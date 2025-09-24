יום רביעי, 24.09.2025 שעה 10:57
183-146ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
135-126ויאריאל3
119-106אספניול4
107-76אתלטיק בילבאו5
94-75אלצ'ה6
97-96בטיס7
97-65חטאפה8
810-86ולנסיה9
710-106סביליה10
75-55אלאבס11
65-65אתלטיקו מדריד12
64-45אוססונה13
56-55ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
413-106לבאנטה16
38-15אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
210-55מיורקה19
216-36ג'ירונה20

חצי לא נולדו: הביקור האחרון של בארסה באוביידו

ברצלונה שיחקה לאחרונה אצל היריבה ב-7 בינואר 2001, אז ניצחה הקבוצה של לורנצו סרה פרר 2:3. חצי מהשחקנים בסגל של פליק כיום אפילו לא נולדו בזמנו

|
ריבאלדו (IMAGO)
ריבאלדו (IMAGO)

אוביידו חזרה העונה לליגה הבכירה בספרד, 25 שנה לאחר שנשרה ממנה. החבורה של ולייקו פאונוביץ' חזרה אחרי מספר עונות שבהן התקרבה לכך, אך לבסוף מימשה את החלום בעונת 2024/25 כשעברה את הפלייאוף עם ניצחונות על אלמריה (2:3) ומיראנדס (2:3). עד כה העונה צברה אוביידו שלוש נקודות מתוך חמישה משחקים.

כעת, הקבוצה הצנועה תארח את ברצלונה לראשונה זה רבע מאה. בחדר ההלבשה הצעיר של בארסה כמעט ולא יהיו שחקנים שזוכרים ביקור קודם של קבוצתם באצטדיון ההיסטורי קרלוס טרטיירה.

הפעם האחרונה שבה שיחקה ברצלונה בליגה בבירת אסטוריאס הייתה ב־7 בינואר 2001. אז ניצחה בארסה של סרה פרר את אוביידו של רדומיר אנטיץ' 2:3, בזכות שער של ריבאלדו וצמד של פטריק קלייברט. מנגד, אוביידו החזיקה בספסל את חוסה מנואל אונסואה, לימים עוזרו של לואיס אנריקה.

פרו פלסטיני פורץ למגרש בזמן שער

12 שחקנים שעדיין לא נולדו

מאז עברו יותר מ־25 שנה, ומעל מחצית משחקני הסגל הנוכחי של בארסה כלל לא נולדו אז. מדובר ב־12 שחקנים שלא היו בעולם בזמן אותו ביקור, לעומת 11 שכן.

ז’ואן גארסיה (4 במאי 2001), אלחנדרו בלאדה (18 באוקטובר 2003), פאו קוברסי (22 בינואר 2007), אריק גארסיה (9 בינואר 2001), ג’רארד מרטין (26 בפברואר 2002), פדרי (25 בנובמבר 2002), פרמין לופס (11 במאי 2003), גאבי (5 באוגוסט 2004), מארק קסאדו (14 בספטמבר 2003), מארק ברנאל (26 במאי 2007), רוני ברדג’י (15 בנובמבר 2005) ולאמין ימאל (13 ביולי 2007) הם השחקנים שלא נולדו כאשר ברצלונה ביקרה בפעם האחרונה בקרלוס טרטיירה.

