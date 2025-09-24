רכש? בבארסה בונים על הסגל אחרי פציעת גאבי

עונה שנייה ברציפות שברצלונה צריכה להתמודד עם פציעה קשה. אחרי מארק ברנאל בעונה שעברה, הפעם זהו גאבי, שבעצמו הושבת לתקופה ארוכה מאוד בעבר. מה שהוערך על ידי התקשורת הספרדית בהיעדרות של חודש וחצי לכל היותר, הפך אחרי הניתוח אתמול (שלישי) להשבתה של גאבי למשך כחמישה חודשים. הוא לא יחזור לפני פברואר, וגם אז – בהנחה שלא יהיו עיכובים בהחלמה - יצטרך להתחיל להיכנס לכושר מחדש.

זו מכה גדולה גם לבארסה, לה אין שחקן עם האופי שלו, וגם לגאבי עצמו, שכבר נכנס לעניינים מחדש אחרי הפציעה הקשה שהשביתה אותו למשך כמעט שנה. במשחקיו המעטים העונה, האנזי פליק תיפקד את גאבי כאחד משני הקשרים האחוריים וכעת הסגל של בארסה התקצר עוד יותר.

צריך לזכור שתקנון הליגה הספרדית מאפשר לרשום שחקן חדש במקרה של פציעת שחקן לתקופה של מעל חמישה חודשים, אבל ההערכה בברצלונה כרגע היא שאין צורך בשום חיזוק חיצוני. בקטלוניה בטוחים שהסגל הקיים מספיק עמוק, ופליק בונה על השחקנים הקיימים – גם הבכירים וגם הצעירים – שימשיכו לספק את הסחורה, גם בלי גאבי.

גאבי (IMAGO)

בכל הנוגע לשני הקשרים האחוריים יותר, פרנקי דה יונג ופדרי פותחים בהרכב בדרך כלל. כעת מארק קסאדו הוא המחליף הראשון וברנאל, שעדיין לא מקבל דקות משמעותיות מתוך נקיטת משנה זהירות אחרי פציעתו הקשה, הוא האופציה השנייה היחידה. לכך אפשר להוסיף אלטרנטיבות שכוללות הסטת שחקנים מהעמדות שלהם, למשל אריק גארסיה או אנדראס כריסטנסן.

בקישור הקדמי יותר – שוב, עמדה שבה גאבי מיעט לשחק – בארסה צריכה להסתדר ללא פרמין לופס בשלושת השבועות הקרובים. זה אומר שדני אולמו נותר השחקן הבכיר היחיד ש-10 זו העמדה המקורית שלו. אפשרות נוספת היא להסיט לשם את ראפיניה או פראן טורס כשרוברט לבנדובסקי ולאמין ימאל משלימים את ההתקפה. אופציות נוספות הם הכישרונות דרו וטוני פרננדס בני ה-17. אגב, דרו בעצמו חזר להתאמן לאחרונה אחרי שבועיים של פציעה.

עוד מעט: צילום עדכני מהקאמפ נואו המחודש

בכל מקרה, לבארסה מצפה לו"ז עמוס עד פגרת הנבחרות הקרובה: מחר (22:30, שידור חי בערוץ ONE) היא תתארח אצל אוביידו, אחרי שלושה ימים תארח את ריאל סוסיאדד במונז’ואיק (משחק שבו מתוכנן לחזור לאמין ימאל), אחרי עוד שלושה ימים הבלאוגרנה יפגשו בפאריס את פ.ס.ז’, ואחרי ארבעה ימים יגיע משחק חוץ בסביליה.