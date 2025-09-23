ויניסיוס חוזר להיכן שהכל התחיל, סולומון יפתח?

אחרי האכזבה בכדור הזהב, בו סיים רק במקום ה־16, ויניסיוס ג’וניור חוזר הערב (שני, 22:30) לאצטדיון מיוחד במיוחד עבורו, סיוטאט דה ולנסיה. זהו מגרש ששינה את הקריירה שלו. בביקורו שם בשנת 2021, במשחק מול לבאנטה, הפך הברזילאי משחקן מחליף שמתקשה לפרוץ לכוכב בלתי ניתן לעצירה. ריאל מדריד אמנם נאלצה להסתפק בתיקו מפתיע, אך ויניסיוס כבש צמד והחל את מסע ההמראה האישי שלו.

אותה עונה הייתה הרביעית שלו במדריד, כשהתקשה לבסס את מעמדו. קרלו אנצ’לוטי שב זה עתה לספסל ונתן עדיפות לשלישייה הוותיקה, גארת’ בייל, קארים בנזמה ואדן הזאר. ויניסיוס נותר לרוב על הספסל, אך כבר במחזור הראשון מול אלאבס כבש כמחליף. במחזור השני, כשריאל פיגרה מול לבאנטה, אנצ’לוטי הכניס אותו והברזילאי התפוצץ עם שני שערים ושינה את כל הדינמיקה ההתקפית של הקבוצה.

מאותו רגע מעמדו השתנה. במשחק הבא כבר פתח בהרכב, ומאז לא יצא ממנו. ויניסיוס פרץ למימד חדש: מ־3 עד 6 שערים בעונותיו הראשונות, ליותר מ־20 בעונה אחת (22). הוא הפך לדמות מרכזית במסע ההיסטורי של ריאל מדריד לזכייה בליגת האלופות ה־14, ואף כבש את שער הניצחון בגמר מול ליברפול בפאריס. הערב, כשהוא שב לסיוטאט דה ולנסיה, האצטדיון ההוא שממנו התחילה דרכו ככוכב על, הוא מקווה לכתוב עוד פרק מיוחד בסיפורו, כשהוא צפוי לעלות בהרכב הלבנים ומקווה לשפר את מאזנו גם בפנטזי.

ויניסיוס בפעולה (IMAGO)

אצל ויאריאל, עמודי הפנטזי הספרדי מעריכים שמנור סולומון עשוי לקבל את המקום ב-11 ושזה 50-50 בינו לבין אלברטו מוליירו במשחק מול סביליה. כזכור, במחזור הקודם בישל הישראלי מהספסל רגעים אחרי שנכנס מול אוססונה בדרך לניצחון 1:2, וזכה למחמאות ממאמנו.

אספניול - ולנסיה (שלישי, 20:00)

ההרכב המשוער של אספניול: מרקו דימיטרוביץ', עומאר אל הילאלי, פרננדו קאלרו, לאנדרו קאבררה(מיגל רוביו), קרלוס רומרו, אדו אקספוסיטו, אורקו גונסאלס דה סראטה, צ’ראלס פיקל (פול לוזאנו), טייריס דולאן, חאבי פואדו וקיקה גארסיה.

ההרכב המשוער של ולנסיה: יולן אגירסבאלה, דימיטרי פולקייה, ססאר טארגה, מוחטאר דיאקבי, חוסה גאיה, לואיס ריוחה, בטיסט סנטמריה, חאבי גרה, דייגו לופס, ארנו דאנג’ומה והוגו דורו (דני ראבה).

שחקני ולנסיה חוגגים (IMAGO)

אתלטיק בילבאו - ג'ירונה (שלישי, 20:00)

ההרכב המשוער של אתלטיק בילבאו: אונאי סימון, אנדוני גורוסאבל (חסוס ארסו), אייטור פארדס, אמריק לאפורט, אדאמה ביורו (יורי ברצ'יצ'ה), איניגו רואיס דה גלארטה (מיקל חאורגיסאר), אויאן סאנסט, מיקל וסגה, אלכס ברנגר, איניאקי וויליאמס וגורקה גורוסטה (מרואן סנאדי).

ההרכב המשוער של ג'ירונה: דומיניק ליבאקוביץ’ (פאולו גסאניגה), הוגו רינקון, אנרנאו מרטינס, דיילי בלינד, אלחנדרו פראנסס, אלכס מורנו, איבן מרטין, עזאדין אונהי, כריסטיאן פורטו (יאסר אספרייה), בריאן חיל ו-ולדיסלב ואנאט.

איניאקי וויליאמס (רויטרס)

סביליה - ויאריאל (שלישי, 22:30)

ההרכב המשוער של סביליה: אודיסאוס ולחודימוס, חוסה אנחל קארמונה, סזאר אספיליקווטה, ניאנזו קואסי, קיקה סאלאס, גבריאל סואסו, לוסיאן אגומה, בטיסטה מנדי, אלכסיס סאנצ’ס, רובן ורגאס ואיסאק רומרו.

ההרכב המשוער של ויאריאל: לואיז ג'וניור, סנטיאגו מוריניו, רנאטו וייגה, רפא מארין, סרג'י קרדונה, סנטי קומסנייה, טייג'ון ביוקנן, דני פארחו, מנור סולומון (אלברטו מוליירו), ניקולה פפה (טאני אולוואסאיי) וז'ורז' מיקאוטאדזה.

