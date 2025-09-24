חצי לא נולדו: הביקור האחרון של בארסה באוביידו

אוביידו חזרה העונה לליגה הבכירה בספרד, 25 שנה לאחר שנשרה ממנה. החבורה של ולייקו פאונוביץ' חזרה אחרי מספר עונות שבהן התקרבה לכך, אך לבסוף מימשה את החלום בעונת 2024/25 כשעברה את הפלייאוף עם ניצחונות על אלמריה (2:3) ומיראנדס (2:3). עד כה העונה צברה אוביידו שלוש נקודות מתוך חמישה משחקים.

כעת, הקבוצה הצנועה תארח את ברצלונה לראשונה זה רבע מאה. בחדר ההלבשה הצעיר של בארסה כמעט ולא יהיו שחקנים שזוכרים ביקור קודם של קבוצתם באצטדיון ההיסטורי קרלוס טרטיירה.

הפעם האחרונה שבה שיחקה ברצלונה בליגה בבירת אסטוריאס הייתה ב־7 בינואר 2001. אז ניצחה בארסה של סרה פרר את אוביידו של רדומיר אנטיץ' 2:3, בזכות שער של ריבאלדו וצמד של פטריק קלייברט. מנגד, אוביידו החזיקה בספסל את חוסה מנואל אונסואה, לימים עוזרו של לואיס אנריקה.

12 שחקנים שעדיין לא נולדו

מאז עברו יותר מ־25 שנה, ומעל מחצית משחקני הסגל הנוכחי של בארסה כלל לא נולדו אז. מדובר ב־12 שחקנים שלא היו בעולם בזמן אותו ביקור, לעומת 11 שכן.

ז’ואן גארסיה (4 במאי 2001), אלחנדרו בלאדה (18 באוקטובר 2003), פאו קוברסי (22 בינואר 2007), אריק גארסיה (9 בינואר 2001), ג’רארד מרטין (26 בפברואר 2002), פדרי (25 בנובמבר 2002), פרמין לופס (11 במאי 2003), גאבי (5 באוגוסט 2004), מארק קסאדו (14 בספטמבר 2003), מארק ברנאל (26 במאי 2007), רוני ברדג’י (15 בנובמבר 2005) ולאמין ימאל (13 ביולי 2007) הם השחקנים שלא נולדו כאשר ברצלונה ביקרה בפעם האחרונה בקרלוס טרטיירה.