יום רביעי, 24.09.2025 שעה 10:56
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
135-126ויאריאל3
119-106אספניול4
107-76אתלטיק בילבאו5
94-75אלצ'ה6
97-96בטיס7
97-65חטאפה8
810-86ולנסיה9
710-106סביליה10
75-55אלאבס11
65-65אתלטיקו מדריד12
64-45אוססונה13
56-55ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
413-106לבאנטה16
38-15אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
210-55מיורקה19
216-36ג'ירונה20

"הערכים של ויניסיוס? צריך להגיד לו 'עד כאן'"

שחקן לבאנטה, אונאי אלגסבאל, התייחס לעימות עם הברזילאי של ריאל מדריד: "יש מצבים שאני לא יכול להתמודד איתם כאדם, לא רוצה לתת לו יותר הייפ מזה"

|
אונאי אלגסבאל עם ויניסיוס (IMAGO)
אונאי אלגסבאל עם ויניסיוס (IMAGO)

בלבאנטה לא יצאו מרוצים מההפסד 4:1 לריאל מדריד, אבל מי שמשך את תשומת הלב לאחר המשחק היה הבלם אונאי אלגסבאל, שהתייחס לעימות המתוקשר עם ויניסיוס ג’וניור בעקבות הפנדל של אמבפה.

אלגסבאל ניסה להרגיע את הרוחות אך גם לא חסך ביקורת: "אני לא רוצה להוסיף שמן למדורה. זה נכון שכשלא מכבדים אותנו, אנחנו בני אדם וצריכים לדעת להגיד די. הוא שחקן עם הרבה פוטנציאל, אבל יש מצבים שאני לא יכול להתמודד איתם כאדם. הוא משדר ערכים שלפעמים צריך לדעת להגיד, עד כאן. אני עומד על שלי ועל האנשים שלי, ויש סיטואציות שאני לא יכול לעבור עליהן בשתיקה".

הבלם הוסיף: "בשבילי זה היה לא במקום, ואני לא רוצה לתת לו יותר הייפ מזה כי זה לא נחוץ".

ויני ואמבפה מפרקים את לבאנטה עם רביעייה!

על האירוע שבו נשרק הפנדל לטובת אמבפה אמר אלגסבאל: "אלו סיטואציות שאתה הולך בהן עד הקצה. אתה יודע שיש לך כרטיס צהוב, אבל בניתוח המהלך אני חושב שהוא נטה יותר מדי. אלו החלטות שאתה חייב לקבל מאוד מהר, מתוך כוונה לנסות לכסות את היריב. אתה מודע לכך שאתה עם כרטיס צהוב ושאתה לא יכול ללכת כל כך רחוק".

לסיום, סיכם את תחושותיו מהמשחק: "אנחנו לא מרוצים כי אף אחד לא אוהב להפסיד. ידענו שיהיה משחק קשה, אבל באנו עם הרבה התלהבות להתחרות בלי קשר לזהות היריבה. רצינו להיות חזקים בבית שלנו. עכשיו צריך להעביר דף, להשתפר ולנקות את הטעויות שלנו".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */