יום שישי, 26.09.2025 שעה 00:36
יורוליג 25-26
00-00וירטוס בולוניה1
00-00הכוכב האדום2
00-00פאריס3
00-00מונאקו4
00-00באיירן מינכן5
00-00הפועל ת"א6
00-00ליון וילרבאן7
00-00אנדולו אפס8
00-00פנרבחצ'ה9
00-00אולימפיה מילאנו10
00-00פרטיזן בלגרד11
00-00אולימפיאקוס12
00-00פנאתינייקוס13
00-00ריאל מדריד14
00-00באסקוניה15
00-00ולנסיה16
00-00ברצלונה17
00-00ז'לגיריס קובנה18
00-00מכבי ת"א19

ל-4 שנים: הספונסרים החדשים הראשיים של היורוליג

רגע מכונן בהתפתחות המסחרית של היורוליג. אבו דאבי ואיתיחאד איירווייז הפכו רשמית לספונסרים במפעל: "נרגשים לתמוך במופע הספורטיבי עם אבו דאבי"

|
הסכם חסות חדש ליורוליג (יורוליג)
הסכם חסות חדש ליורוליג (יורוליג)

מחלקת התרבות והתיירות – אבו דאבי ואיתיחאד איירווייז הפכו באופן רשמי לספונסרים הראשיים של היורוליג לארבע השנים הקרובות. הברית האסטרטגית פורצת הדרך הזו מחזקת את מעמדה של אבו דאבי ככוח עולה בזירה הספורטיבית העולמית, ומסמנת רגע מכונן בהתפתחות המסחרית של היורוליג, תוך חיבור האמירות לקהל האוהדים הגלובלי והנלהב שמונה כ־90 מיליון תומכים.

במסגרת ההסכם, Experience Abu Dhabi – מותג היעד של מחלקת התרבות והתיירות באבו דאבי, ואיתיחאד איירווייז, חברת התעופה הלאומית של איחוד האמירויות, הוגדרו כ”Euroleague competitions’ Main Partners and Final Four Presenting Partner. המותגים Experience Abu Dhabi ואיתיחאד איירווייז יוצגו באופן בולט במשחקי היורוליג וגביע היורוקאפ BKT, לרבות שלטי זירה, שידורים חיים ושילוב לוגו על מדי כל קבוצות היורוליג המשתתפות. 

לאורך ארבע שנות ההסכם, הלוגואים של Experience Abu Dhabi ואיתיחאד יתחלפו בין קבוצות שונות, כדי להבטיח חשיפה מאוזנת. השותפות מתרחבת גם לעולם הדיגיטלי, עם שילוב מותגי נרחב בפלטפורמות של euro league basketball ותוכן ייחודי משותף. האוהדים יוכלו לצפות גם בשורה של פעילויות חדשניות שנועדו להעמיק את המעורבות, להרחיב את ההגעה העולמית של התחרויות ולקרב את הקהל למשחק.

ספונסרים חדשים ליורוליג (יורוליג)

סעוד עבדולעזיז אל חוסאני, משנה למנכ”ל מחלקת התרבות והתיירות – אבו דאבי, אמר: “השותפות האסטרטגית הזו עם יורוליג ואיתיחאד איירווייז מהווה צעד משמעותי בהגברת הנוכחות של אבו דאבי בזירה העולמית וחיזוק מעמדה כמרכז תוסס לאוהדי כדורסל מכל העולם. ההשפעה של הספורט חורגת הרבה מעבר למגרש, הוא מניע צמיחה כלכלית באמצעות קידום תיירות, משיכת השקעות ושיפור תשתיות לאירועים מרכזיים. שותפות זו מהווה נדבך מרכזי באסטרטגיית התיירות 2030 שלנו – שאיפה לגידול במספר המבקרים, תמיכה בגיוון הכלכלה וביסוס מעמדה של אבו דאבי כיעד מועדף לתיירות, תרבות וספורט”.

אנטונואלדו נבס, מנכ”ל איתיחאד איירווייז, הוסיף: “היורוליג מייצגת את פסגת הכדורסל האירופי, ואנו נרגשים לתמוך במופע הספורטיבי האדיר הזה לצד השותף שלנו DCT אבו דאבי. באמצעות הרשת שלנו אנו מביאים אנשים מכל רחבי העולם לאבו דאבי, והשותפות הזו מאפשרת לנו להגיע לקהלים חדשים, שחולקים איתנו את האמונה שהחוויות הטובות ביותר מתרחשות כשחוצים גבולות”.

מעמד החתימה של ההסכם (יורוליג)

פאוליוס מוטייג’ונאס, מנכ”ל היורוליג, אמר: “אנו שמחים להכריז על שותפויות אלו, המגלמות את השאיפה שלנו לפתח את משחק הכדורסל ולטפח קשרים גלובליים משמעותיים באמצעות הספורט. עם Experience Abu Dhabi ואיתיחאד איירווייז כשותפים, אנו מצפים ליצור חוויות בלתי נשכחות לאוהדים שלנו תוך חיזוק נוסף של הנוכחות הבינלאומית של הליגה”.

עונת היורוליג הקרובה תסמן אבן דרך נוספת, עם התרחבות התחרות ל־20 קבוצות, כולל הצטרפותה של קבוצת דובאי בסקטבול, כאשר עונת המשחקים הסדירה תצא לדרך ב־30 בספטמבר. העונה תגיע לשיאה בפיינל פור היוקרתי שייערך באתונה, יוון, בין התאריכים 22–24 במאי 2026.

