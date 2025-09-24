יום שישי, 02.01.2026 שעה 05:47
4512-3719ארסנל1
4117-4319מנצ'סטר סיטי2
3923-3019אסטון וילה3
3326-3019ליברפול4
3021-3219צ'לסי5
3029-3319מנצ'סטר יונייטד6
2918-2019סנדרלנד7
2820-2019אברטון8
2726-2819ברנטפורד9
2721-2219קריסטל פאלאס10
2727-2619פולהאם11
2623-2719טוטנהאם12
2624-2619ניוקאסל13
2527-2819ברייטון14
2335-2919בורנמות'15
2132-2519לידס16
1830-1819נוטינגהאם פורסט17
1438-2119ווסטהאם18
1237-2019ברנלי19
340-1119וולבס20

סיטי גברה על האדרספילד, גם ארסנל ניצחה

התכולים בשלב הבא אחרי 0:2 על הקבוצה מהליגה ה-3, שער ובישול לפודן. 0:2 לתותחנים על פורט ווייל, אזה כבש שער בכורה. גם טוטנהאם וניוקאסל עלו

שחקני מנצ׳סטר סיטי חוגגים (IMAGO)
שחקני מנצ׳סטר סיטי חוגגים (IMAGO)

הסיבוב השלישי בגביע האנגלי הסתיים היום (רביעי) עם ארבעה משחקים של קבוצות גדולות, שהסתיימו ללא הפתעות. מנצ׳סטר סיטי עלתה שלב אחרי 0:2 על האדרספילד, ארסנל גברה 0:2 על פורט ווייל. טוטנהאם חגגה עם 0:3 על דונקסטר וניוקאסל הביסה 1:4 את ברדפורד.

האדרספילד – מנצ’סטר סיטי 2:0

פפ גווארדיולה וחניכיו אמנם פתחו את העונה בחוסר יציבות מסוים, אך לא התקשו נגד המארחת מהליגה השלישית. הבשורה הטובה של התכולים מהמשחק הזה, מעבר לניצחון, היא הופעתו הטובה של פיל פודן, שאולי מפה יחזור להציג את מה שהוא יודע. האנגלי כבש את השער הראשון ובישל לסאיביניו את השני, בדרך ל-0:2 בסיום.

סאביניו בפעולה (IMAGO)סאביניו בפעולה (IMAGO)

דקה 18, שער! מנצ׳סטר סיטי עלתה ל-0:1: מוקאסה מצא את פיל פודן, שמחוץ לרחבה שלח כדור חד לפינה ולרשת.

שחקני מנצ׳סטר סיטי חוגגים (IMAGO)שחקני מנצ׳סטר סיטי חוגגים (IMAGO)
ניקו גונזאלס בפעולה (IMAGO)ניקו גונזאלס בפעולה (IMAGO)

דקה 74, שער! מנצ׳סטר סיטי עלתה ל-0:2: פודן הוסיף בישול כשמצא את סאביניו בשמאל, האחרון חתך מהאגף ושלח בעיטה אדירה למשקוף ופנימה.

סאביניו בטירוף (IMAGO)סאביניו בטירוף (IMAGO)
סאביניו מאושר (IMAGO)סאביניו מאושר (IMAGO)

טוטנהאם – דונקאסטר רוברס 0:3

הספרס הגיעו במומנטום נהדר ולא התבלבלו נגד הקבוצה מהליגה השלישית. פלהינה כבש ראשון, ג׳יי מק׳גראת׳ הבקיע שער עצמי והכפיל. ברנאן ג׳ונסון הכריע עם השלישי עמוק בתוספת הזמן והעלה את התרנגולים לשלב הבא.

דקה 14, שער! טוטנהאם עלתה ל-0:1: כדור קרן של צ׳אבי סימונס יצר ערבובייה ברחבה, בסיומה פלהינה דחק מקרוב לרשת.

שחקני טוטנהאם מאושרים (IMAGO)שחקני טוטנהאם מאושרים (IMAGO)

דקה 17, שער! טוטנהאם עלתה ל-0:2: זה היה מהיר, מקגרת׳ כבש שער עצמי והכפיל עבור התרנגולים.

