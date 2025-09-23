נקבעו היריבות של יובנטוס ונאפולי בגביע איטליה

הקבוצות הגדולות באיטליה ממתינות בקוצר רוח לדעת את מי הן יקבלו במסגרת שמינית הגמר במסגרת הגביע האיטלקי, בו מחזיקה בולוניה, שהצליחה לגבור על מילאן בסיום העונה שעברה בגמר. היום (שלישי), יובנטוס ונאפולי קיבלו תשובה לשאלתן, ופשוט זה לא יהיה.

קליארי – פרוזינונה 1:4

אחרי העונה שעברה, בה שרדה בסרייה ב’ בזכות הפירוק של ברשיה, פרוזינונה פתחה את העונה הנוכחית בצורה חיובית כשכרגע היא במקום הרביעי בטבלה. אלא שכשהגיע לסרדיניה, למשחק מול הקבוצה הביתית מקליארי, פערי הרמות היו ברורים.

כבר אחרי שתי דקות ג’יאנלוקה גאטאנו העלה את המארחת ליתרון, אך כעבור חצי שעה אדוארדו ורג’אני הצליח למצוא את השוויון. המשחק נכנס אל השליש האחרון ומכאן, הכושר והאיכות שיחקו תפקיד מרכזי כשג’נארו בורלי, מאתיה פלישי וניקולו קאבוטי חתמו את התוצאה ושלחו את ‘הרוסובלו’ למפגש קשה מול האלופה המכהנת, נאפולי, בשלב הבא.

שחקני קליארי רצים לחגוג עם הקהל (IMAGO)

אודינזה – פאלרמו 1:2

זה היה הרבה יותר קשה למארחת ממה שציפתה, כשסגנית מוליכת ליגת המשנה באיטליה, שעדיין לא הפסידה העונה, הצליחה למתוח את הפייבוריטית עד לשנייה האחרונה, עם משחק צמוד שהוכרע ברגעים האחרונים.

מי שהציג את עצמו לראשונה הוא הרכש הגדול של ‘הזברות’, ניקולו זאניולו, שנעזר בשוער היריבה על מנת להעלות את קבוצתו החדשה ליתרון. רגע לפני הירידה להפסקה, לנון מילר הצליח להכפיל את ההובלה וקירב את קבוצתו ל-16 האחרונות, אלא שפטריק פדה צימק בתוספת הזמן וגרם ללחץ רב בשורות המארחת, שיצאה לבסוף עם ידה על העליונה ותפגוש בשלב הבא את יובנטוס לקרב שחור-לבן.