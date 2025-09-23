יום רביעי, 24.09.2025 שעה 00:10
כדורגל עולמי

בשורה רעה לברצלונה: גאבי ייעדר עד 5 חודשים

הקשר נותח בברך הפצועה ויהיה בחוץ לתקופה ארוכה יותר ממה שהעריכו, מה הסיבה לכך? וגם: מהקלאסיקו ועד למפגשי מפתח באלופות - אלה כל המשחקים שיחמיץ

|
גאבי (IMAGO)
גאבי (IMAGO)

הפציעה של גאבי הביאה איתה התלבטות גדולה מצד קשר ברצלונה לגבי אופן החלמתו. השחקן וסביבתו שקלו אם ללכת על הניתוח או להמתין זמן נוסף ולראות מה קורה עם הברך הפגועה, אך בסופו של דבר החליטו ללכת על ההליך הרפואי.

המועדון הקטלוני הודיע היום (שלישי) רשמית כי לאחר ניתוחו של גאבי, שעבר בהצלחה את האורתוסקופיה באותה ברך פצועה, הוא ייעדר לזמן ארוך של כארבעה עד חמישה חודשים. בהחלט מכה קשה להאנזי פליק, שיצטרך להסתדר לתקופה ארוכה מאוד ללא אחד מהדמויות החשובות בסגל.

בברצלונה הסבירו על הניתוח: “גאבי עבר ארתרוסקופיה לתיקון פגיעה במניסקוס המדיאלי, אשר נתפר כדי לשמר את המניסקוס”. בתקשורת המקומית עוד הוסיפו כי “הרופאים שניתחו את השחקן הבינו רק בניתוח עצמו כי המצב גרוע יותר משחשבו”.

גאבי (IMAGO)גאבי (IMAGO)

למעשה בשבועות האחרונים גאבי עבר טיפול שאמור היה למנוע את הניתוח, אך על פי הדיווחים בספרד, דווקא מאמנו הגרמני היה זה שפסק כי עליו להכריע במיוחד בשל העובדה כי מדובר בברך בה נותח בעבר. למרות שההערכות דיברו על חודש וחצי עד חודשיים בחוץ, המציאות בישרה אחרת לבלאוגרנה.

המשחקים שגאבי עשוי להחמיץ

ריאל אוביידו, ריאל סוסיאדד, פאריס סן ז'רמן, סביליה, ג'ירונה, אולימפיאקוס, ריאל מדריד, אלצ'ה, קלאב ברוז', סלטה ויגו, אתלטיק בילבאו, צ'לסי, דפורטיבו אלאבס, ריאל בטיס, איינטרכט פרנקפורט, אוססונה, ויאריאל, אספניול, אתלטיק בילבאו, אתלטיקו מדריד, ריאל סוסיאדד, סלביה פראג, ריאל אוביידו, קופנהגן, אלצ'ה, מאיורקה, ז'ירונה, לבאנטה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */