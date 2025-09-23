צפו: 2:2 בין הפועל ת"א למכבי פ"ת בנערים א'

בליגת נערים א’ נרשמה דרמה גדולה במתחם חודורוב, שם הפועל תל אביב ומכבי פתח תקווה נפרדו ב־2:2 מרתק. האורחת ממלאבס כבר הריחה ניצחון שלישי העונה, כשעלתה ליתרון כפול בזכות שערים של ארז דידי ועידן טאירי, והחזיקה בו עד דקות הסיום.

נערים א': הפועל ת"א מחלצת 2:2 ממכבי פ"ת

אבל שחקניו של אוהד אשכנזי סירבו להרים ידיים והציגו אופי מרשים. פואד דנאים ויותם כלפה כבשו שערים מאוחרים שהחזירו את הפועל לתמונה והשיגו לה נקודת כבוד דרמטית. עבור האדומים מדובר בשני השערים הראשונים שספגו העונה, בעוד מכבי פתח תקווה ממשיכה להיות מהקבוצות הפוריות בליגה יחד עם מכבי תל אביב.