יום שלישי, 23.09.2025 שעה 19:55
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
155-115ליברפול1
102-105ארסנל2
103-105טוטנהאם3
105-65בורנמות'4
92-65קריסטל פאלאס5
85-105צ'לסי6
84-65סנדרלנד7
85-65פולהאם8
75-95מנצ'סטר סיטי9
75-65אברטון10
78-65מנצ'סטר יונייטד11
77-45לידס12
63-35ניוקאסל13
58-65ברייטון14
59-55נוטינגהאם פורסט15
48-55ברנלי16
410-65ברנטפורד17
35-15אסטון וילה18
313-55ווסטהאם19
012-35וולבס20

זוכה ליגת האלופות עם יונייטד עלול לשבת בכלא

אנדרסון, שחקן העבר של השדים האדומים, עשוי לרצות עונש מאסר עקב אי תשלום מזונות, כשהוא חייב 142,000 ליש"ט. זוהי אינה ההסתבכות הראשונה שלו

אנדרסון בימיו במנצ'סטר יונייטד (IMAGO)
אנדרסון בימיו במנצ'סטר יונייטד (IMAGO)

מסתבך – קשר מנצ'סטר יונייטד לשעבר, אנדרסון, שזכה עם הקבוצה בליגת האלופות בשנת 2008, עשוי לרצות עונש מאסר עקב אי תשלום מזונות. הברזילאי בן ה-37 הוזהר כי הוא עלול לשהות מאחורי סורג ובריח למשך 30 יום אלא אם כן ישלם את 142,000 הליש"ט שהוא חייב.

ההחלטה התקבלה ב-3 בספטמבר על ידי שופט בית משפט לענייני משפחה בעיר הולדתו של הכדורגלן בדימוס, פורטו אלגרה, בדרום ברזיל, אך התבררה רק בן לילה.

החלטת בית המשפט מבוססת ככל הנראה על תשלומי המזונות שאנדרסון היה חייב נכון ל-28 ביולי, בסך קצת יותר ממיליון ריאל ברזילאי - כ-142,000 ליש"ט.

אנדרסון יחד עם ווין רוני (IMAGO)אנדרסון יחד עם ווין רוני (IMAGO)

כדורגלן העבר, ששיחק גם בפיורנטינה באיטליה ובאינטרנסיונל במולדתו לפני שתלה את נעליו בגיל 31 בלבד, טרם מסר תגובה רשמית. עורך דינו אישר לתקשורת המקומית כי המקרה כלל קטינים, אך אמר כי אינו יכול להגיב עקב צו סודיות.

זו לא הפעם הראשונה שאנדרסון עומד במרכזה של מחלוקת במולדתו. לפני חמש שנים הואשם בהלבנת 4.7 מיליון ליש"ט באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים. הוא הוזכר על ידי העיתון הברזילאי ‘גלובו’ באותה עת כאחד משמונה אנשים שנחקרו על ידי תובע מדינה בגין תוכנית שנועדה להסיט את המזומנים מבורסת המדינה.

