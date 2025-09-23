יום שלישי, 23.09.2025 שעה 15:54
כדורגל ישראלי

17 דקות לדין דוד, יוקוהומה הפסידה לגמבה אוסקה

החלוץ הישראלי עלה כמחליף בניסיון להושיע, אך קבוצתו הפסידה 3:1 וצמודה לקו האדום. נטע לביא לא היה בסגל, מצ'ידה השיגה בלעדיו 0:1 חשוב מול קיוטו

|
דין דוד (IMAGO)
דין דוד (IMAGO)

הלגיונרים הישראלים ממשיכים במסע שלהם בליגות השונות ברחבי העולם ואנחנו ב-ONE עוקבים אחרי השחקנים שמייצגים את המדינה מעבר לים גם בימי חג בישראל.

# לאחר שכבש במשחק הקודם, דין דוד חיכה מהספסל להזדמנות שלו במשחק של יוקוהומה מרינוס מול גמבה אוסקה. זו הגיעה בדקה ה-73 כשקבוצתו בפיגור 2:1, אך הוא לא הצליח לסייע בדרך ל-3:1 בסיום. יוקוהומה במקום ה-17, כשהיא מעל קו האדום רק בזכות מאזן שערי זכות עדיף.

# נטע לביא לא נכלל בסגל מצ’ידה, אך זו השיגה 0:1 חשוב מול קיוטו סאנגה הרביעית ועלתה בעצמה למקום החמישי. כעת, נקודה אחת מפרידה ביניהן, כשמצ’ידה 7 נקודות מהמקום הראשון.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */