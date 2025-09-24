צפו: שער הבכורה האדיר של סולומון בוויאריאל

ענק? מדהים? אדיר? לא משנה איזה סופרלטיב תבחרו, מנור סולומון יתאים לכך אחרי ההישג הנהדר שלו אמש (שלישי). למרות שעלה מהספסל ובישל מיד בנגיעה הראשונה שלו בניצחון על אוססונה במחזור הקודם, הישראלי שוב לא זכה לקרדיט בהרכב ויאריאל שהתארחה אצל סביליה, אך כנראה שזמן הוא לא פקטור בשביל תרומה ישירה לשערים אצל כוכב הנבחרת – שהכריע ב-1:2 של הצוללת הצהובה.

מנור נכנס לדשא ברמון סאנצ’ס פיחואן בדקה ה-84, כשהתוצאה היא 1:1. שתי דקות אחר כך, מסירת רוחב של ז'ורז' מיקאוטאדזה, לו בעצם סולומון בישל, הגיעה לנציג בכחול-לבן של האורחת, שבנגיעה חדה בשמאל מתוך הרחבה הכניע את סרחיו הררה בדרך להעניק שלוש נקודות יקרות לצהובים של מרסלינו.

42 דקות בסך הכל לבש סולומון את המדים בצהוב של ויאריאל, אך הספיק כאמור לרשום בישול ושער. האם זה יקנה לו מקום ב-11, אין לדעת – אך בהחלט ניתן להגיד כי שחקן ההתקפה הישראלי לא מפספס כשנותנים לו צ’אנס. והגיע הזמן שהצ’אנס יהפוך למקום של קבע ב-11.

צמרמורת! שער בכורה למנור סולומון בספרד

מכאן, פניה של ויאריאל למחזור הבא בלה ליגה נגד אתלטיק בילבאו. זה יהיה משחק ביתי אומנם, אך מול יריבה לא פשוטה שגם נגדה סולומון יקווה לעשות פלאים. אחר כך, הצוללת הצהובה תישאר בבית, אבל תעבור מסגרת ותתמודד מול יובנטוס בשלב הליגה של ליגת האלופות.