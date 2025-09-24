ברצלונה ופליק משקרים? הטענות של קראנקה

אייטור קראנקה, המנהל הטכני החדש של נבחרת ספרד, שהיה בעבר מאמנה של מכבי תל אביב, התייחס לסוגיית פציעתו של לאמין ימאל ולדבריו של הנסי פליק, והביע פליאה מהטענות שעלו מצד ברצלונה. קראנקה דיבר במסגרת הצגת קורס המאמנים החדש של ההתאחדות הספרדית.

על טקס כדור הזהב אמר: "אני חושב שהפרסים האלה קיימים ובצדק. אנחנו שמחים שלאמין, אייטנה ו־ויקי היו שם. במקרה של לאמין ימאל, אין ספק שבעתיד הוא יזכה. כבר זכה ביורו בגיל 17, אז תדמיינו איזו קריירה מחכה לו".

על חזרתו להתאחדות בספרד סיפר: "אני מאושר. זה בית שאני מכיר הרבה שנים. הצעד הראשון שלי אחרי הפרישה היה כאן, באימון, בפיתוח, כמאמן נבחרות צעירות. לחזור אחרי כל כך הרבה שנים ולפגוש אנשים מאותה תקופה, וגם את הצעירים של היום, זו זכות גדולה".

אייטור קראנקה (רדאד ג'בארה)

כשנשאל על דברי פליק בנוגע לפציעתו של ימאל, אמר במילים אחרות שברצלונה שיקרה, כיוון שהקטלונים כן טענו שדיווחו לנבחרת הספרדית על כאבים של השחקן: "אני מופתע. אני חושב שהתקשורת עם כל המועדונים מצוינת. הצוות הרפואי שלנו לא קיבל שום אינדיקציה לבעיה פיזית אצלו. הדבר החשוב הוא שהוא כמעט החלים ושנמשיך לראות אותו על המגרש, זה מה שכולנו רוצים".

בנוגע לטענות על עומס הדקות אצל ימאל בנבחרת: "כל מאמן מנהל את דקות המשחק אחרת. כשלאמין הוחלף בשני המשחקים, הוא לא היה מרוצה, וזה רק מראה על השאיפה שלו להצליח".

ולבסוף, על השאלה אם ברצלונה שיתפה במידע רפואי כלשהו: "לא נמצא שום דבר אצלנו בסגל. לברצלונה לא הייתה שום אינפורמציה על כך שהוא סבל מאי נוחות כלשהי כשחזר אליהם".