מנור סולומון (IMAGO)

לבאנטה - ריאל מדריד (שלישי, 22:30)

ההרכב המשוער של לבאנטה: מת’יו ראיין, ויקטור גארסיה (ג'רמי טוליאן), מתיאס מורנו, אונאי אלגסאבל, דייגו פמפין (מאנו סאנצ’ס), קרלוס אלברס, אוריול ריי, ג’ון אנדר אולסגאסטי, איבן רומרו ואטה איונג.

ההרכב המשוער של ריאל מדריד: טיבו קורטואה, דני קרבחאל (אדר מיליטאו), ראול אסנסיו, דין האוסן, אלברו קאררס (פראן גארסיה) אורליאן טשואמני, ארדה גולר, פדריקו ואלוורדה (דני סבאיוס), ברהים דיאס, ויניסיוס ג'וניור (רודריגו) וקיליאן אמבפה.

ויניסיוס בפעולה (IMAGO)

חטאפה - אלאבס (רביעי, 20:00)

ההרכב המשוער של חטאפה: דויד סוריה, קיקו פמנייה, עבד אל-אבקאר, דז'נה דקונם, דומיניגוש דוארטה, דייגו ריקו (דאבינצ’י), לואיס מייה, מריו מרטין, מאורו ארמבארי, או קמארה ובורחה מיוראל.

ההרכב המשוער של אלאבס: אנטוניו סיברה, נאוול טנאליה, פקונדו גרסס, ג’ון פאצ’קו (מוסא דיארה), ג’וני אוטו, פאבלו איבנייס, אנטוניו בלאנקו, קרלס אלנייה, קרלוס ויסנט, דניס סוארס (יון גורידי) ולוקאס בויה (טוני מרטינס).

בורחה מיוראל (רויטרס)

ריאל סוסיאדד - מיורקה (רביעי, 22:30)

ההרכב המשוער של ריאל סוסיאדד: אלכס רמירו, יון מיקל ארמבורו, דולייה צ'לטה-צאר, איגור סובלדייה, סרג’י גומז (איין מוניוז), יון גורוצ'אטגי, קרלוס סולר, ברייס מנדס (פבלו מרין), גונסאלו גדש (טאקה קובו), אנדר בארנצ'אה ומיקל אויארסבאל.

ההרכב המשוער של מיורקה: לאו רומן, פבלו מפאו (מתאו מוריי), מרטין ואליינט, אנטוניו ראייו, טוני לאטו (יוהאן מוחיקה), סרג’י דארדר, אנטוניו סאנצ’ס (מאנו מורנאלס), עומאר מסקראל (סאמו קוסטה), פבלו טורה, מתאו ג’וספ ו-ודאט מוריצ’י.

ודאט מוריצ'י (La Liga)

אתלטיקו מדריד - ראיו וייקאנו (רביעי, 22:30)

ההרכב המשוער של אתלטיקו מדריד: יאן אובלק, מרקוס יורנטה, רובין לה נורמן, קלמן לנגלה, דויד האנצ'קו (מטאו רוג'רי), קוקה, פבלו באריוס, ג'וליאנו סימאונה, ניקו גונסאלס, אנטואן גריזמן (קונור גלאגר) וחוליאן אלברס.

ההרכב המשוער של ראיו וייקאנו: אוגוסטו באטז'ה, איבן באליו, פלוריאן לז'ן, ג’וזוע ורטרוד, פפ צ'באריה, אונאי לופס, פתה סיס, איסי פלאסון, חורחה דה פרוטוס, אלברו גארסיה ואלמאו.

חוליאן אלברס (IMAGO)

אוססונה - אלצ'ה (חמישי, 20:30)

ההרכב המשוער של אוססונה: סרחיו הררה, איקר בניטו, אנזו בויומו, אלחנדרו קטאנה, חואן קרוז, אבל ברטונס, ג'ון מונקאיולה, לוקאס טורו, רובן גארסיה, ויקטור מוניוס ואנטה בודימיר.

ההרכב המשוער של אלצ'ה: איניאקי פנייה, אלברו נונייס, ויקטור צ’וסט, דויד אפנגרובר, פדרו ביגאס, חרמן ואלרה, עלי חוארי (מרטים נטו), אלייש פבאס, מארק אגואדו, אנדרה סילבה ורפא מיר.

לוקאס טורו (רויטרס)

אוביידו - ברצלונה (חמישי, 22:30)

ההרכב המשוער של אוביידו: ארון אסקנדל, לוקאס גודסון, אריק ביילי, דני קאלבו, דויד קרמו, רחים אלחסן (חאבי לופס), אלברטו ריינה (סנטיאגו קולומבטו), לאנדר דנדונקר, אלכס פורס (הייסם חסן), איליאס שיירה וסולומון רונדון (סנטי קאסורלה).

ההרכב המשוער של ברצלונה: ז'ואן גארסיה, ז'ול קונדה, רונאלד אראוחו, פאו קוברסי, ג’רארד מרטין (אריק גארסיה), פרנקי דה יונג (מארק קסאדו), דני אולמו, פדרי, ראפיניה, מרקוס רשפורד ופראן טורס.