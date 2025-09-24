ירושלים מחכה: מכבי ת"א בחצי גמר גביע ווינר

שחזור של רבע הגמר מהעונה שעברה בגביע ווינר התקיים הערב (רביעי), כאשר מכבי תל אביב פגשה את עירוני קריית אתא ולאחר משחק צמוד מאוד, הצהובים התקשו, אך שמרו על היתרון לקראת הסיום, ניצחו 91:93 ועלו לחצי הגמר, שם יפגשו את הפועל ירושלים ביום שישי הקרוב בשחזור הסופר קאפ שהתרחש רק לפני מספר ימים.

אחרי האכזבה הגדולה בתחילת השבוע, בה הפסידו לאדומים מהבירה במסגרת הסופר קאפ והפסידו את התואר הראשון לעונה, הצהובים רצו להתאושש וקיבלו את היריבה שניצחו בשנה שעברה, אך לעומת המשחק ההוא, שם עודד קטש וחניכיו הביסו את קריית אתא, הפעם זה לא הלך חלק בכלל, ואפילו קשה.

המשחק ברובו היה צמוד, היתרון החליף ידיים, סל רדף סל ולמעשה אף קבוצה לא הצליחה לייצר בריחה ליתרון דו ספרתי, כשמצד אחד לוני ווקר נכנס לעניינים והיה לוהט, ובצד השני מאליק הול ונואה לוקה הובילו את הצפוניים יחד והראו שצריך לספור את קבוצתם והם לא באו לשמש תפאורה כלל.

שחקני מכבי תל אביב חוגגים (חגי מיכאלי)

אחרי רבע ראשון של 19:23 לזכות הצהובים, ברבע השני הם הצליחו מעט לברוח, אך הצפוניים הגיבו מיד עם ריצת 0:9 וקבעו שוויון, 42:42. הרבע השלישי היה דומה, היתרון החליף ידיים, ווקר החל לצלוף מכל עבר והוביל את הצהובים, 62:66. ברבע האחרון, הדרמה הגיעה לשיאה, בשיא הפרש עמד על שתיים, קריית אתא הייתה יכולה לכפות הארכה, אך איבדה כדור קריטי שלוש שניות לסיום ומכבי תל אביב יצאה עם ידה על העליונה.

כעת, שלושה ימים בלבד לאחר הסופר קאפ, מכבי תל אביב תוכל “לנקום” בהפועל ירושלים ביום שישי הקרוב, כאשר תפגוש אותה בחצי הגמר, רגע לפני שבשבוע הבא עודד קטש וחניכיו יפתחו את דרכם ביורוליג מול אנאדולו אפס. קריית אתא מנגד יכולה להיות מרוצה, בעיקר מעצמה, כשהיא תקווה לבוא בשיא הכושר לפתיחת העונה.

לוני ווקר בטירוף (חגי מיכאלי)

קלעו למכבי תל אביב: לוני ווקר 24 נקודות, רומן סורקין 11 נק’ ו-7 ריבאונדים, אושיי בריסט (6 ריב’), ג’ימי קלארק וגור לביא 10 נק’ כל אחד, וויל ריימן 9 נק’, מרסיו סנטוס 6 נק’, ג’ף דאוטין ג’וניור, ג’ון דיברתולומאו וטי ג’יי ליף 4 נק’ כ”א ותמיר בלאט 1 נק’.

קלעו לקריית אתא: מאליק הול 18 נק’ ו-7 ריב’, נואה לוק 17 נק’, תומר אסייג 12 נק’ ו-5 אסיסטים, ג’מייה ניל 11 נק’, 11 אס’ ו-5 ריב’, בודי יום ויובל הוכשטטר 8 נק’ כ”א, איליי דולינסקי ודריוס האנה 7 נק’ כל אחד וגל בייטנר 3 נק’.

רבע ראשון: 19:23 למכבי תל אביב

חמישיית מכבי תל אביב: לוני ווקר, טי ג’יי ליף, תמיר בלאט, אושיי בריסט ורומן סורקין.

