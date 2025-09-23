יום שלישי, 23.09.2025 שעה 17:30
כדורגל עולמי  >> ליגה פורטוגלית
ליגה פורטוגלית 25-26
181-156פורטו1
154-186ספורטינג ליסבון2
132-105בנפיקה ליסבון3
132-76ז'יל ויסנטה4
127-86מורירנסה5
113-76פמליקאו6
96-116בראגה7
89-76גימראייש8
86-46סנטה קלרה9
814-96ארוקה10
79-56קאסה פיה11
510-86אשטוריל12
46-36אמדורה13
411-66אלוורקה14
410-56נסיונאל מדיירה15
312-75ריו אבה16
210-26טונדלה17
114-46איי.וי.אס18

מוריניו: בבית הייתי מרוויח יותר מאשר בבנפיקה

המאמן שרשם בכורה מוצלחת נערך למשחקו השני ואמר במסיבת העיתונאים: "אי אפשר אפילו לומר שאני כאן בחינם, אני כאן בהפסד. זו הזדמנות לבחון את עצמי"

|
ז'וזה מוריניו (IMAGO)
ז'וזה מוריניו (IMAGO)

ז’וזה מוריניו פתח את הקדנציה שלו בבנפיקה ליסבון בצורה הטובה ביותר, עם ניצחון נוח 0:3 על AFS. לא היה לו זמן רב לנוח, שכן כבר היום תתקיים ההתמודדות שנדחתה מהמחזור הראשון בליגה הפורטוגלית, משחק שבו העניקה להם ההתאחדות מנוחה כדי שיוכלו להתרכז במוקדמות ליגת האלופות מול פנרבחצ’ה, אותה אימן מוריניו בזמנו.

הפורטוגלי לא רק התחיל טוב על המגרש, אלא גם שמר על הסגנון הציני המוכר שלו מול התקשורת. במסיבת העיתונאים לפני המשחק מול ריו אבה בליגה, הפתיע כשהצהיר: "אם הייתי נשאר בבית עד יוני, הייתי מרוויח יותר מאשר לעבוד בבנפיקה (בגלל הפיצויים מפנרבחצ’ה). אי אפשר אפילו לומר שאני כאן בחינם, אני כאן בהפסד". עם זאת, הדגיש כי הסכים להצטרף למועדון משום שהוא אוהב "לקחת סיכונים".

מוריניו הסביר כי קיבל את ההצעה מליסבון משום שהוא "אוהב לעבוד קשה" וגם מתגעגע למאבק על תארים, דבר שלדבריו לא יכול היה לעשות בתקופותיו ברומא ובפנרבחצ’ה.

"זו הזדמנות פנטסטית בשבילי כמאמן וכאדם", אמר. "להיות בבית זה לא בשבילי. לבחון את עצמי, לקחת סיכונים, להיות נתון לניצחונות והפסדים, אלה הדברים שמזינים אותי", הוסיף. מוריניו מונה למאמן בנפיקה רק בשבוע שעבר, במקומו של ברונו לאז’ שפוטר לאחר ההפסד 3:2 לקרבאח האזרית במוקדמות ליגת האלופות.

