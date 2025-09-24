יום רביעי, 24.09.2025 שעה 07:33
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
183-146ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
135-126ויאריאל3
119-106אספניול4
107-76אתלטיק בילבאו5
94-75אלצ'ה6
97-96בטיס7
97-65חטאפה8
810-86ולנסיה9
710-106סביליה10
75-55אלאבס11
65-65אתלטיקו מדריד12
64-45אוססונה13
56-55ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
413-106לבאנטה16
38-15אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
210-55מיורקה19
216-36ג'ירונה20

"סולומון מצא אוצר", מנור: "שמח משער הבכורה"

כוכב הנבחרת כבש את שער הניצחון של ויאריאל ב-1:2 על סביליה ובספרד כתבו: "הוא ניצל את הטעות שביצע אלמיידה עם החילופים שערך". וגם: הציונים. צפו

|
מנור סולומון בטירוף (IMAGO)
מנור סולומון בטירוף (IMAGO)

מנור סולומון לא יכול היה לפנטז על פתיחה טובה יותר בוויאריאל. בבכורה שלו, כוכב נבחרת ישראל בישל בנגיעה הראשונה לג’ורג’ מיקאוטאדזה בדרך למהפך וניצחון 1:2 על אוססונה, והפעם הוא שוב עלה מהספסל ומיד כבש את השער המכריע ב-1:2 על סביליה.

“אני שמח מאוד מהשער הראשון שלי והניצחון", אמר סולומון שכבש מול דגל פלסטין שהונף ממש מאחורי השער. “זו הנקמה של סולומון", נכתב בעיתון ‘אס’ המדרידאי, “השער שלו הכריע את המשחק והישראלי נקם על הביקורת מהאירגון ‘ביריס נורטה’ (הפלג הקיצוני של אוהדי סביליה), שיצא נגד כניסתו למגרש.

“סביליה ששוב סבלה מפציעות ובעיות סגל, נותרה בעשרה שחקנים לאחר פציעה חוזרת של הבלם טונגי ניאנזו, כשלא נותרו לה יותר חילופים. ויאריאל ניצלה זאת באכזריות - גם טקטית, וגם עם נופך פוליטי, לנוכח הרגישות סביב סולומון”.

צמרמורת! שער בכורה למנור סולומון בספרד

ב’מארקה’ כתבו: “סולומון ניצל את הטעות של אלמיידה", כשהכוונה לכך שמאמן סביליה ביצע את כל החילופים שלו מתוך ניסיון לנצח, אך לאחר מכן הגיעה הפציעה של ניאנזו והאנדלוסים נותרו ב-10 שחקנים. “זה שינה את המשחק עד כדי כך שהוא הסתיים לטובת ויאריאל כשסולומון לא טעה באחד על אחד ומצא את האוצר של שלושת הנקודות".

ב’מונדו דפורטיבו’ כתבו: “ויאריאל הכריעה את המשחק אחרי הבלאגן שעשה אלמיידה עם החילופים. מיקאוטאדזה וסולומון יצרו את השער המכריע". אם כבר התקשורת הקטלונית, סולומון קיבל ציון 7 ב’ספורט’ וב’מונדו’ דפורטיבו נתנו לו שני כוכבים. ב’אס’ הוא קיבל שלושה (יותר מכל השחקנים) וב’מארקה’ שניים.

מנור סולומון כובש (IMAGO)מנור סולומון כובש (IMAGO)

בסיום, מאמן ויאריאל, מרסלינו גארסיה טוראל, דיבר על הרכש: “מיקאוטאדזה (שבישל לסולומון) הוא שחקן טוב, יש לי הרבה שחקנים טובים מאוד בסגל. אני בר מזל שיש לי כאלה שחקנים טובים. ההתאקלמות שלו הייתה מהירה, אבל צריך לתת זמן – שיכיר את הליגה, את חבריו לקבוצה. השחקנים לא מכונות, צריך להיות זהירים".

שחקני ויאריאל חוגגים עם מנור סולומון (IMAGO)שחקני ויאריאל חוגגים עם מנור סולומון (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */