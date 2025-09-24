הבעלים הרוסי והיהלום היווני: הכירו את פאוק

מכבי תל אביב כבר פגשה העונה מועדון בבעלות רוסית ממדינה דוברת יוונית, והפסידה במוקדמות ליגת האלופות לאלופת קפריסין פאפוס. כעת, בפתיחת שלב הליגה בליגה האירופית, מחכה לה יריבה יוונית בשליטת אוליגרך רוסי נוסף – פאוק סלוניקי (רביעי, 19:45).

איבן סאבידיס מתפאר אמנם בשם משפחה יווני, והוא גם בעל אזרחות יוונית, אך מדובר באחד מעשירי רוסיה, שאף שימש במשך מספר שנים כחבר הפרלמנט הרוסי מטעם מפלגתו של ולדימיר פוטין. הוא אכן מקורב לדיקטטור, וזה בהחלט לא יכול היה להזיק לעסקיו בתחילת המילניום, אז עשה את הונו בעיקר מקונצרן טבק שהיה בבעלותו. החברה אף פנתה בשלב מסוים לקהל ילדים ובני נוער, ובמודעות שפורסמו במגזינים לגיל טיפש עשרה הוקבלו סיגריות לסוכריות על מקל. בפורומים שנוהלו באתר החברה השתתפו תלמידות בתי ספר, והמותגים הנפוצים ביותר היו Kiss, Play ואפילו Sweet Dreams.

זה האיש שניצל את המשבר הכלכלי העמוק ביוון כדי לרכוש ב-2012 את פאוק תמורת 10 מיליון אירו בלבד. היו שהעריכו כי תהיה זו הרפתקה קצרה שנועדה ליחסי ציבור, אך הוא עדיין שם. סאבידיס לא היה פופולרי בהתחלה, ועבר לא מעט שערוריות. הגדולה שבהן התרחשה ב-2018, כאשר הוא פרץ למגרש במהלך המשחק הטעון מול א.א.ק אתונה בעודו חמוש באקדח, איים לכאורה על השופט וגרם למהומה רבתי.

איבן סאבידיס בעת הפריצה למגרש (IMAGO)

הוא התנצל אז על ההשתוללות, ועונש ההשעיה שנגזר עליו קוצר. בחלוף שנה זכתה פאוק באליפות סנסציונית עם המאמן הרומני רזבן לוצ'סקו וקטעה בצורת בת 34 שנה. ההישג שוחזר ב-2024, שוב עם לוצ'סקו, וכיום ניתן להגדיר את עידן השליטה של סאבידיס כהצלחה בקנה מידה מקומית, אם כי ממש לא הכל חלק, ודעות האוהדים לגביו חלוקות. העובדה כי הוא מתגורר מחוץ ליוון לא תורמת לתדמיתו.

ההצלחה נובעת מהיציבות שהיא בגדר נס בכדורגל היווני, הקדנציה השנייה של לוצ'סקו נמשכת מאז 2021. במאי האחרון נפוצו הדיווחים על פיצוץ ביחסים בין הרומני לסאבידיס שהוביל לכאורה להחלטה של לוצ'סקו להתפטר, אך השניים יזמו לבסוף פגישת פיוס, והגירושים נמנעו. המאמן נותר בתפקידו כדי להדריך את הקבוצה ביום הולדתה ה-100, שיחול באפריל 2026. התאריך הזה חשוב מאוד לקהל בסלוניקי, ויריבו הגדול של סאבידיס זומם לרכוש את המועדון מידיו לפני כן.

רזבן לוצ'סקו (IMAGO)

מדובר באריסטוטליס מיסטאקידיס, מיליארדר שמתגורר בשווייץ, שמקורו בסלוניקי. כאוהד פאוק שרוף, הוא שואף להשתלט על המועדון ולהצעיד אותו לימים גדולים באמת כהגדרתו. סאבידיס כבר דחה בעבר שתי הצעות שמנות שקיבל ממנו, וגם לא הסכים למכור לו את הנמל של סלוניקי שנמצא בבעלותו, אך מיסטאקידיס ממשיך בניסיונותיו, והשפעתו בתקשורת המקומית עצומה. הוא פופולרי מאוד בקרב חוגי אולטראס מסוימים, והשנה הצהיר כי יממן הקמת איצטדיון חדש עבור פאוק אם הקבוצה תעבור לבעלותו – דבר שסאבידיס לא מצליח לעשות, וכנראה גם לא רוצה. על הדרך, הוא גם מתכוון לרכוש את מועדון הכדורסל של פאוק.

הבעלים הרוסי מרגיש מאוים מאוד. הוא אסר על עיתונאים רבים לסקר את הקבוצה מחשש שהם פועלים לטובתו של מיסטאקידיס. המתח בעיר האמיר, והאוהדים שהיו מעדיפים לראות את סאבידיס מוכר את הקבוצה דורשים לפחות תוצאות על המגרש. הרכש בחלון ההעברות לא השביע את רצונם, והיכולת של הקבוצה במחזורים הראשונים לא הייתה משכנעת בלשון המעטה. במשחק האחרון, למשל, סיימה פאוק ב-0:0 ביתי מול פנאיטוליקוס, והפרשנים ביקור אתה עובדה כי ממוצע הגילאים של שחקני ההרכב הפותח בערב הספציפי עמד על 32 – נתון חריג גם בסטנדרטים יווניים.

