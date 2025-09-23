יאניס: תואר ה-MVP חשוב, מדליית הארד יותר

יאניס אנטטקומפו הוא אחד משחקני הכדורסל הטובים בעולם. הוא השיג במהלך הקריירה שלו עם מילווקי באקס תארים רבים, אישיים וגם קבוצתיים. תואר נוסף, כזה שהגדיר “כשהישג השיא בקריירה שלו”, הגיע לא מכבר, כאשר הוביל את נבחרת יוון למדליית ארד באליפות אירופה.

לאחר מכן, התיישב הסופרסטאר היווני לראיון עם ”ספורט24”, בו דיבר על מגוון רחב של נושאים. מההקלה מהמדליה, דרך הסטירה בפניו של לרנצאקיס, דבריו של ספאנוליס ועד הטרייד של דונצ'יץ' ועתידו ב-NBA, הבאקס של 2026, הדיון על "השחקן הטוב בעולם" והאפשרות הסבירה מאוד שהוא יגיע לאירופה בעוד מספר שנים כדי לסיים את הקריירה שלו כאן.

על הזכייה בארד אמר אנטטוקומפו: “אני מרגיש שמשקל כבד ירד ממני. תמיד רציתי לחוות הצלחה עם הנבחרת הלאומית. מבחינתי, לזכות בתואר ה-MVP היה חשוב, אבל לזכות במשהו עם הנבחרת זה חשוב יותר. אני שמח”.

יאניס אנטטוקומפו במדי יוון (IMAGO)

לאחר מכן נשאל האם הוא רואה את עצמו מגיע לאירופה יום אחד: “כן, זה כמו שמסי הגיע ל-MLS, למיאמי. אם התזמון יהיה נכון, אז כן”. לאחר מכן רמז שזה יהיה לאתונה, בירת יוון, כאשר שתי קבוצות מרכזיות משחקות שם, אולימפיאקוס ופנאתינייקוס.

לגבי הסטירה ללרנצאקיס אמר: “זה שום דבר. אנחנו חברים טובים. דיברנו על זה, סגרנו את העניין וצחקנו בינינו”.

על מאמנו בנבחרת ואסיליס ספאנוליס: “מהרגע הראשון החיבור היה מדהים הוא מבין שכולנו לוחמים. הוא אמר לי משהו בזמן ההכנה: ‘אני רואה את זה בעיניים שלך: אנחנו נצליח’. התחלתי להאמין בזה יותר”.

יאניס אנטטוקומפו ודני אבדיה (רויטרס)

על דיון השחקן הטוב בעולם אמר: “השחקן הטוב בעולם הוא מי שיש לו את השנה הטובה ביותר. אני רואה את עצמי בדיון הזה כבר שמונה שנים”.

יאניס נשאל איך הוא היה בונה את הקבוצה כדי להוציא ממנו את המיטב והשיב: “כדי להוציא ממני את המיטב, אני צריך להיות היוצר. כך היה בחודשיים האחרונים של העונה שעברה. אני לא חייב תמיד להיות המוציא לפועל, אבל אני רוצה להרגיש חלק מהיצירה”.

לגבי הקבוצה עצמה אמר: “בהחלט אין לנו הרבה ניסיון, אבל אנחנו צעירים, יש לנו רגליים רעננות. יש לנו סנטר טוב בדמות מיילס טרנר. יש לנו רכז טוב, קול אנתוני, שלדעתי יהיה אקס פקטור וההפתעה של השנה. כן, יש סיכוי, בהחלט”.

יאניס אנטטוקומפו וואסייס ספאנוליס (IMAGO)

על הטרייד ההיסטורי בו לוקה דונצ’יץ’ עבר ללוס אנג’לס לייקרס אמר: “הייתי בשוק. אמרתי לעצמי שאם לוקה יכול לעבור בטרייד, אז כולם יכולים לעבור. זה יכול לקרות גם לי.”.