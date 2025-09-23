מוריניו: בבית הייתי מרוויח יותר מאשר בבנפיקה

ז’וזה מוריניו פתח את הקדנציה שלו בבנפיקה ליסבון בצורה הטובה ביותר, עם ניצחון נוח 0:3 על AFS. לא היה לו זמן רב לנוח, שכן כבר היום תתקיים ההתמודדות שנדחתה מהמחזור הראשון בליגה הפורטוגלית, משחק שבו העניקה להם ההתאחדות מנוחה כדי שיוכלו להתרכז במוקדמות ליגת האלופות מול פנרבחצ’ה, אותה אימן מוריניו בזמנו.

הפורטוגלי לא רק התחיל טוב על המגרש, אלא גם שמר על הסגנון הציני המוכר שלו מול התקשורת. במסיבת העיתונאים לפני המשחק מול ריו אבה בליגה, הפתיע כשהצהיר: "אם הייתי נשאר בבית עד יוני, הייתי מרוויח יותר מאשר לעבוד בבנפיקה (בגלל הפיצויים מפנרבחצ’ה). אי אפשר אפילו לומר שאני כאן בחינם, אני כאן בהפסד". עם זאת, הדגיש כי הסכים להצטרף למועדון משום שהוא אוהב "לקחת סיכונים".

מוריניו הסביר כי קיבל את ההצעה מליסבון משום שהוא "אוהב לעבוד קשה" וגם מתגעגע למאבק על תארים, דבר שלדבריו לא יכול היה לעשות בתקופותיו ברומא ובפנרבחצ’ה.

"זו הזדמנות פנטסטית בשבילי כמאמן וכאדם", אמר. "להיות בבית זה לא בשבילי. לבחון את עצמי, לקחת סיכונים, להיות נתון לניצחונות והפסדים, אלה הדברים שמזינים אותי", הוסיף. מוריניו מונה למאמן בנפיקה רק בשבוע שעבר, במקומו של ברונו לאז’ שפוטר לאחר ההפסד 3:2 לקרבאח האזרית במוקדמות ליגת האלופות.