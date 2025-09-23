רן קוז'וק לאיתן הורן: כל כך מצפים לראות אותך

בהפועל באר שבע ובכל המדינה ממשיכים להתפלל לשובו של איתן הורן ושל כלל החטופים. איתן הורן, אח של יאיר הורן שנחטף בעצמו וחזר משבי החמאס, קיבל מסרים ממאמן הקבוצה רן קוז’וק ומהשחקנים גיא מזרחי ואלון תורג’מן, שפיללו לשובו.

רן קוז’וק אמר: “איתן היקר, אני מקווה שאיכשהו המסר הזה יגיע אליך, אנחנו כל כך רוצים אותך איתנו בבית, אנחנו רואים כמה האחים שלך עמוס ויאיר מתגעגעים. אני מקווה שהמסר הזה יגיע אליך ושבעזרת השם עוד לפני ראש השנה החדשה תגיע בחזרה אלינו, אנחנו כל כך מצפים לראות אותך”.

גיא מזרחי הוסיף: “איתן היקר, חשוב לי להגיד שאני כל משחק עולה עם החולצה שלך, מחכים לבואך, בעזרת השם שתחזור אלינו במהרה. אנחנו קרובים למשפחה עם אמא רותי, עם האחים, אנחנו מחזקים אותם תמיד, ושוב תפילות חזקות לכולנו שבעזרת השם תחזור אלינו כמה שיותר מהר, אנחנו מחכים לך”.

רן קוזוך ושחקני ב''ש מברכים את איתן הורן

אלון תורג’מן הוסיף: “איתן היקר, מעמקי נשמתי אני באמת מקווה שהברכה הזו תגיע אליך, והאיחולים והתפילות של כולנו שבעזרת השם תחזור אלינו כמה שיותר מהר. אנחנו אוהבים אותך, מתגעגעים אליך ומחכים לך, בעזרת השם בזכות השנה החדשה הזו נראה אותך כמה שיותר מהר פה. אוהבים אותך מעמקי נשמתנו ומחכים לראות אותך”.