יום רביעי, 24.09.2025 שעה 10:57
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
135-126ויאריאל3
119-106אספניול4
107-76אתלטיק בילבאו5
94-75אלצ'ה6
97-96בטיס7
97-65חטאפה8
810-86ולנסיה9
710-106סביליה10
75-55אלאבס11
65-65אתלטיקו מדריד12
64-45אוססונה13
56-55ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
413-106לבאנטה16
38-15אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
210-55מיורקה19
216-36ג'ירונה20

רכש? בבארסה בונים על הסגל אחרי פציעת גאבי

הקטלונים יוכלו להחתים חיזוק עקב ההיעדרות הארוכה של הקשר, אך זה לא צפוי לקרות. האלטרנטיבות: קסאדו וברנאל לקישור האחורי, ראפיניה והצעירים ל-10

|
מארק ברנאל, מארק קסאדו, ראפיניה ודרו (IMAGO)
מארק ברנאל, מארק קסאדו, ראפיניה ודרו (IMAGO)

עונה שנייה ברציפות שברצלונה צריכה להתמודד עם פציעה קשה. אחרי מארק ברנאל בעונה שעברה, הפעם זהו גאבי, שבעצמו הושבת לתקופה ארוכה מאוד בעבר. מה שהוערך על ידי התקשורת הספרדית בהיעדרות של חודש וחצי לכל היותר, הפך אחרי הניתוח אתמול (שלישי) להשבתה של גאבי למשך כחמישה חודשים. הוא לא יחזור לפני פברואר, וגם אז – בהנחה שלא יהיו עיכובים בהחלמה - יצטרך להתחיל להיכנס לכושר מחדש.

זו מכה גדולה גם לבארסה, לה אין שחקן עם האופי שלו, וגם לגאבי עצמו, שכבר נכנס לעניינים מחדש אחרי הפציעה הקשה שהשביתה אותו למשך כמעט שנה. במשחקיו המעטים העונה, האנזי פליק תיפקד את גאבי כאחד משני הקשרים האחוריים וכעת הסגל של בארסה התקצר עוד יותר.

צריך לזכור שתקנון הליגה הספרדית מאפשר לרשום שחקן חדש במקרה של פציעת שחקן לתקופה של מעל חמישה חודשים, אבל ההערכה בברצלונה כרגע היא שאין צורך בשום חיזוק חיצוני. בקטלוניה בטוחים שהסגל הקיים מספיק עמוק, ופליק בונה על השחקנים הקיימים – גם הבכירים וגם הצעירים – שימשיכו לספק את הסחורה, גם בלי גאבי.

גאבי (IMAGO)גאבי (IMAGO)

בכל הנוגע לשני הקשרים האחוריים יותר, פרנקי דה יונג ופדרי פותחים בהרכב בדרך כלל. כעת מארק קסאדו הוא המחליף הראשון וברנאל, שעדיין לא מקבל דקות משמעותיות מתוך נקיטת משנה זהירות אחרי פציעתו הקשה, הוא האופציה השנייה היחידה. לכך אפשר להוסיף אלטרנטיבות שכוללות הסטת שחקנים מהעמדות שלהם, למשל אריק גארסיה או אנדראס כריסטנסן.

בקישור הקדמי יותר – שוב, עמדה שבה גאבי מיעט לשחק – בארסה צריכה להסתדר ללא פרמין לופס בשלושת השבועות הקרובים. זה אומר שדני אולמו נותר השחקן הבכיר היחיד ש-10 זו העמדה המקורית שלו. אפשרות נוספת היא להסיט לשם את ראפיניה או פראן טורס כשרוברט לבנדובסקי ולאמין ימאל משלימים את ההתקפה. אופציות נוספות הם הכישרונות דרו וטוני פרננדס בני ה-17. אגב, דרו בעצמו חזר להתאמן לאחרונה אחרי שבועיים של פציעה.

עוד מעט: צילום עדכני מהקאמפ נואו המחודש

בכל מקרה, לבארסה מצפה לו"ז עמוס עד פגרת הנבחרות הקרובה: מחר (22:30, שידור חי בערוץ ONE) היא תתארח אצל אוביידו, אחרי שלושה ימים תארח את ריאל סוסיאדד במונז’ואיק (משחק שבו מתוכנן לחזור לאמין ימאל), אחרי עוד שלושה ימים הבלאוגרנה יפגשו בפאריס את פ.ס.ז’, ואחרי ארבעה ימים יגיע משחק חוץ בסביליה.

