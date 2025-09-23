יום שלישי, 23.09.2025 שעה 14:18
צפו: 1:1 בין מכבי חיפה לטוברוק בנערים א'

הירוקים הוליכו ברוב שלבי המשחק, כשכאמל הנו כבש, אבל בדקות הסיום שלו דיין הימם עם שוויון דרמטי והקבוצה מהכרמל פספסה הזדמנות להתקרב לפסגה

מכבי חיפה נערים א' חוגגים (יונתן גינזבורג)
מכבי חיפה נערים א' חוגגים (יונתן גינזבורג)

בליגת נערים א’ נרשמה תוצאה מאכזבת עבור מכבי חיפה, שסיימה רק ב־1:1 מול בית״ר טוברוק. הירוקים מהכרמל פתחו היטב ועלו ליתרון מוקדם בזכות שער של כאמל הנו כבר במחצית הראשונה, ובמשך 84 דקות שלטו בהתמודדות והחזיקו בידיים שלוש נקודות יקרות.

נערים א: 1:1 בין מכבי חיפה לבית"ר טוברוק

אלא שבדקות הסיום הגיע שליו דיין מטוברוק והימם את המארחת עם שער שוויון דרמטי, שקבע חלוקת נקודות. עבור טוברוק מדובר במשחק חמישי העונה עם מאזן של ניצחון אחד, שתי תוצאות תיקו ושני הפסדים, בעוד מכבי חיפה פספסה הזדמנות לעלות זמנית למקום הראשון ולהשוות נקודות למוליכה מכבי תל אביב.

