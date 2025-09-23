יום שלישי, 23.09.2025 שעה 17:27
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
152-105ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
104-105ויאריאל3
107-85אספניול4
94-75אלצ'ה5
97-96בטיס6
96-65אתלטיק בילבאו7
97-65חטאפה8
78-95סביליה9
75-55אלאבס10
78-65ולנסיה11
65-65אתלטיקו מדריד12
64-45אוססונה13
56-55ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
49-95לבאנטה16
38-15אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
210-55מיורקה19
115-25ג'ירונה20

לאמין ימאל דיבר לראשונה. לאפורטה הגיב לאביו

הכוכב בפוסט לאחר שסיים 2 בכדור הזהב: "חייב לטפס כדי להגיע לפסגה". נשיא ברצלונה הגיב לאביו של השחקן: "הכל קרה מאוד מוקדם, זה קצת גדול עליהם"

|
לאמין ימאל בטקס כדור הזהב (IMAGO)
לאמין ימאל בטקס כדור הזהב (IMAGO)

לאמין ימאל נאלץ להסתפק רק במקום השני אמש (שני) בטקס כדור הזהב לאחר שראה את אוסמן דמבלה זוכה בתואר כדורגלן השנה. כעת, השחקן הגיב לראשונה עם פוסט ברשתות החברתיות.

“התוכנית של אלוהים מושלמת, אתה חייב לטפס כדי להגיע לפסגה”, כתב לאמין ימאל. “שמח לזכות בתואר השחקן הצעיר בפעם השנייה, וברכות לדמבלה על התואר והעונה המצוינת שלו”.

דבריו של השחקן מגיעים לאחר הבלגן שנוצר בברצלונה בעקבות דבריו של אביו מוניר נסראווי, שטען כי בנו היה צריך לזכות בכדור הזהב.

“אני חושב שזה הדבר הכי גרוע שראיתי. לא אגיד שמדובר בגניבה, כי זו מילה קשה, אבל זו בהחלט פגיעה מוסרית. ילד שעובד כל כך קשה, נותן את כל כולו, ואז רואה את ההכרה הולכת למישהו אחר, זה קשה מאוד”, אמר לאחר האירוע.

לאמין ימאל ואוסמן דמבלה (IMAGO)לאמין ימאל ואוסמן דמבלה (IMAGO)

“אני לא אומר את זה רק כאבא, אני אומר את זה כאדם שצופה בכדורגל – לאמין ימאל הוא השחקן הכי טוב בעולם, בפער עצום. לאף אחד אין את הכישרון, את היכולת, את ההשפעה שיש לו, גם ברמות הגבוהות ביותר. הוא היה חייב לזכות”.

מי שניסה להרגיע את הרוחות היה נשיא בארסה, ז’ואן לאפורטה, שהתראיין ל-’RAC1’: “אבא של לאמין נלהב מאוד, וצריך להבין שהכול קרה להם מאוד מוקדם. הבן שלו רק בן 18 וזה קצת גדול עליהם. גם ראפיניה וגם פדרי היו שמחים לזכות, אבל ימאל יוצר ציפייה עצומה. לשמחתנו הוא יודע להתמודד עם זה בבגרות גדולה לגילו”.

לאפורטה אף החמיא ליהלום ולהישג שלו: “לסיים שני בכדור הזהב בגיל 18, זה הישג אדיר. מבחינתי הוא השחקן הכי מוכשר בעולם, והוא גם הראשון שזכה פעמיים ברציפות בפרס קופה (לשחקן הצעיר ביותר). הוא מקצוען, עובד קשה ויישאר תחרותי. הוא רצה לזכות, אבל לא נשבר מההפסד”.

זז'ואן לאפורטה (IMAGO)
