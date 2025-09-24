יום רביעי, 24.09.2025 שעה 20:46
כדורסל ישראלי  >> גביע ווינר סל
גביע ווינר סל 25-26
 גביע ווינר סל 
00-00מכבי ת"א
 בית א' 
6210-2623הפועל ירושלים
5310-3034מכבי ראשל"צ
4246-2493הפועל ב"ש/דימונה
4273-2133עירוני רמת גן
 בית ב' 
5258-2593עירוני קריית אתא
4129-2172הפועל ת"א
2227-1502עירוני נס ציונה
 בית ג' 
4162-1732הפועל חולון
4231-2313אליצור נתניה
2163-1442הפועל גליל עליון
 בית ד' 
5247-2493בני הרצליה
3161-1742הפועל העמק
3162-1552מכבי רעננה

רבע 1, 00:23: הפועל י-ם - בני הרצליה 15:22

אחרי הזכייה בסופר קאפ, האדומים מהבירה רוצים להשיג את הכרטיס לחצי גמר גביע ווינר. היריבה גברה על נתניה בפליי-אין ורוצה להפתיע. איך זה יסתיים?

|
רועי הובר ומוריאל לוטאטי (שחר גרוס)
רועי הובר ומוריאל לוטאטי (שחר גרוס)

שלושה ימים בלבד לאחר שהניפה את התואר הראשון של עונת 2025/26, הסופר קאפ, הפועל ירושלים חוזרת לפרקט, והפעם במסגרת רבע גמר גביע ווינר סל. האדומים מהבירה פוגשים בשעה זו את בני הרצליה במשחק שנערך באנרבוקס בחדרה.

האדומים מהבירה העפילו למעמד מהמקום הראשון בבית א' לאחר שלושה ניצחונות - על מכבי ראשון לציון, מכבי רמת גן והפועל באר שבע/דימונה - בהפרש כולל של 52 נקודות. כאמור, בתחילת השבוע הם גם ניצחו את מכבי תל אביב בסופר קאפ, והם מנסים לשמור על 100% הצלחה מפתיחת העונה.

הרצליה סיימה במקום השני בבית ד', ששלח אותה לשלב הפליי-אין, שם היא גברה 80:88 על אליצור נתניה, בעיקר הודות לרבע שלישי אדיר של 9:32. צ'ינאנו אונואקו היה בלתי-עציר עם 19 נקודות ב-8 מ-9 מהשדה, ונואה קרטר סיפק דאבל-דאבל של 12 נקודות ו-11 כדורים חוזרים.

המנצחת ברבע הגמר הזה תפגוש בהיכל טוטו בחולון ביום שישי בצהריים את המנצחת בהתמודדות בין מכבי תל אביב לעירוני קריית אתא.

רבע ראשון:

חמישיית הפועל ירושלים: רועי הובר, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, אנתוני לאמבה וג’סטין סמית’.

חמישיית בני הרצליה: מוריאל לוטאטי, שלו לוגשי, אלייז'ה סטיוארט, נואה קרטר וצ'ינאנו אונוואקו.

קרינגטון המשיך את היכולת ממחק הסופר קאפ ביום ראשון ותפר שלשה בהתקפה הראשונה. אונוואקו וקרטר הפכו בתוך שני פוזשנים מנגד. זוסמן מסר אסיסט לסמית’ שעלה על לוח הנקודות, ויחד עם שלשה של לאמב קבעו 4:8. קרטר ואונוואקו רצו 0:5, אך זוסמן הגיב עם שלשה.

החבורה של יהוא אורלנד התקשתה מחוץ לקשת בדקות האחרונות של הרבע, במה שאפשר ליריבתה לפתוח פער בעזרת לאמב ודמיטרו סקפינצב, 11:18.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */