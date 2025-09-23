יום שלישי, 23.09.2025 שעה 14:17
כדורגל ישראלי
לוח תוצאות

צפו: 2:2 בין הפועל ת"א למכבי פ"ת בנערים א'

הקבוצות נפרדו ב-2:2 מרתק, כאשר המלאבסים הוליכו משערים של ארז דידי ועידן טאירי, אבל שחקניו של אוהד אשכנזי השוו בזכות פואד דנאים ויותם כלפה

שחקני נערים א' של הפועל תל אביב (שחר גרוס)
בליגת נערים א’ נרשמה דרמה גדולה במתחם חודורוב, שם הפועל תל אביב ומכבי פתח תקווה נפרדו ב־2:2 מרתק. האורחת ממלאבס כבר הריחה ניצחון שלישי העונה, כשעלתה ליתרון כפול בזכות שערים של ארז דידי ועידן טאירי, והחזיקה בו עד דקות הסיום.

נערים א': הפועל ת"א מחלצת 2:2 ממכבי פ"ת

אבל שחקניו של אוהד אשכנזי סירבו להרים ידיים והציגו אופי מרשים. פואד דנאים ויותם כלפה כבשו שערים מאוחרים שהחזירו את הפועל לתמונה והשיגו לה נקודת כבוד דרמטית. עבור האדומים מדובר בשני השערים הראשונים שספגו העונה, בעוד מכבי פתח תקווה ממשיכה להיות מהקבוצות הפוריות בליגה יחד עם מכבי תל אביב.

