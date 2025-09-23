יום שלישי, 23.09.2025 שעה 22:06
כדורגל ישראלי

מומחי האו"ם לפיפ"א ולאופ"א: השעו את ישראל

הלחץ גובר. קבוצת מומחים מהארגון בקריאה לגופי הכדורגל: "אסור להישאר ניטרליים, נבחרות ממדינות המפרות זכויות אדם צריכות להיות מושעות כמו בעבר"

|
אלי דסה (ראובן שוורץ)
אלי דסה (ראובן שוורץ)

הלחץ שמטרתו לדחוק את ישראל מחוץ לספורט הבינלאומי גובר. היום (שלישי) קבוצת מומחים מהאו”ם קראה לפיפ”א ולאופ”א, שני הארגונים הבכירים בכדורגל, להשעות את ישראל מהענף בזירה הבינלאומית. הרקע לאותה קריאה הוא גם במידה רבה אותו דו”ח מוועדת החקירה של האו”ם לפני שבוע, בו נטען כי יש "בסיס סביר" לקביעה שישראל מבצעת רצח עם בפלסטינים.

"על הספורט לדחות את התפיסה שהעסקים כרגיל", אמרו אותם מומחים והוסיפו: "אסור לגופי ספורט לעצום עין מהפרות חמורות של זכויות אדם, במיוחד כאשר הפלטפורמות שלהם משמשות לנרמול עוולות". עוד הדגישו כי מדינות המקיימות תחרויות בהן מעורבת ישראל, חייבות לא להישאר ניטרליות נוכח "רצח עם" לטענתם.

הקו הברור שלהם נמשך: "אנו מבינים שהחרם חייב להיות מופנה למדינת ישראל ולא לשחקנים בודדים. תמיד טענו שאנשים פרטיים אינם יכולים לשאת בתוצאות ההחלטות שממשלתם מקבלת, ולכן אין להפלות או להטיל סנקציות נגד שחקנים בודדים בשל מוצאם או לאומם".

זה לא סוד שיש המון גורמים עם כוח שמצפים שישראל תהפוך לרוסיה בכל הנוגע להשתתפות בתחרויות ספורט בינלאומיות, אותה קבוצה מהאו”ם לא הסתירה את כוונותיה: "נבחרות לאומיות המייצגות מדינות המבצעות הפרות זכויות אדם נרחבות יכולות וצריכות להיות מושעות, כפי שקרה בעבר".

