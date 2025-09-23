היחס ב-Winner לניצחון של ריאל מול לבאנטה

אמנם הכדורגל הישראלי בחופשת חג, אך בעולם ממשיכים בכל הכוח עם מחזור אמצע שבוע בספרד, ובמרכזו ריאל מדריד שתתארח אצל לבאנטה ב-22:30, כאשר במקביל ויאריאל ומנור סולומון יתארחו אצל סביליה באותה השעה. לפני כן, ליברפול תארח את סאות’המפטון ב-22:00 למשחק במסגרת גביע הליגה.

במוקד ריאל מדריד, היחידה שעדיין מושלמת בספרד אחרי חמישה מחזורים. היא תנסה להמשיך בכושר הנהדר וזוכה ליחס של פי 1.2 לניצחון, בעוד שהפתעה של לבאנטה מקבלת יחס גבוה של פי 7.3. במקרה של תיקו המהמרים נכונה יזכו ביחס של פי 5.2.

ומה עם מנור סולומון? ויאריאל והישראלי יפגשו את סביליה, במשחק שוויוני, אך עם עדיפות לישראל על פי מומחי Winner: ניצחון חוץ של הצוללת הצהובה יקנה למהמרים נכונה יחס של פי 2.1, ניצחון של סביליה פי 2.75, ותיקו זוכה ליחס של פי 3.

הופעה מרגשת: כל המהלכים של מנור בבכורה

בנוסף, גם גביע הליגה האנגלי ישוחק היום בסיבוב השלישי ובו תארח ליברפול את סאות’המפטון. אלופת הפרמייר ליג מקבלת יחס של פי 1.1 בהתאם לכך שהיא פייבוריטית ברורה, היריבה מהצ’מפיונשיפ זוכה ליחס של פי 9.6 אם תפתיע. תיקו זוכה ליחס של פי 5.6.