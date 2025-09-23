בשורה רעה לברצלונה: גאבי ייעדר עד 5 חודשים

הפציעה של גאבי הביאה איתה התלבטות גדולה מצד קשר ברצלונה לגבי אופן החלמתו. השחקן וסביבתו שקלו אם ללכת על הניתוח או להמתין זמן נוסף ולראות מה קורה עם הברך הפגועה, אך בסופו של דבר החליטו ללכת על ההליך הרפואי.

המועדון הקטלוני הודיע היום (שלישי) רשמית כי לאחר ניתוחו של גאבי, שעבר בהצלחה את האורתוסקופיה באותה ברך פצועה, הוא ייעדר לזמן ארוך של כארבעה עד חמישה חודשים. בהחלט מכה קשה להאנזי פליק, שיצטרך להסתדר לתקופה ארוכה מאוד ללא אחד מהדמויות החשובות בסגל.

בברצלונה הסבירו על הניתוח: “גאבי עבר ארתרוסקופיה לתיקון פגיעה במניסקוס המדיאלי, אשר נתפר כדי לשמר את המניסקוס”. בתקשורת המקומית עוד הוסיפו כי “הרופאים שניתחו את השחקן הבינו רק בניתוח עצמו כי המצב גרוע יותר משחשבו”.

גאבי (IMAGO)

למעשה בשבועות האחרונים גאבי עבר טיפול שאמור היה למנוע את הניתוח, אך על פי הדיווחים בספרד, דווקא מאמנו הגרמני היה זה שפסק כי עליו להכריע במיוחד בשל העובדה כי מדובר בברך בה נותח בעבר. למרות שההערכות דיברו על חודש וחצי עד חודשיים בחוץ, המציאות בישרה אחרת לבלאוגרנה.

המשחקים שגאבי עשוי להחמיץ

ריאל אוביידו, ריאל סוסיאדד, פאריס סן ז'רמן, סביליה, ג'ירונה, אולימפיאקוס, ריאל מדריד, אלצ'ה, קלאב ברוז', סלטה ויגו, אתלטיק בילבאו, צ'לסי, דפורטיבו אלאבס, ריאל בטיס, איינטרכט פרנקפורט, אוססונה, ויאריאל, אספניול, אתלטיק בילבאו, אתלטיקו מדריד, ריאל סוסיאדד, סלביה פראג, ריאל אוביידו, קופנהגן, אלצ'ה, מאיורקה, ז'ירונה, לבאנטה.