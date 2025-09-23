יום שלישי, 23.09.2025 שעה 22:05
כדורגל ישראלי

באופ"א לא דנו ולא התכוונו להדיח היום את ישראל

כפי שפורסם בתוכנית "שיחת היום" של ONE, בכיר בארגון אמר: "אין כוונה להדחת ישראל השבוע". למרות דיווחים שנפוצו, הדחה תישקל במקרה סיפוח שטחים

|
שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)
שחקני נבחרת ישראל (IMAGO)

למרות שהיו מי שמיהרו לפרסם, ואף אחרים שהדהדו בלי לבדוק, לאופ"א לא הייתה כל כוונה לדון היום (שלישי) בהדחת הכדורגל הישראלי. בפועל, מכבי תל אביב תפתח מחר את קמפיין הליגה האירופית מול פאוק סלוניקי בדיוק כפי שתוכנן.

כפי שפורסם לראשונה בתוכנית "שיחת היום" של ONE, בכיר באופ"א הדגיש: "לארגון אין כוונה להתכנס השבוע כדי לדון בהדחת ישראל מהמשך התחרויות האירופיות". ובכל זאת, יש מי שניסו לייצר בהלה מיותרת בקרב חובבי הכדורגל, בזמן שלהתאחדות לכדורגל היה ברור לגמרי שאין לאופ"א שום כוונה כזו.

בחודשים האחרונים דווח שוב ושוב על לחצים מאחורי הקלעים בנוגע להדחת ישראל, אך נכון לעכשיו לארגון אין כל כוונה לדון בכך.  כן, כולם יודעים אם וכאשר הממשלה תבצע סיפוח שטחים, אופ"א ואף פיפ"א ייאלצו לפעול במהירות ולהדיח את ישראל.

מכבי ת"א, תפתח את האירופית כמתוכנן (חגמכבי ת"א, תפתח את האירופית כמתוכנן (חג'אג' רחאל)

עוד הערב קראו מומחי האו"ם לפיפ"א ולאופ"א להשעות את ישראל בשל האירועים בעזה. קריאה היא קריאה, אך אין פירוש הדבר שהארגונים מתכנסים מחר בבוקר כדי לממש אותה.

בתוך כך, נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בחר לנצל את נאומו בעצרת הכללית של האו"ם כדי לבקר את הארגון בחריפות: "כל מה שקיבלתי מהאו"ם היה מדרגות נעות שהפסיקו לעבוד באמצע וטלפרומפטר גרוע".

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, צפוי לנאום ביום שישי בפני העצרת הכללית. השאלה היא האם ימצא לנכון להגיב גם לקריאת מומחי האו"ם להשעות את ישראל מהתחרויות?

