סיטי גברה על האדרספילד, גם ארסנל ניצחה

הסיבוב השלישי בגביע האנגלי הסתיים היום (רביעי) עם ארבעה משחקים של קבוצות גדולות, שהסתיימו ללא הפתעות. מנצ׳סטר סיטי עלתה שלב אחרי 0:2 על האדרספילד, ארסנל גברה 0:2 על פורט ווייל. טוטנהאם חגגה עם 0:3 על דונקסטר וניוקאסל הביסה 1:4 את ברדפורד.

האדרספילד – מנצ’סטר סיטי 2:0

פפ גווארדיולה וחניכיו אמנם פתחו את העונה בחוסר יציבות מסוים, אך לא התקשו נגד המארחת מהליגה השלישית. הבשורה הטובה של התכולים מהמשחק הזה, מעבר לניצחון, היא הופעתו הטובה של פיל פודן, שאולי מפה יחזור להציג את מה שהוא יודע. האנגלי כבש את השער הראשון ובישל לסאיביניו את השני, בדרך ל-0:2 בסיום.

סאביניו בפעולה (IMAGO)

דקה 18, שער! מנצ׳סטר סיטי עלתה ל-0:1: מוקאסה מצא את פיל פודן, שמחוץ לרחבה שלח כדור חד לפינה ולרשת.

שחקני מנצ׳סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

ניקו גונזאלס בפעולה (IMAGO)

דקה 74, שער! מנצ׳סטר סיטי עלתה ל-0:2: פודן הוסיף בישול כשמצא את סאביניו בשמאל, האחרון חתך מהאגף ושלח בעיטה אדירה למשקוף ופנימה.

סאביניו בטירוף (IMAGO)

סאביניו מאושר (IMAGO)

טוטנהאם – דונקאסטר רוברס 0:3

הספרס הגיעו במומנטום נהדר ולא התבלבלו נגד הקבוצה מהליגה השלישית. פלהינה כבש ראשון, ג׳יי מק׳גראת׳ הבקיע שער עצמי והכפיל. ברנאן ג׳ונסון הכריע עם השלישי עמוק בתוספת הזמן והעלה את התרנגולים לשלב הבא.

דקה 14, שער! טוטנהאם עלתה ל-0:1: כדור קרן של צ׳אבי סימונס יצר ערבובייה ברחבה, בסיומה פלהינה דחק מקרוב לרשת.

שחקני טוטנהאם מאושרים (IMAGO)

דקה 17, שער! טוטנהאם עלתה ל-0:2: זה היה מהיר, מקגרת׳ כבש שער עצמי והכפיל עבור התרנגולים.

שחקני טוטנהאם חוגגים (IMAGO)

ברנאן ג׳ונסון (IMAGO)

דקה 90+4, שער! טוטנהאם עלתה ל-0:3: ברגבאל מצא את ג׳ונסון שמול השוער כבש והכריע את תוצאת המשחק.

ניוקאסל – ברדפורד 1:4

המגפייז פתחו את העונה בצורה מגמגמת, אך סיפקו תצוגת תכלית נגד האורחת שמגיעה מהליגה השלישית. צמדים של ג׳ואלינטון ו-וויליאם אוסולה הכריעו את המשחק, כשברונו גימארייש אחראי על שני בישולים אדירים. אנדי קוק רק צימק בדקות הסיום.

אנטוני אלנגה עם הכדור (IMAGO)

דקה 17, שער! ניוקאסל עלתה ל-0:1: ג׳ואלינטון קיבל כדור בתוך הרחבה ושלח בעיטה נהדרת פנימה.

שחקני ניוקאסל מאושרים (IMAGO)

דקה 19, שער! ניוקאסל עלתה ל-0:2: התקפה יפה של המארחת הסתיימה בבישול גדול של ברונו גימראייש לוויליאם אוסולה שמקרוב לא התבלבל ובעט פנימה.

וויליאם אוסולה מאושר (IMAGO)

דקה 75, שער! ניוקאסל עלתה ל-0:3: גימארייש עם עוד בישול גדול, הפעם לג׳ואלינטון שהשלים צמד עם בעיטה מתוך הרחבה לרשת.

ג׳ואלינטון מאושר אחרי השער (IMAGO)

דקה 79, שער! ברדפורד צימקה ל-3:1: אנדי קוק בעט בחצי סיבוב בעיטה נהדרת שירדה מהמשקוף פנימה.

אנדי קוק חוגג (IMAGO)

דקה 87, שער! ניוקאסל עלתה ל-1:4: הארווי בארנס הכניס כדור טוב לרחבה, אוסולה סיים מקרוב והשלים צמד נהדר.

וויליאם אוסולה חוגג (IMAGO)

פורט וייל – ארסנל 2:0

התותחנים עלו אחרי 0:2 על המארחת מהליגה השלישית, כשהרכש החדש והנוצץ, אברצ׳י אזה, הבקיע את שער הבכורה שלו במדי האדומים. לאנדרו טרוסארד הכפיל לקראת הסיום וקבע את התוצאה. ארסנל בשלב הבא.

וויליאם סאליבה עם הכדור (IMAGO)

דקה 8, שער! ארסנל עלתה ל-0:1: לואיס סקלי מצא את אברצ׳י אזה שלא התבלבל ושלח את הכדור פנימה בדרך לשער בכורה באדום.

אברצ׳י אזה חוגג (IMAGO)

שחקני ארסנל חוגגים עם אבר׳צי אזה (IMAGO)

בוקאיו סאקה עם הכדור (IMAGO)

דקה 86, שער! ארסנל עלתה ל-0:2: סאליבה מצא את טרוסארד שלא התבלבל ושלח את הכדור פנימה.