שחקני טוטנהאם חוגגים (IMAGO)שחקני טוטנהאם חוגגים (IMAGO)
ברנאן ג׳ונסון (IMAGO)ברנאן ג׳ונסון (IMAGO)

דקה 90+4, שער! טוטנהאם עלתה ל-0:3: ברגבאל מצא את ג׳ונסון שמול השוער כבש והכריע את תוצאת המשחק.

ניוקאסל – ברדפורד 1:4

המגפייז פתחו את העונה בצורה מגמגמת, אך סיפקו תצוגת תכלית נגד האורחת שמגיעה מהליגה השלישית. צמדים של ג׳ואלינטון ו-וויליאם אוסולה הכריעו את המשחק, כשברונו גימארייש אחראי על שני בישולים אדירים. אנדי קוק רק צימק בדקות הסיום.

אנטוני אלנגה עם הכדור (IMAGO)אנטוני אלנגה עם הכדור (IMAGO)

דקה 17, שער! ניוקאסל עלתה ל-0:1: ג׳ואלינטון קיבל כדור בתוך הרחבה ושלח בעיטה נהדרת פנימה.

שחקני ניוקאסל מאושרים (IMAGO)שחקני ניוקאסל מאושרים (IMAGO)

דקה 19, שער! ניוקאסל עלתה ל-0:2: התקפה יפה של המארחת הסתיימה בבישול גדול של ברונו גימראייש לוויליאם אוסולה שמקרוב לא התבלבל ובעט פנימה.

וויליאם אוסולה מאושר (IMAGO)וויליאם אוסולה מאושר (IMAGO)

דקה 75, שער! ניוקאסל עלתה ל-0:3: גימארייש עם עוד בישול גדול, הפעם לג׳ואלינטון שהשלים צמד עם בעיטה מתוך הרחבה לרשת.

ג׳ואלינטון מאושר אחרי השער (IMAGO)ג׳ואלינטון מאושר אחרי השער (IMAGO)

דקה 79, שער! ברדפורד צימקה ל-3:1: אנדי קוק בעט בחצי סיבוב בעיטה נהדרת שירדה מהמשקוף פנימה.

אנדי קוק חוגג (IMAGO)אנדי קוק חוגג (IMAGO)

דקה 87, שער! ניוקאסל עלתה ל-1:4: הארווי בארנס הכניס כדור טוב לרחבה, אוסולה סיים מקרוב והשלים צמד נהדר.

וויליאם אוסולה חוגג (IMAGO)וויליאם אוסולה חוגג (IMAGO)

פורט וייל – ארסנל 2:0

התותחנים עלו אחרי 0:2 על המארחת מהליגה השלישית, כשהרכש החדש והנוצץ, אברצ׳י אזה, הבקיע את שער הבכורה שלו במדי האדומים. לאנדרו טרוסארד הכפיל לקראת הסיום וקבע את התוצאה. ארסנל בשלב הבא.

וויליאם סאליבה עם הכדור (IMAGO)וויליאם סאליבה עם הכדור (IMAGO)

דקה 8, שער! ארסנל עלתה ל-0:1: לואיס סקלי מצא את אברצ׳י אזה שלא התבלבל ושלח את הכדור פנימה בדרך לשער בכורה באדום.

אברצ׳י אזה חוגג (IMAGO)אברצ׳י אזה חוגג (IMAGO)
שחקני ארסנל חוגגים עם אבר׳צי אזה (IMAGO)שחקני ארסנל חוגגים עם אבר׳צי אזה (IMAGO)
בוקאיו סאקה עם הכדור (IMAGO)בוקאיו סאקה עם הכדור (IMAGO)

דקה 86, שער! ארסנל עלתה ל-0:2: סאליבה מצא את טרוסארד שלא התבלבל ושלח את הכדור פנימה. 

שחקני ארסנל מאושרים (IMAGO)שחקני ארסנל מאושרים (IMAGO)