שחקני פאוק סלוניקי (IMAGO)

המבוגר שבחבורה הוא הקשר ההתקפי הברזילאי טייסון. הוא כבר בן 37, ואת השערים היפים ביותר בחייו, מעשי אמנות של ממש, כבש אי שם בתחילת העשור הקודם כאשר שיחק במטאליסט חארקיב. לאחר מכן הוא עשה קריירה ארוכה במדי שחטאר דונייצק, ולכן היה קצת מוזר לראות אותו מצטרף בינואר 2023 למועדון בשליטת שותפו של פוטין, בו משחקים גם שני רוסים – הקשר מגומד אוזדוייב והחלוץ פיודור צ'אלוב. ואולם, נדמה כי טייסון לא מתעניין בהיבטים הפוליטיים של העסקתו, והחיבור שלו עם הקהל בסלוניקי היה מצוין מהרגע הראשון. היה לו חלק משמעותי בזכייה באליפות לפני שנה, ובעונה שעברה תמכו בו כולם כאשר הוא עבר התמוטטות נפשית מסוימת.

זה קרה אחרי ההדחה מהליגה האירופית בידי סטיאווה בוקרשט בפברואר. טייסון כתב אז ברשתות החברתיות: "אני מתנצל בפני האוהדים ועצוב מאוד על מה שקרה. אין לי כוחות להמשיך. תודה על הכל". במשך מספר ימים הייתה תחושה כי הברזילאי אכן מתכוון לפרוש, אבל המועדון הצליח להחזיר לו בהדרגה את שמחת החיים, והוא חתם על חוזה חדש בפאוק. הערב, מול מכבי תל אביב, הוא עשוי להיות אחד המנהיגים על הדשא.

טייסון (IMAGO)

עם זאת, הוא בוודאי לא הכוכב המרכזי של הלבנים-שחורים. התפקיד הזה שייך ליאניס קונסטנטליאס, הקשר האלגנטי בן ה-22 שנחשב לאחד הכישרונות הגדולים ביותר שצמחו בכדורגל היווני בתקופה האחרונה. כבוגר האקדמיה, קונסטנטליאס אהוב מאוד ביציעים, וסגנונו המהנה הופך אותו לשחקן פופולרי גם בקרב חובבי הכדורגל ברחבי המדינה כולה. "הוא הדבר הכי יפה והכי טהור שראינו על המגרש מזה זמן רב", כתב עליו דימיטריס טיכאליס כבר לפני שנתיים. אוהדי בית"ר ירושלים התכבדו לצפות בו בטדי לפני שנתיים, כאשר הוא נכנס כמחליף והספיק להבקיע בניצחון היווני 1:4 במוקדמות הקונפרנס ליג. הערב הוא יהיה היריב הכי מסוכן של מכבי תל אביב.

זה קרה כי סאבידיס נלחץ וביטל ברגע האחרון של מעברו של קונסטנטליאס לשטוטגרט תמורת 18 מיליון יורו. הכל כבר היה מוכן ביולי, והקשר היה בדרך לשדה התעופה כדי להמריא לגרמניה, אבל הבעלים שינה לפתע את דעתו. ביוון יש הגורסים כי היהלום הצעיר נפגע מההחלטה המפתיעה, אך מצד שני כאוהד פאוק מושבע הוא לא יכול להיות מתוסכל מדי מכך שיהיה שותף לחגיגות ה-100. זמנו עוד יגיע, והוא עשוי להגיע למועדון גדול אף יותר ולהזרים סכום גבוה עוד יותר לחשבון של פאוק. לשם כך, כדאי להצליח בזירה האירופית, והמשימה מתחילה הערב מול אלופת ישראל.

יאניס קונסטנטליאס (IMAGO)

האוהדים, שימלאו את אצטדיון טומבה, מצפים לניצחון מוחץ. ההפסד הכפול המאכזב לסטיאווה בעונה שעברה ממש לא היה בתוכניות הקבוצה ששאפה להגיע לשלבים הגבוהים במפעל. פאוק העפילה ב-2022 וב-2024 לרבע גמר הקונפרנס ליג, והפעם היא רוצה להגיע לפחות לשלב זה בליגה האירופית – ורצוי מעבר לכך. המטרה היא לציין את שנת ה-100 באפריל כשהיא עדיין באירופה. הגרלה סבירה בשלב הליגה רק מגדילה את התיאבון, ומכבי תל אביב נתפסת כאחת היריבות הנוחות ביותר. האם הצהובים יבהירו לפאוק שזה ממש לא המצב, ויצליחו מולה יותר מאשר נגד פאפוס?