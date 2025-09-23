יום שלישי, 23.09.2025 שעה 20:04
כדורגל ישראלי

מהליגות הצפוניות לנוער לליגה הבכירה בטורקיה

השוער אנאס חוג'יראת ששיחק באיחוד בני שפרעם ושחקן הכנף עומאר סעיד מצעירי כפר כנא, חתמו בקבוצת פתיח קארגומרוק שמדורגת במקום הלפני אחרון בטבלה

|
אנאס חוגיראת (צילום: עובאדה אלכתילאת)
אנאס חוגיראת (צילום: עובאדה אלכתילאת)

נציגים נוספים לכדורגל הישראלי בליגה הבכירה בטורקיה. לרמזי ספורי, שפתח זה מכבר עונה שלישית ברציפות באנטליהספור, מצטרפים השוער אנאס חוג'יראת (20) ושחקן הכנף עומאר סעיד (20), שחתמו היום על חוזה עד לסיום העונה בקבוצת פתיח קארגומרוק, שמדורגת במקום הלפני אחרון בליגה הבכירה.

השניים חתמו על החוזה באמצעות סוכנם, טארק קדרייה, זאת לאחר תקופת מבחנים בקבוצה. שני השחקנים מבצעים מעבר בתקופה של מתיחות שיא בין מדינת ישראל לטורקיה, כל זאת קצת פחות משנתיים אחרי הסאגה הקשה שעברה על שגיב יחזקאל ועדן קארצב, שנאלצו לעזוב את קבוצותיהם בטורקיה בגין הזדהות פומבית עם קורבנות אסון השביעי לאוקטובר.

אנאס חוג'יראת שיחק בעונות הקודמות בקבוצת הנוער של איחוד בני שפרעם, והחמיץ את מרבית שלבי העונה שעברה בגין פציעה. עומאר סעיד שיחק בעונה שעברה לסירוגין בקבוצת הבוגרים ובקבוצת הנוער של צעירי כפר כנא - בשורותיה כבש שישה שערים.

עומאר סאלם. צילום: שאדי עוואד (אחר)עומאר סאלם. צילום: שאדי עוואד (אחר)

קבוצת פתיח קארגומרוק מייצגת שכונה ברובע העתיק של איסטנבול. המועדון יחגוג בשנה האזרחית הבאה את חגיגות 100 השנים להיווסדו. בעונת 19/20 חזרה הקבוצה לליגה הבכירה אחרי 36 עונות היעדרות. בעונת 20/21 הגיעה עד לרבע גמר גביע המדינה וסיימה במקום השמיני את העונה. בעונת 22/23 אימן את הקבוצה לתקופה קצרה כוכב העבר האיטלקי, אנדראה פירלו. 

אנאס חוג'יראת מסר בתגובה: "אני שמח לחתום במועדון הזה. המהלך הזה נותן לי אנרגיות חדשות.  מודה לטארק שהוביל אותי לכאן ולמועדון על האמון שהוא נותן בי. אני מצפה להשתלב מהר, להוכיח את עצמי על המגרש ולתת את המקסימום בכל משחק ואימון".

עומאר סאלם מסר בתגובה: "שמח לחתום במועדון הזה. התחלה של הגשמת חלום עבורי. מצפה להשתלב מהר ולהוכיח את עצמי על המגרש ולתת את המקסימום למען הצלחת הקבוצה"

