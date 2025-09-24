היחס ב-Winner לניצחון מכבי ת"א על פאוק

מכבי תל אביב תחל הערב (רביעי, 19:45) את דרכה בליגה האירופית כשתפגוש את פאוק סלוניקי. הצהובים לא פייבוריטים ומקווים להפתיע ולהשיג נקודה לפחות. בנוסף, משחקות הפועל ירושלים ומכבי תל אביב בכדורסל בגביע ‘ווינר’, ואתלטיקו מדריד של דייגו סימאונה רוצה להתאושש.

ניצחון של פאוק סלוניקי על מכבי ת”א מוערך בפי 1.70 ב-’Winner’, תיקו מוערך בפי 3.25 וניצחון של הצהובים מוערך בפי 3.60.

בכדורסל, ניצחון של הפועל ירושלים ב-9 נקודות או יותר מול בני הרצליה מוערך בפי 1.80, ניצחון בתשע נקודות בדיוק מוערך בפי 9.00, וניצחון של ההרצליינים בפחות מ-9 הפרש מוערך בפי 1.80.

מכבי תל אביב בכדורסל פייבוריטית מובהקת נגד קריית אתא, כשניצחון שלה בהפרש של 15 נקודות או יותר מוערך בפי 1.80, ניצחון ב-15 נקודות בדיוק מוערך בפי 9.00 והפתעה של קריית אתא מוערכת בפי 1.80.

אתלטיקו מדריד המקרטעת תפגוש את ראיו וייקאנו ב-22:30, כשהקבוצה של דייגו סימאונה פייבוריטית עם יחס של פי 1.45 לניצחון ופי 5.80 להפסד. תוצאת תיקו במשחק מוערכת בפי 4.00.