יום רביעי, 24.09.2025 שעה 11:01
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
155-115ליברפול1
102-105ארסנל2
103-105טוטנהאם3
105-65בורנמות'4
92-65קריסטל פאלאס5
85-105צ'לסי6
84-65סנדרלנד7
85-65פולהאם8
75-95מנצ'סטר סיטי9
75-65אברטון10
78-65מנצ'סטר יונייטד11
77-45לידס12
63-35ניוקאסל13
58-65ברייטון14
59-55נוטינגהאם פורסט15
48-55ברנלי16
410-65ברנטפורד17
35-15אסטון וילה18
313-55ווסטהאם19
012-35וולבס20

סלוט זעם על אקיטיקה: טיפשי, אסור לאבד שליטה

מאמן ליברפול על כובש שער הניצחון ב-1:2 על סאות'המפטון שגם הורחק: "אמרתי לו שאם זה היה שער בגמר האלופות בדקה ה-87 הייתי מבין, זה לא המקרה"

|
הוגו אקיטיקה מקבל אדום (IMAGO)
הוגו אקיטיקה מקבל אדום (IMAGO)

ליברפול עלתה אמש (שלישי) לשמינית גמר גביע הליגה עם ניצחון דרמטי 1:2 על סאות’המפטון באנפילד משער של הוגו אקיטיקה בדקה ה-85. אבל מה שהיה אמור להיות ערב גדול לרכש, הפך לגם לרגע של תסכול אדיר שגרם הכובש לארנה סלוט.

אקיטיקה רשם הופעה אישית מרשימה, אך קיבל שני כרטיסים צהובים: הראשון על ויכוח מיותר עם השופט, והשני על חגיגה מוגזמת - מה שהוביל להרחקתו וסידר לסלוט כאב ראש לא קטן לקראת המשחק מול קריסטל פאלאס בליגה. המאמן ההולנדי לא חסך בביקורת: "זה היה מיותר? כן. זה היה טיפשי. זו לא הדרך. כשאתה משחק בפרמייר ליג, אתה חייב לדעת לשלוט ברגשות שלך. גם כשאתה מקבל החלטות לא הוגנות, אסור לאבד שליטה - ובטח לא כך".

סלוט הוסיף והשווה לאירוע אישי שעבר: "גם אני קיבלתי אדום נגד אברטון בגלל רגשות, וגם אז אמרתי שזה היה טיפשי. אפשר להראות אמוציות, אבל אם זה מוביל לצהוב או אדום - זה כבר משהו אחר".

ארנה סלוט (IMAGO)ארנה סלוט (IMAGO)

אקיטיקה הצליח, גם אם לרגע, לגנוב את ההצגה מאלכסנדר איסאק, שכבש את שערו הראשון במדי ליברפול והיה אמור להיות הכוכב המרכזי של הערב. השבדי דווקא הפגין רוח ספורטיבית כשהגיב בחיוך על כך שנשלח לרוץ במחצית במקום לנוח: "זה היה מצחיק. אני צריך להיכנס לכושר".

איסאק העלה את ליברפול ליתרון רגע לפני המחצית, שיי צ’ארלס השווה בדקה ה-76 ואז אקיטיקה הפך לכוכב המשחק – וגם לגיבור הטרגי. הוא כבש אחרי בישול של פדריקו קייזה, אלא שחגיגת היתר שלו הייתה הסיפור מבחינת סלוט: "אמרתי לו שאם זה היה שער בגמר ליגת האלופות בדקה ה-87 אחרי שעבר שלושה שחקנים ובעט לחיבורים - אולי הייתי מבין. אבל זה לא המקרה".

המאמן סיכם בצורה ברורה: "אני אמנם בן 47 ויש שיגידו שאני מיושן, אבל אם הייתי כובש שער כזה - הייתי הולך ישר לקייזה ואומר לו: ‘זה שלך’. זה לא היה הרגע שלו, זו הייתה טעות של גישה. חבל. כי זה לא יחזור על עצמו".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */