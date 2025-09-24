יום רביעי, 24.09.2025 שעה 11:00
כדורגל עולמי

תכשיטים בשווי 100,000 אירו: רוברטו מרטינס נשדד

דיווח: ביתו של מאמן נבחרת פורטוגל בן ה-52 נפרץ, כשהגנבים שברו חלון כדי להיכנס פנימה דרך המטבח, ולקחו תכשיטים ושעונים יוקרתיים בשווי אדיר

|
רוברטו מרטינס (IMAGO)
רוברטו מרטינס (IMAGO)

ביתו של מאמן נבחרת פורטוגל, רוברטו מרטינס, נפרץ בשבת האחרונה, כאשר גנבים הצליחו להיכנס ולגנוב תכשיטים ושעונים יוקרתיים בשווי כולל של כ־100 אלף אירו. כך דווח בתקשורת המקומית בפורטוגל.

לפי הדיווח של CNN Portugal, הפריצה התרחשה באזור קאשקאיש שבפרברי ליסבון. הגנבים נכנסו אל הבית דרך המטבח, כאשר על פי תחנת SIC Notícias הם שברו חלון כדי לחדור פנימה.

מרטינס, בן 52, מונה בינואר 2023 למאמנה של נבחרת פורטוגל, והוא נמצא בימים אלה בהכנות האחרונות למשחקי מוקדמות מונדיאל 2026. ב־11 באוקטובר תפגוש פורטוגל את אירלנד, וב־14 באוקטובר תשחק מול הונגריה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */