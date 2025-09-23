יום רביעי, 24.09.2025 שעה 00:10
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
152-105ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
119-106אספניול3
104-105ויאריאל4
107-76אתלטיק בילבאו5
94-75אלצ'ה6
97-96בטיס7
97-65חטאפה8
810-86ולנסיה9
78-95סביליה10
75-55אלאבס11
65-65אתלטיקו מדריד12
64-45אוססונה13
56-55ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
49-95לבאנטה16
38-15אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
210-55מיורקה19
216-36ג'ירונה20

תיקו לבילבאו עם ג'ירונה, שוויון דרמטי לאספניול

הקבוצה הבאסקית המשיכה בכושר הרע, כשסיימה ב-1:1 בלבד עם היריבה מקטלוניה. התוכים הצליחו לסחוט נקודה מהעטלפים כשקבעו 2:2 בשנייה האחרונה. צפו

|
איבן מרטין עם הכדור (IMAGO)
איבן מרטין עם הכדור (IMAGO)

המחזור השישי של הליגה הספרדית נפתח היום (שלישי), עם שני משחקים מסקרנים. במשחק הראשון, אתלטיק בילבאו ניסתה לצאת ללא הצלחה מהכושר הרע שלה נגד האחרונה בטבלה ג’ירונה, במשחק שהסתיים בחלוקת נקודות אחרי 1:1. בברצלונה, אספניול אירחה את ולנסיה למפגש מרתק, שנגמר ב-2:2 דרמטי במיוחד.

אתלטיק בילבאו – ג׳ירונה 1:1

הקבוצה מחבל הבאסקים הגיעה למשחק בפורמה לא טובה, אחרי שלושה הפסדים רצופים בכל המסגרות. הכושר הרע שלה נמשך, כשלא הצליחה לנצח בביתה את הקבוצה הקטלונית הקטנה מהמקום האחרון בטבלה.

אזדין אוהני העלה את האורחת ליתרון מפתיע בדקה התשיעית של המשחק. שלוש דקות לפתיחת המחצית השנייה, מיקל חאורגיזר, הקשר של הקבוצה של ארנסטו ואלוורדה, איזן לטובתה את התוצאה, שנשמרה עד לסוף המשחק שנגמר בחלוקת נקודות כאמור.

ממשיכות לאכזב: 1:1 בין בילבאו לג'ירונה

אספניול – ולנסיה 2:2

בקרב המסקרן בין הקבוצה הקטנה מברצלונה לחבורתו של קרלוס קורברן, קיבלנו דרמה מהסרטים. ארנאו דנג’ומה העלה את העטלפים ליתרון בדקה ה-15, כשרבע שעה לפתיחת החצי השני, ליאונרדו קבררה איזן את התוצאה. בדקה ה-62, הוגו דורו העלה את האורחת שוב ליתרון, שהיה נראה שיספיק בשביל שלוש נקודות, אך המילה האחרונה הייתה של חאבי פואדו, שהשווה לתוכים בשנייה האחרונה של המשחק (96’).

בדקה ה-90: 2:2 דרמטי בין אספניול לולנסיה

בילבאו, ג’ירונה, אספניול ו-ולנסיה אספו כולן נקודה אחת בלבד במחזור אמצע השבוע, בתקווה להשתפר לקראת המחזור הבא.






