מכבי יוצאת לדרך: המפתח יהיה משחק הגנה חזק

מכבי תל אביב תחל את דרכה בליגה האירופית הערב (רביעי) ב-19:45 באצטדיון "טומבה" הרועש בסלוניקי מול פאוק, וחולמת לפתוח את הקמפיין עם הפתעה מול הקהל היווני שמתכנן מפגן שנאה נגד ישראל. הצהובים שיחקו בליגה האירופית גם בעונה שעברה וצברו 6 נקודות, אולם הפעם קיבלו הגרלת משחקים קשה בהרבה וינסו להפיק ממנה את המיטב כאשר המשחקים שסומנו כבעלי פוטנציאל לצבירת נקודות הם מול פאוק, דינמו זאגרב ומיטיולן.

מדובר בשלושת המשחקים הראשונים של האלופה הישראלית במפעל, והמבחן הפותח יהיה מול הקבוצה של רזבאן לוצ'סקו שפתחה את העונה ביוון עם שלושה ניצחונות ותיקו אחד, לצד הפסד 4:1 ללבדיאקוס בגביע היווני. בדרך לליגה האירופית, פאוק הדיחה את רייקה הקרואטית עם ניצחון 0:5 במשחק המכריע אחרי הפסד 1:0 בראשון, והדיחה גם את וולפסברגר האוסטרית עם 0:1 בהארכה במשחק השני.

למעשה, המפגש מול רייקה היה השונה מבין משחקיה של פאוק העונה. היא אומנם מחזיקה בכדור ב-66% במשחקיה בליגה היוונית ומייצרת 20 מצבים למשחק, אך רק 6 מהם למסגרת והתוצאה עד כה היא 4 שערים בלבד - 2 מהרחבה ו-2 מחוץ לרחבה, כאשר אחוז המרת המצבים לשערים נמוך במיוחד והיא סובלת עד כה מבעיה בסיומת.

רזבאן לוצ'סקו (IMAGO)

במשחק הליגה האחרון מול פאנתוליקוס היא רשמה 0:0 ביתי, כאשר היריבה סיימה את המשחק בעשרה שחקנים. לוצ'סקו ערך רוטציות ושמר על כמה שחקנים למשחק מול מכבי ת"א ביניהם כוכב הקבוצה, יאניס קונסטאנטליאס. גם לפני כן פאוק התקשתה מאוד להרשים בליגה עם 1:2 דחוק על אופי כרתים ו-0:1 על אתרומיתוס וגם על אא"ל.

"המפתח יהיה משחק הגנה חזק, אם נדע לסגור את פאוק כמו שצריך הגנתית, יהיו לנו הזדמנויות להפתיע ולקחת נקודות מהמשחק הזה", אמרו במכבי ת"א לקראת ההתמודדות, כאשר הצהובים הגיעו ללא החלוץ המולדובי הפצוע, יון ניקולאסקו, ומי שעשוי לפתוח במקומו בשפיץ הוא דור פרץ. ביחס להרכב האחרון מול הפועל ירושלים, מי שנמצאים בתמונת ההרכב הם הייטור, שגיב יחזקאל וכמובן כריסטיאן בליץ' שיפתח.

הרכב משוער: רועי משפתי, טייריס אסנטה, מוחמד עלי קמארה, הייטור (רז שלמה), רוי רביבו, איסוף סיסוקו, כריסטיאן בליץ', עידו שחר (קרווין אנדרדה), אושר דוידה, שגיב יחזקאל, דור פרץ.