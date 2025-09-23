יום שלישי, 23.09.2025 שעה 14:17
ספורט אחר  >> המשחקים הפאראלימפיים

מדליית כסף לעמי דדאון ב-150 מטר מעורב אישי

השחיין הישראלי עלה על הפודיום בפעם השלישית, הפעם כסגן אלוף העולם, וקבע שיא ישראלי. איאד שלבי סיים בהצלחה עם מדליית ארד במקצה ל-100 מטר גב

|
עמי דדאון (צילום: ההתאחדות לספורט נכים)
עמי דדאון (צילום: ההתאחדות לספורט נכים)

עמי דדאון ממשיך לאסוף מדליות באליפות העולם לשחיה פראלימפית בסינגפור. השחיין הישראלי זכה היום (שלישי) במדליה השלישית שלו בתחרות, כשסיים כסגן אלוף העולם במשחה ל-150 מטר מעורב אישי.

דדאון עצר את השעון בזמן של 2:28.9, במה שהספיק למדליית הכסף ואף שבר את השיא הישראלי הקודם במקצה.

מוקדם יותר היום, גם איאד שלבי עלה על הפודיום באליפות העולם כשזכה במדליית הארד במקצה ה-100 מטר גב עם תוצאה של 2:40:20.

זאת התחרות הראשונה ששלבי לוקח בה חלק אחרי המשבר הגדול שעבר בעקבות מות אביו שהיה המלווה הקבוע שלו באימונים ותחרויות, והוא הצליח להגיע אל הפודיום.

דדאון חווה תחרות נהדרת עד כה, כשביום הראשון לתחרות זכה במדליית הזהב ב-50 מטר חזה, וביום השני זכה בזהב נוסף ל-100 מטר חופשי (קלאס 4).

עמי דדאון (ההתאחדות לספורט לנכים)עמי דדאון (ההתאחדות לספורט לנכים)

הוא המשיך לבסס את מעמדו כאחד השחיינים הפראלימפיים המובילים בעולם, כאשר בזכות הזהב ב-100 מטר חופשי שמר על תואר אלוף העולם שבו זכה גם לפני שנתיים באליפות הקודמת כשקבע את שיא העולם.

