תכשיטים בשווי 100,000 אירו: רוברטו מרטינס נשדד

ביתו של מאמן נבחרת פורטוגל, רוברטו מרטינס, נפרץ בשבת האחרונה, כאשר גנבים הצליחו להיכנס ולגנוב תכשיטים ושעונים יוקרתיים בשווי כולל של כ־100 אלף אירו. כך דווח בתקשורת המקומית בפורטוגל.

לפי הדיווח של CNN Portugal, הפריצה התרחשה באזור קאשקאיש שבפרברי ליסבון. הגנבים נכנסו אל הבית דרך המטבח, כאשר על פי תחנת SIC Notícias הם שברו חלון כדי לחדור פנימה.

מרטינס, בן 52, מונה בינואר 2023 למאמנה של נבחרת פורטוגל, והוא נמצא בימים אלה בהכנות האחרונות למשחקי מוקדמות מונדיאל 2026. ב־11 באוקטובר תפגוש פורטוגל את אירלנד, וב־14 באוקטובר תשחק מול הונגריה.