17 דקות לדין דוד, יוקוהומה הפסידה לגמבה אוסקה

הלגיונרים הישראלים ממשיכים במסע שלהם בליגות השונות ברחבי העולם ואנחנו ב-ONE עוקבים אחרי השחקנים שמייצגים את המדינה מעבר לים גם בימי חג בישראל.

# לאחר שכבש במשחק הקודם, דין דוד חיכה מהספסל להזדמנות שלו במשחק של יוקוהומה מרינוס מול גמבה אוסקה. זו הגיעה בדקה ה-73 כשקבוצתו בפיגור 2:1, אך הוא לא הצליח לסייע בדרך ל-3:1 בסיום. יוקוהומה במקום ה-17, כשהיא מעל קו האדום רק בזכות מאזן שערי זכות עדיף.

# נטע לביא לא נכלל בסגל מצ’ידה, אך זו השיגה 0:1 חשוב מול קיוטו סאנגה הרביעית ועלתה בעצמה למקום החמישי. כעת, נקודה אחת מפרידה ביניהן, כשמצ’ידה 7 נקודות מהמקום הראשון.