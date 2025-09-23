מדליית כסף לעמי דדאון ב-150 מטר מעורב אישי

עמי דדאון ממשיך לאסוף מדליות באליפות העולם לשחיה פראלימפית בסינגפור. השחיין הישראלי זכה היום (שלישי) במדליה השלישית שלו בתחרות, כשסיים כסגן אלוף העולם במשחה ל-150 מטר מעורב אישי.

דדאון עצר את השעון בזמן של 2:28.9, במה שהספיק למדליית הכסף ואף שבר את השיא הישראלי הקודם במקצה.

מוקדם יותר היום, גם איאד שלבי עלה על הפודיום באליפות העולם כשזכה במדליית הארד במקצה ה-100 מטר גב עם תוצאה של 2:40:20.

זאת התחרות הראשונה ששלבי לוקח בה חלק אחרי המשבר הגדול שעבר בעקבות מות אביו שהיה המלווה הקבוע שלו באימונים ותחרויות, והוא הצליח להגיע אל הפודיום.

דדאון חווה תחרות נהדרת עד כה, כשביום הראשון לתחרות זכה במדליית הזהב ב-50 מטר חזה, וביום השני זכה בזהב נוסף ל-100 מטר חופשי (קלאס 4).

עמי דדאון (ההתאחדות לספורט לנכים)

הוא המשיך לבסס את מעמדו כאחד השחיינים הפראלימפיים המובילים בעולם, כאשר בזכות הזהב ב-100 מטר חופשי שמר על תואר אלוף העולם שבו זכה גם לפני שנתיים באליפות הקודמת כשקבע את שיא העולם.