יום שלישי, 23.09.2025 שעה 17:31
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
152-105ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
104-105ויאריאל3
107-85אספניול4
94-75אלצ'ה5
97-96בטיס6
96-65אתלטיק בילבאו7
97-65חטאפה8
78-95סביליה9
75-55אלאבס10
78-65ולנסיה11
65-65אתלטיקו מדריד12
64-45אוססונה13
56-55ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
49-95לבאנטה16
38-15אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
210-55מיורקה19
115-25ג'ירונה20

ימאל הוביל את "מבצע ההמבורגר" של ברצלונה

שחקני אלופת ספרד שהגיעו לטקס בפאריס העידו שלא אכלו מהצהריים, הכוכב הצעיר דאג להם רגע לפני הטיסה חזרה. לאפורטה: "הם הזמינו המבורגרים מצוינים"

|
לאמין ימאל (IMAGO)
לאמין ימאל (IMAGO)

לאמין ימאל ושחקנים נוספים הגיעו לפאריס בתקווה לאסוף את פרס כדור הזהב, התואר הנחשב ביותר בעולם לכדורגלן הטוב ביותר. בסופו של דבר הם לא הצליחו, משום שהפרס הוענק לאוסמן דמבלה, שניצח את יתר המועמדים, ביניהם גם הכוכב הצעיר של בארסה.

משלחת המועדון, בראשות הנשיא ז’ואן לאפורטה, הגיעה לבירת צרפת בבוקר. את ימאל ליוו בני משפחתו הקרובים: אביו מוניר, סבתו פטימה, אמו שילה ובן דודו מוחה. בסך הכל יצאו 25 מלווים שעמדו לצד שחקן מספר 10 של בארסה. התוכנית המקורית הייתה שאם יזכה ימאל בכדור הזהב, יחגגו כולם יחד איתו, אך זה לא קרה.

לאחר הטקס, שבו השתתפו גם אייטנה בונמאטי, אווה פאיור ו-ויקי לופס, קבע המאמן האנזי פליק סדר יום חדש: כולם חוזרים הביתה מיד. כבר ביום שלישי בבוקר נקבע אימון בשעה 12:00 במתחם האימונים.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

אלא שהבעיה הייתה אחרת: שחקני ברצלונה לא אכלו דבר מאז הצהריים, והרעב נתן את אותותיו. לא רק ימאל, שאמר בקול: “אני גווע מרעב”, אלא גם חבריו, ביניהם פאו קוברסי ורפיניה, הרגישו זאת היטב. ימאל לא הסתיר בתחילה את אכזבתו מהמקום השני, אך במהרה קיבל את העובדה שגם דמבלה ראוי, ובירך אותו בכנות.

עבור שחקן בן 18, סיום במקום השני בפרס יוקרתי כל כך הוא הישג מכובד, לא שלם, אך בהחלט מספק. הבעיה הדחופה יותר באותו רגע הייתה פשוטה: רעב. לאפורטה סיפר על כך ברדיו: “הם הזמינו כמה המבורגרים מצוינים”, אמר בחיוך. ואכן, כך היה.

את היוזמה הוביל לאמין ימאל בעצמו. יחד עם שאר המשלחת, נסעו השחקנים בוואנים פרטיים לשדה התעופה שארל דה גול, ושם, למרות השעה המאוחרת, איתר ימאל מסעדת המבורגרים שעדיין פתוחה. הוא ביקש מאחד אנשי הצוות להזמין מספר מנות, וכעבור זמן קצר חזר האיש עם כעשרה סנדוויצ’ים, חלקם בקר, חלקם עוף, שחוסלו במהירות. השעה כבר הייתה 01:00 בלילה.

לאמין ימאל עם תואר השחקן הצעיר של העונה (IMAGO)לאמין ימאל עם תואר השחקן הצעיר של העונה (IMAGO)

היוזמה של ימאל, שנטל על עצמו לדאוג לרעב הכללי, התקבלה במחיאות כפיים מצד שאר השחקנים. כשהבטן כבר מלאה, הבינו כולם שהכוכב הצעיר התחיל להפנים את המקום השני ולהסתכל קדימה. המטרה ברורה: להמשיך לעבוד קשה ולחזור לפאריס, הפעם כדי לא רק להיות מועמד, אלא גם להניף את כדור הזהב בעצמו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */