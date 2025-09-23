צמוד בין קמארה ופרץ: מי יהיה Winner המחזור?

המחזור הרביעי בליגת העל תם לו. זה היה המחזור הרביעי הפורה ביותר אי פעם. קיבלנו משחקים רבי שערים, מפגשים צמודים ועצבניים וגם לא מעט דרמות. זה הזמן שלכם להמשיך להצביע ולהשפיע לגבי בחירת שחקן השבוע של ‘Winner’, כשבראש נמצאים אליאל פרץ ומוחמד עלי קמארה שצמודים בפסגה. אלה כל המועמדים לתואר:

מי Winner המחזור? (מערכת ONE)

מוחמד עלי קמארה

הבלם החדש של מכבי תל אביב היה זה שכבש את שער הניצחון הדרמטי ב-1:2 שלה על הפועל ירושלים בבלומפילד בשבת האחרונה. הגינאי כבר נחשב לבינגו מבחינת האוהדים הצהובים ובסופ”ש האחרון כאמור, הוא גם הפך לאחד מהאהובים בשער 11.

עלי קמארה בטירוף אחרי השער (רדאד ג'בארה)

אליאל פרץ

הפועל באר שבע המשיכה להיראות נהדר בליגת העל, כשניצחה 1:3 את בני סכנין במחזור האחרון. הקשר שלה היה זה שניצח על התזמורת באצטדיון טרנר, כשכבש שער והוסיף בישול לדן ביטון.

אליאל פרץ רץ לחגוג (מרטין גוטדאמק)

רועי אלקוקין

הפועל תל אביב חזרה לליגת העל ובענק. למרות פיגור מוקדם, האדומים מתל אביב רשמו 2:6 ענק בחוץ את מ.ס אשדוד, ומי שהוביל אותם הפעם היה רועי אלקוקין. הקשר המוכשר נראה נהדר, כשהוא כבש צמד ובישל לסתיו טוריאל.

רועי אלקוקין חוגג (שחר גרוס)

ג’יימס אדניי

שחקן ההתקפה של הפועל פתח תקווה, היה חלק אינטגרלי מהתוצאה האדירה שהיא השיגה בחוץ נגד בני ריינה, כשפירקה אותה 1:6. הניגרי כבש צמד נהדר קצת לפני הירידה להפסקה, כולל אחד בו הוא עקף את השוער בקלילות.

ג'יימס אדניי חוגג (חג'אג' רחאל)

גיאורגי ירמקוב

מכבי חיפה נפרדה בתיקו מאכזב 1:1 מול הפועל חיפה בדרבי החיפאי, אך התוצאה הייתה יכולה להיות רעה יותר מבחינתה, ללא השוער שלה. האוקראיני אמנם ספג שער אחד, אך עזר לירוקים לצאת עם נקודה אחת ביד באמצעות מספר הצלות גדולות.

גיאורגי ירמקוב (עמרי שטיין)

ווילסון האריס

מכבי נתניה חגגה בסוף השבוע האחרון, כשהביסה את עירוני טבריה 2:5 אדיר, כשכל שעריה הובקעו במחצית השנייה. השחקן המצטיין שלה היה ללא ספק החלוץ, שעלה מהספסל בדקה ה-66 והספיק להבקיע צמד תוך 12 דקות, ולהוסיף בישול בתוספת הזמן.