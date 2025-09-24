לאמין ימאל עדיין עם כאבים וייעדר מול אוביידו

בצל המכה שנחתה על ברצלונה עם ההיעדרות הארוכה של גאבי, הקטלונים ערכו בצהריים את האימון המסכם למשחק מחר (חמישי, 22:30, שידור חי בערוץ ONE) מול אוביידו ללא לאמין ימאל. למרות התקוות המוקדמות, מספר 10 לא נכח גם היום באימון הקבוצתי עקב כאבים שהוא עדיין סובל מהם באזור המפשעה – למעשה מאז שובו מנבחרת ספרד.

לאמין ימאל שפספס כבר שלושה משחקים, המשיך לעבוד עם כדור באופן אישי, אך ייעדר מול אוביידו. בבארסה לא מתכוונים לקחת סיכונים ומייעדים לו קאמבק רק במשחק הבית מול ריאל סוסיאדד בשבוע הבא - שלושה ימים לפני משחק ליגת האלופות מול פ.ס.ז’.

מנגד, בשורות מעודדות הגיעו מכיוונו של אלחנדרו באלדה. המגן השמאלי שנפצע במהלך פגרת הנבחרות האחרונה, התאמן שוב עם הקבוצה - בדיוק שלושה שבועות לאחר הפציעה. עם זאת, למרות ההתקדמות, הצוות הרפואי והמאמן האנזי פליק לא מתכוונים לזרז את החזרה, והחלטה סופית על שיתופו תתקבל רק לפני ההמראה לאסטוריה. נכון לעכשיו, המגן לא צפוי להיכלל בסגל.

אלחנדרו באלדה (רויטרס)

במהלך הדקות הפתוחות לתקשורת באימון, פליק ערך ניסוי טקטי והעלה הרכב שונה מהרגיל, הכולל שינויים ברוב חוליות המגרש. בין היתר תירגל הרכב עם ז'ואן גארסיה בין הקורות, ז’ול קונדה, אנדראס כריסטנסן, רונאלד אראוחו וז'ופרה טורנטס בהגנה, מארק קסאדו, פדרי ודרו בקישור, ובחלק הקדמי ראפיניה, רוברט לבנדובסקי ומרקוס רשפורד.

עוד מעט: צילום עדכני מהקאמפ נואו המחודש

יש לציין כי פליק כבר שינה הרכבים שנבחנו באימונים בעבר, אך הכוונה ברורה – רוטציה לקראת העומס בשבוע הבא. הקבוצה תמריא לאוביידו מחר בבוקר במטרה להשיג ניצחון ליגה שלישי ברציפות ולהישאר צמודה לריאל מדריד בפסגה.