המעברים הבולטים ביום סגירת חלון ההעברות בנוער

ביום ראשון בערב ננעל חלון העברות הקיץ בליגות הנוער השונות, שהגיע לאחר שבוע רוגש בשוק של השאלות והעברות שחקנים . בנוסף למעברו של החלוץ שרון אדם - משורות הכח עמידר ר"ג מהליגה הלאומית לבית"ר ירושלים מצמרת ליגת העל, התבצעו עוד תשעה מהלכים של מעברי שחקנים מליגת העל, רובם נשארו בליגה הבכירה, אך יש מי שימשיכו את העונה גם בליגה הלאומית.

מכבי הרצליה, ששבה העונה לליגת העל לנוער אחרי 13 שנים, צירפה לשורותיה בהשאלה ממכבי פ"ת את החלוץ עמית מדינה (2008) - שכבש בעונה שעברה 17 שערים במדי אלופת המדינה של שנתון נערים א' - והוליך את טבלת הכובשים של הקבוצה. כמו כן, צירפה מכבי הרצליה בהשאלה ממכבי נתניה את הקשר האחורי ליאם אביטן (2008) - שכבש בעונה שעברה ארבעה שערים במדי קבוצת נערים א'.

עמית מדינה חוגג (אופיר מגדל)

הפועל כפר סבא צירפה לשורותיה בהשאלה שני קשרים: ליאם עיסאת (2007) - האח הצעיר של ליסב, בלם קבוצת הבוגרים של מכבי חיפה, מגיע ממכבי חיפה, לאחר שבעונה שעברה שיחק בליגת העל במדיהן של שתיים מהיורדות לליגה הלאומית, בני סכנין והפועל חדרה, וסיים את העונה עם שבעה שערים. בנוסף, הושאל ממכבי ת"א כרטיס השחקן של הקשר איתי דנור (2008), שלאורך השנים שיחק לצידו של אחיו התאום, יהלי, שנשאר במכבי ת"א.

ליאם עיסאת (באדיבות בני סכנין)

האחים התאומים דנור לצד גדי ברומר (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

המגן השמאלי, בן גרמה (2008), שביצע מעבר חד ממכבי ת"א להפועל ת"א, עבר משורות האדומים להפועל פ"ת. גרמה רשם שתי הופעות חלקיות במדי הפועל ת"א, שהשאילה להפועל ר"ג מלאומית דרום את כרטיס השחקן של הקשר, אורי אדרי (2008) - שכבש בעונה שעברה שבעה שערים במדי קבוצת נערים א'.

מי שעובר לשחק גם הוא בלאומית דרום הוא השוער, אלעד קרלין (2008), שבעונה שעברה הגן על שערה של קבוצת נערים א' של הפועל רמת השרון, שנשרה בתום העונה לליגה הארצית. כרטיס השחקן של קרלין הושאל ממכבי פ"ת להפועל הרצליה. החלוץ, פלג דואדי, שסיים במהלך העונה שעברה פרק ארוך במדי הפועל ר"ג ועבר לשורות מכבי פ"ת, עבר בהשאלה ממכבי פ"ת להפועל ראשל"צ.