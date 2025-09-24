רבע 1, 00:23: הפועל י-ם - בני הרצליה 15:22

שלושה ימים בלבד לאחר שהניפה את התואר הראשון של עונת 2025/26, הסופר קאפ, הפועל ירושלים חוזרת לפרקט, והפעם במסגרת רבע גמר גביע ווינר סל. האדומים מהבירה פוגשים בשעה זו את בני הרצליה במשחק שנערך באנרבוקס בחדרה.

האדומים מהבירה העפילו למעמד מהמקום הראשון בבית א' לאחר שלושה ניצחונות - על מכבי ראשון לציון, מכבי רמת גן והפועל באר שבע/דימונה - בהפרש כולל של 52 נקודות. כאמור, בתחילת השבוע הם גם ניצחו את מכבי תל אביב בסופר קאפ, והם מנסים לשמור על 100% הצלחה מפתיחת העונה.

הרצליה סיימה במקום השני בבית ד', ששלח אותה לשלב הפליי-אין, שם היא גברה 80:88 על אליצור נתניה, בעיקר הודות לרבע שלישי אדיר של 9:32. צ'ינאנו אונואקו היה בלתי-עציר עם 19 נקודות ב-8 מ-9 מהשדה, ונואה קרטר סיפק דאבל-דאבל של 12 נקודות ו-11 כדורים חוזרים.

המנצחת ברבע הגמר הזה תפגוש בהיכל טוטו בחולון ביום שישי בצהריים את המנצחת בהתמודדות בין מכבי תל אביב לעירוני קריית אתא.

רבע ראשון:

חמישיית הפועל ירושלים: רועי הובר, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, אנתוני לאמבה וג’סטין סמית’.

חמישיית בני הרצליה: מוריאל לוטאטי, שלו לוגשי, אלייז'ה סטיוארט, נואה קרטר וצ'ינאנו אונוואקו.

קרינגטון המשיך את היכולת ממחק הסופר קאפ ביום ראשון ותפר שלשה בהתקפה הראשונה. אונוואקו וקרטר הפכו בתוך שני פוזשנים מנגד. זוסמן מסר אסיסט לסמית’ שעלה על לוח הנקודות, ויחד עם שלשה של לאמב קבעו 4:8. קרטר ואונוואקו רצו 0:5, אך זוסמן הגיב עם שלשה.

החבורה של יהוא אורלנד התקשתה מחוץ לקשת בדקות האחרונות של הרבע, במה שאפשר ליריבתה לפתוח פער בעזרת לאמב ודמיטרו סקפינצב, 11:18.