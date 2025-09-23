הילודה הראשונה לשנת תשפ"ו - והקשר לכדורגל

יום שני, ערב ראש השנה העברית, בסביבות השעה 21:10, בחדר הלידה במרכז הרפואי "זיו" בצפת, הגיחה לאוויר העולם הילודה הראשונה לשנת תשפ"ו - בת בכורה לאמג'ד ועהד נג'ם, תושבי בית ג'ן. שמה בישראל - סילא.

אמג'ד נג'ם, שמשחק כקשר וכמגן שמאלי בקבוצת בני מג'אר בליגה ב', שיתף בתחושותיו: “לא היה קל, לילות בלי שינה, בדיקות לא פשוטות ודאגות רבות לאורך הדרך. היום, ברגע אחד, כל הקושי התמוסס עם המתנה היקרה מכולן, בתי סילא, ברוכה הבאה לעולם. מי ייתן ותגדלי להיות כמו אמא שלך: חזקה, חכמה, יפה ומלאת אור. לאשתי האהובה, תודה על האומץ, הכוח והלב הענק שלך. את האישה הכי חזקה ויפה בעולם. אני אוהב אותך יותר מכל. עהד וסילא שלי, שתמיד תהיו בריאות ומאושרות ואני מבטיח לדאוג לשאר”.

האם הטרייה עהד והאב אמג’ד נג’ם מבית ג’ן, ציינו בהתרגשות: “שנה חדשה עם מתנה מופלאה. שרק נזכה לנחת ואושר בתקווה לבשורות טובות לכל עם ישראל”. המיילדת אורג’ואן ציינה: “זו זכות גדולה ללוות את הלידה הראשונה של השנה העברית החדשה, זו התחלה מרגשת ומתוקה מאד”.