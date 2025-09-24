יום רביעי, 24.09.2025 שעה 16:36
183-146ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
135-126ויאריאל3
119-106אספניול4
107-76אתלטיק בילבאו5
94-75אלצ'ה6
97-96בטיס7
97-65חטאפה8
810-86ולנסיה9
710-106סביליה10
75-55אלאבס11
65-65אתלטיקו מדריד12
64-45אוססונה13
56-55ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
413-106לבאנטה16
38-15אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
210-55מיורקה19
216-36ג'ירונה20

"ייתכן שזו הייתה טעות לא להשאיר את סולומון"

בתקשורת בלידס מתגעגעים לישראלי שכבש שער בכורה בוויאריאל, הראשון מאז שער האליפות בצ'מפיונשיפ: "המעבר שלו לליגה הספרדית - צעד מעניין במיוחד"

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

בלידס מתגעגעים למנור סולומון? התקשורת המקומית באנגליה התייחסה לשערו של הישראלי במדי ויאריאל מול סביליה, וציינה כי יכול מאוד להיות שבקבוצה שעלתה מהצ’מפיונשיפ עשו טעות כשלא עשו מה שצריך כדי לשמור אותו אצלם.

“מנור סולומון כבש את שערו הראשון מאז משחק ההכרעה על העלייה של לידס יונייטד מול פלימות'. לידס החזיקה במנור בעונת השאלה אחת בלבד מטוטנהאם, ומאז עבר הקיצוני הישראלי בהשאלה לוויאריאל מלה ליגה. סולומון היה יכול להצטרף שוב ללידס הקיץ, לאחר שבמהלך החלון עלו שמועות רבות על חזרתו. בימים האחרונים של המועדון אף דווח כי אשתו של סולומון ביקשה לחזור לעיר לידס”, ציינו באנגליה.

“בסופו של דבר, סולומון בחר לשוב לטוטנהאם ולנסות להילחם על מקומו תחת המאמן החדש תומאס פרנק. אלא שהתברר כי הספרס היו פתוחים לשחררו, בין אם בהשאלה ובין אם בהעברה קבועה. סולומון עצמו קיווה לעבור למועדון אחר בפרמייר ליג, אך לאחר שהבין שאינו בתוכניות של פרנק, לידס נראתה כיעד אפשרי עד לרגעי הסיום של החלון”, נזכרו בבריטניה.

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)

בסופו של דבר, לידס צירפה את נואה אוקפור בחוזה קבוע, וג’ק הריסון סיים את תקופת ההשאלה שלו באברטון. מי שנכנסה לתמונה הייתה ויאריאל, שהחתימה את סולומון בהשאלה לעונת 2025/26. בימים האחרונים לחלון גם לסטר התעניינה בו, ובמקביל דווח כי קריסטל פאלאס ניהלה מגעים מולו.

סולומון עצמו תיאר את התקופה הזו כ”מטורפת”, כשמצא את עצמו עובר מלונדון לליגה הספרדית, ואף בחר במספר חולצה יוצא דופן (6). “המעבר לוויאריאל לא היה בחירתו הראשונה, אך זהו צעד מעניין במיוחד אחרי שבעונה שעברה היה מעורב ישירות ב-23 שערים ובישולים בליגת המשנה האנגלית. בעונה שעברה סיימה ויאריאל במקום החמישי בלה ליגה”, ניתחו באנגליה.

צמרמורת! שער בכורה למנור סולומון בספרד

לפני המשחק מול סביליה, עלה סולומון מהספסל בדקה ה־67 נגד אוססונה ורשם בישול בבכורה שלו. אמש ערך את הופעתו השנייה במדי הצוללת הצהובה. שש דקות לסיום נכנס הישראלי, ותוך שתי דקות בלבד מצא את הרשת והעניק לוויאריאל ניצחון חוץ יוקרתי 1:2.

באנגליה הזכירו כי העיתונאי גרהאם סמית' סבר שלידס לא זקוקה לסולומון, אך הקיצוני בן ה־26 כבר מציג את כישרונו בליגה הבכירה בספרד, אחת מחמש הליגות הבכירות באירופה. “בלידס מאמינים שיש להם מספיק איכות באגפים, אך ללא סולומון וללא לרג’י רמזאני, שניים מכוכבי העלייה אשתקד, ייתכן ויתברר בדיעבד שהייתה זו טעות שלא שמרו לפחות על אחד מהם. הזמן יגיד”.

