כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

מכבי יוצאת לדרך: המפתח יהיה משחק הגנה חזק

האלופה תתארח בטומבה הרועש ב-19:45 בפתיחת הליגה האירופית: "אם נדע לסגור את פאוק הגנתית, יהיו הזדמנויות". הייטור, בליץ', ויחזקאל בתמונת ההרכב

|
שחקני מכבי ת
שחקני מכבי ת"א (רדאד ג'בארה)

מכבי תל אביב תחל את דרכה בליגה האירופית הערב (רביעי) ב-19:45 באצטדיון "טומבה" הרועש בסלוניקי מול פאוק, וחולמת לפתוח את הקמפיין עם הפתעה מול הקהל היווני שמתכנן מפגן שנאה נגד ישראל. הצהובים שיחקו בליגה האירופית גם בעונה שעברה וצברו 6 נקודות, אולם הפעם קיבלו הגרלת משחקים קשה בהרבה וינסו להפיק ממנה את המיטב כאשר המשחקים שסומנו כבעלי פוטנציאל לצבירת נקודות הם מול פאוק, דינמו זאגרב ומיטיולן. 

מדובר בשלושת המשחקים הראשונים של האלופה הישראלית במפעל, והמבחן הפותח יהיה מול הקבוצה של רזבאן לוצ'סקו שפתחה את העונה ביוון עם שלושה ניצחונות ותיקו אחד, לצד הפסד 4:1 ללבדיאקוס בגביע היווני. בדרך לליגה האירופית, פאוק הדיחה את רייקה הקרואטית עם ניצחון 0:5 במשחק המכריע אחרי הפסד 1:0 בראשון, והדיחה גם את וולפסברגר האוסטרית עם 0:1 בהארכה במשחק השני. 

למעשה, המפגש מול רייקה היה השונה מבין משחקיה של פאוק העונה. היא אומנם מחזיקה בכדור ב-66% במשחקיה בליגה היוונית ומייצרת 20 מצבים למשחק, אך רק 6 מהם למסגרת והתוצאה עד כה היא 4 שערים בלבד - 2 מהרחבה ו-2 מחוץ לרחבה, כאשר אחוז המרת המצבים לשערים נמוך במיוחד והיא סובלת עד כה מבעיה בסיומת.

רזבאן לוצרזבאן לוצ'סקו (IMAGO)

במשחק הליגה האחרון מול פאנתוליקוס היא רשמה 0:0 ביתי, כאשר היריבה סיימה את המשחק בעשרה שחקנים. לוצ'סקו ערך רוטציות ושמר על כמה שחקנים למשחק מול מכבי ת"א ביניהם כוכב הקבוצה, יאניס קונסטאנטליאס. גם לפני כן פאוק התקשתה מאוד להרשים בליגה עם 1:2 דחוק על אופי כרתים ו-0:1 על אתרומיתוס וגם על אא"ל.

"המפתח יהיה משחק הגנה חזק, אם נדע לסגור את פאוק כמו שצריך הגנתית, יהיו לנו הזדמנויות להפתיע ולקחת נקודות מהמשחק הזה", אמרו במכבי ת"א לקראת ההתמודדות, כאשר הצהובים הגיעו ללא החלוץ המולדובי הפצוע, יון ניקולאסקו, ומי שעשוי לפתוח במקומו בשפיץ הוא דור פרץ. ביחס להרכב האחרון מול הפועל ירושלים, מי שנמצאים בתמונת ההרכב הם הייטור, שגיב יחזקאל וכמובן כריסטיאן בליץ' שיפתח.

מיהן ההחתמות הכי גדולות בישראל בקיץ 25?

הרכב משוער: רועי משפתי, טייריס אסנטה, מוחמד עלי קמארה, הייטור (רז שלמה), רוי רביבו, איסוף סיסוקו, כריסטיאן בליץ', עידו שחר (קרווין אנדרדה), אושר דוידה, שגיב יחזקאל, דור פרץ.

