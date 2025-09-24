יום רביעי, 24.09.2025 שעה 10:07
ליגה הולנדית 25-26
164-146פיינורד1
1310-196פ.ס.וו. איינדהובן2
126-126אייאקס3
129-126כרונינגן4
117-125אלקמאר5
109-106פורטונה סיטארד6
912-196ניימיכן7
95-116אוטרכט8
99-116גו אהד איגלס9
916-86ספרטה רוטרדם10
78-96טוונטה אנסחדה11
710-66נאק ברדה12
67-45זוולה13
613-56אקסלסיור רוטרדם14
510-86הירנביין15
411-76וולנדם16
411-56טלסטאר17
018-36הראקלס אלמלו18

ואן באסטן: גלוך הפך את אייאקס לקבוצה אחרת

האגדה ההולנדית החמיא לכובש ב-2:2 מול פ.ס.וו. אקס שאלקה, מולדר, שביקר אותו לאחרונה, נשמע אחרת: "למה הוא לא משחק תמיד?". וגם: האזהרה של סניידר

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

“אוסקר גלוך נכנס ואייאקס הפכה פתאום לקבוצה אחרת", כך אמר האגדה ההולנדית, מרקו ואן באסטן, אחרי ה-2:2 מול פ.ס.וו איינדהובן. הקשר הישראלי עלה, שוב, מהספסל של ג’ון הייטינחה, תופקד הפעם כחלוץ מזויף וכבש את שער השוויון, זה שמנע ממאמנו הפסד שהיה מסבך אותו.

אקס שאלקה, יאן מולדר, שרק לפני מספר ימים השמיע ביקורת מוזרה על גלוך (“הוא לא שחקן יצירתי, הוא שחקן פיזי והובא בטעות"), נשמע הפעם אחר לגמרי: “אני רואה חמש דקות מהמחצית השנייה בין איינדהובן לאייאקס וחושב: ‘למה הוא לא משחק תמיד? מה לעזאזל הם עושים שם באמסטרדם?”.

הדברים נאמרו בדיון בטלוויזיה ההולנדית, שם העיתונאי ויטסה ואן דר חוט טען שגלוך לא הורגש בפעמים קודמות שעלה מהספסל. “אלה חילופים, זה קשה", התעקש מולדר, “הילד הזה לא נלקח ברצינות, אז הוא לא צריך לקחת ברצינות את הקבוצה שלו. הוא שחקן כל כך טוב".

מרקו ואן באסטן (IMAGO)מרקו ואן באסטן (IMAGO)

כוכב העבר, ווסלי סניידר, התרשם אף הוא מההשפעה של גלוך, אבל הצביע על הבעיותיות בתפקוד של הישראלי כ-9 מזויף מול החלוצים האחרים. “הוא נכנס כ-9 מזויף, ואז יש לך בעיה: רק הבאת את דולברג, ו-ואוט וחהורסט לא אוהב לשבת על הספסל כי אז הוא יהיה מעצבן. כולנו יודעים את זה".