חמישיית קריית אתא: תומר אסייג, ג’מייה ניל, בודי יום, מאליק הול ודריוס האנה.

הקבוצה מהצפון השיגה את הכדור הראשון, אך דווקא בלאט מצא את סורקין בצבע לנקודות הראשונות במשחק, אסייג קלע מנגד פעמיים מחצי מרחק, טי ג’יי ליף הלך לקו בתווך ודייק פעמיים, בריסט צלף שלשה ועשה 4:7. בודי יום וסורקין החליפו סלים, הול וניל קלעו ארבע נקודות ולקחו את ההובלה, אך אז הצהובים השלימו ריצת 0:6 והפכו ל-10:15. סל המשיך לרדוף סל עד 14:20, ניל והוכשטטר הורידו את ההפרש לנקודה בלבד, אך קלארק צלף מחוץ לקשת וחתם את הרבע.

דריוס האנה על רומן סורקין (חגי מיכאלי)

ג'ף דאוטין ג'וניור (חגי מיכאלי)

רבע שני: 42:42

הוכשטטר פתח את הרבע עם לייאפ, ווקר השיב עם סל אנד וואן, הול הטביע מנגד, סנטוס דייק פעם אחת מהקו ו-ווקר צלף שלשה גדולה, 23:30 ואלדד בנטוב הזעיק פסק זמן. השחקנים חזרו לפרקט, נואה לוק קלע סל מחוץ לקשת, ווקר השיב עם שלוש בצד השני, דולינסקי ודיברתולומאו החליפו סלים, לוק וליף החליפו גם כן, בייטנר צלף שלשה והוריד לארבע הפרש, בריסט החזיר לשש הפרש, אך אז הצפוניים ענו עם ריצת 0:9 ולקחו את ההובלה, 40:42. קלארק ניגש אל הקו לקראת סיום הרבע, דייק פעמיים וקבע שוויון בירידה להפסקה.

לוני ווקר (חגי מיכאלי)

ג'ף דאוטין ג'וניור (חגי מיכאלי)

וויל ריימן זורק (חגי מיכאלי)

רבע שלישי: 62:66 למכבי תל אביב

אסייג פתח את הרבע עם שלשה, ווקר וסורקין השיבו עם ארבע נקודות, האנה והול עשו 46:50. מפה, הצהובים חזרו ליתרון עם ריצת 1:9, אך אז ניל צלף שלשה גדולה ולקח גם עבירה, שם את האנד וואן וקבע 55:55. סל רדף סל, כשאז קלארק צלף שלשה גדולה ועשה 60:64 לצהובים, מרסיו סנטוס הלך לעונשין ודייק פעמיים, ניל קלע על הבאזר והוריד לארבע הפרש בלבד.

ג'מייה ניל (חגי מיכאלי)

תומר אסייג (חגי מיכאלי)

ג'מייה ניל בין שני שחקני מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

רבע רביעי: 91:93 למכבי תל אביב

קלארק פתח את הרבע עם שתי נקודות, בודי יום השיב עם שתי שלשות גדולות, ריימן ו-ווקר ענו עם חמש נקודות וקבעו 70:75, הול הלך לקו ודייק פעם אחת, ווקר הרותח צלף שלשה גדולה, 69:78 למכבי. הקבוצות החליפו סלים, לוק ו-ווקר החליפו שלשות, אך הראשון קלע עוד סל מחוץ לקשת והוריד לשש הפרש, שלוש דקות לסיום. הצפוניים הובילו ריצה והורידו את ההפרש לשתיים בלבד, 20 שניות לסוף. סורקין החזיר לשלוש הפרש, אסייג קלע נקודה אחת מהקו ואז קריית אתא הייתה יכולה לכפות הארכה, אך דרכו על הקו ופספסו הזדמנות, מכבי ניצחה ותפגוש בחצי הגמר את הפועל ירושלים.

מאליק הול מול גור לביא (חגי מיכאלי)

אושיי בריסט (חגי מיכאלי)