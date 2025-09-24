"תמיד רוצה להיות עצמי, בשביל זה החתימו אותי"

פרנקו מסטנטואונו דיבר עם כלי התקשורת באזור הראיונות לאחר המשחק שבו כבש את שער הבכורה שלו במדי ריאל מדריד ב-1:4 על לבאנטה, ושיבח במיוחד את ג’וד בלינגהאם, שחקן שעליו הוא מתחרה ישירות על מקום בהרכב הפותח.

"נלחמתי חזק היום. קיוויתי לשער הזה, גם אם זו לא הייתה המטרה העיקרית, אבל זה צעד חשוב בדרך להשגת ביטחון בקבוצה שהולכת ומשתפרת. זו שמחה עצומה", פתח השחקן שהגיע מריבר פלייט.

הארגנטינאי נמנע מהשוואות ללאמין ימאל: "אני מברך אותו על המקום השני בכדור הזהב. אני חושב שהוא שחקן אדיר. ברור שזה לא המקום שלי להגיד את זה. אני מנסה לא להשוות את עצמי לאף אחד, אלא לשחק עבור הקבוצה שלי, כי אני מאמין שזה מה שבסופו של דבר מוביל גם להצלחה האישית".

"אני מרגיש מאוד נוח. זה מרגיש כאילו אני פה כבר הרבה זמן בגלל היחס שאני מקבל מהחברים ומהקבוצה. זה נהדר להתחרות ולהתאמן בצורה כזו, בעבודה יפה שהיא גם התשוקה שלנו. החבר’ה נתנו לי הרבה ביטחון, ואני מרגיש ממש בבית", הוסיף מסטנטואונו.

הוא הדגיש את האופי שלו: "אני תמיד עצמי, מנסה להטיל את המשחק שלי ואת האישיות שלי. אני חושב שזה הסיבה שהם חיפשו אותי במדריד. אני תמיד אנסה לעזור לקבוצה ולעזור לריאל מדריד לנצח. זה לא עניין של יחיד, אלא של הקבוצה שתהיה לה כימיה".

"אני עדיין מתרגל לליגה חדשה, לקבוצה חדשה, לחיים חדשים. אני מגיע מארגנטינה, וזה קפיצה גדולה, אבל אני מרגיש בנוח ורוכש ביטחון. השנה הזו הולכת להיות מדהימה בשבילי ובשביל כולם", אמר הקשר, שלא היסס לפרגן לבלינגהאם.

פרנקו מסטנטואונו חוגג שער בכורה (IMAGO)

"בלינגהאם שחקן אדיר, הלוואי והיינו יכולים לשחק עם 12 (צוחק). הוא הרשים אותי, הוא ייחודי ואדם נהדר. לא ראיתי אף אחד כמוהו. הוא הולך לעזור לנו בצורה מדהימה", הוסיף.

לבסוף חזר לדבר על ההסתגלות המהירה שלו: "זה לא שאני פה לנצח, אבל אני כן מרגיש מאוד נוח. אלה חברים לקבוצה ואנשים טובים מאוד. זה לא פשוט להתחיל חיים חדשים, אבל בזכותם ובזכות המועדון זה מרגיש כאילו אני כאן כבר הרבה זמן. הצניעות של החבר’ה, איזה אנשים טובים הם. קרבחאל, שזכה שש פעמים בליגת אלופות והוא בלתי ייאמן, אותו דבר עם קיליאן, ויני, ג’וד. בלינגהאם זה מי שהפתיע אותי הכי הרבה, הרוגע והנחישות, כל אלה הופכים אותו לשונה".