"אסור לנו לאפשר למכבי ת"א להגיע להזדמנויות"

פאוק סלוניקי תארח מחר (רביעי, 19:45) את מכבי תל אביב באצטדיון טומבה במסגרת מחזור הפתיחה של הליגה האירופית. במסיבת העיתונאים שערך היום, המאמן רזבן לוצ’סקו הבהיר כי קבוצתו חייבת לשמור על קור רוח, לעבוד קשה ולתרגם את ההתקדמות שראה בקבוצה לתוצאה על המגרש.

לוצ’סקו התייחס תחילה לשני המשחקים האחרונים בליגה שלא הסתיימו בניצחון, וציין: "מחר זה משחק אחר, תחרות אחרת. ביום שבת שיחקנו מצוין, אבל לא כבשנו. אנחנו צריכים להיות מרוכזים יותר כדי למצוא את השער הקל ולבוא עם יותר ביטחון. היו לנו מצבים, עכשיו צריך להיות חדים יותר מול השער". המאמן הוסיף כי הדגש הוא גם על הכנה טקטית שגרתית ליריבה: "אנחנו לומדים את סגנון המשחק של היריבה כדי לדעת איך להגיב".

בנוגע למכבי תל אביב, החמיא לוצ’סקו: "הם הגיעו לשלב הליגה, יש להם איכות ומנטליות טובה. הם רוצים להחזיק בכדור, שחקנים אגרסיביים עם ביטחון. צריך להיות זהירים ומרוכזים, לא לאפשר להם ליצור מצבים". המאמן הזכיר גם את הניצחון של מכבי על דינמו קייב בדרך לשלב זה: "זה מראה שהם קבוצה טובה עם מנטליות נכונה".

מכבי תל אביב (רדאד ג'בארה)

על מצב הסגל אמר לוצ’סקו כי אין בעיות מיוחדות: "היום זו הפעם הראשונה שיש לנו את כל הסגל מתאמן יחד, כך שאין לנו בעיות". עם זאת, הדגיש את חשיבות הרוטציה: "קבוצה שמשחקת בשלוש מסגרות חייבת רוטציה. זה לא רק פציעות, אלא גם עומס, נסיעות, רעננות מנטלית. אני מרגיש שהשחקנים במוד עבודה נכון וראיתי את ההתקדמות שרציתי לראות".

כשנשאל על בעיית הכיבוש, הבהיר המאמן: "בכדורגל יש גם מזל. אם היינו כובשים, היינו מדברים אחרת. לפעמים השחקנים לוחצים על עצמם יותר מדי וזה לא טוב להם או לקבוצה. אנחנו צריכים להירגע, לשמור על איזון ולדעת שהשערים יגיעו".

לסיום סיכם לוצ’סקו: "אנחנו חייבים להיות מוכנים, להילחם, לרוץ, לייצר מצבים ולנצח. אני רואה התקדמות בקבוצה וזה נותן לי ביטחון. עם סבלנות ושקט, נתחיל להבקיע והכל ייראה קל יותר".