מאחורי הקלעים: כך דאגו בלייקרס לדונצ'יץ' בקיץ

בלוס אנג'לס לייקרס יש התרגשות עצומה סביב עונתו השנייה של לוקה דונצ'יץ' במועדון. האופי והאיכות של הסלובני, יחד עם השינוי הפיזי שעבר בקיץ (ירידה של יותר מ־14 ק"ג), הובילו את הלייקרס לפנק את דונצ'יץ' עד הסוף.

הלייקרס החלו להכין את הקפיצה לטבעת יחד עם לוקה דונצ'יץ' כבר ביורובאסקט. ג'יני באס ורוב פלינקה לא היססו לנסוע יותר מ־9,600 ק"מ לפולין כדי לתמוך בדונצ'יץ' במהלך הטורניר. "לוקה דונצ'יץ' גאה מאוד בשורשיו ובכך שהוא מייצג את המדינה שלו. בעיניי, כחלק מהשותפות שלנו עם השחקנים, הלייקרס רוצים להיות מודעים לתשוקות שלהם ולמי שהם כבני אדם ולתמוך בהם. במקרה של לוקה, זו הייתה החלטה מאוד פשוטה מבחינתנו לתמוך בו", אמר רוב פלינקה ל־ESPN.

הלייקרס נתנו הכול למען דונצ'יץ' ביורובאסקט: "אנחנו כאן כדי לעזור בכל דרך שנוכל". דונצ'יץ', שחתם בקיץ על הארכת חוזה לשלוש שנים בסך 165 מיליון דולר, מייצג את העתיד הקרוב והבינוני של הלייקרס בעידן שאחרי לברון ג'יימס.

לוקה דונצ'יץ' מול דניאל תייס (IMAGO)

מקורב לדונצ'יץ' חשף לכתב דייב מקמנימן כי ד"ר לרוי סימס (מנהל הפיזיותרפיה של הלייקרס), לארה בת סיגר (מנהלת המותג של דונצ'יץ') וחאבי באריו (הפיזיותרפיסט האישי של דונצ'יץ') פתחו קבוצת וואטסאפ שבה שיתפו אנשי הלייקרס את סביבתו של הכוכב במסר: "היי, אנחנו כאן כדי לעזור בכל מה שצריך".

מעורבות הלייקרס ביורובאסקט הייתה כה גדולה, שאפילו עוזר המאמן גרג סנט־ז'אן בילה 40 יום עם הנבחרת הסלובנית, ולוקה קיבל הצעה לשיתוף פעולה עם מנהל הציוד של המועדון. הלייקרס הבינו שכדי להראות את האמון וההערכה שלהם לדונצ'יץ', הם צריכים להראות גם השקעה מקבילה בו.

לוקה דונצ'יץ' (IMAGO)

הלייקרס הדגישו את השיפור ההגנתי והיכולת המנהיגותית של דונצ'יץ' במהלך היורובאסקט. הביטחון של הלייקרס בלוקה תרם לכך שהסלובני סיים עם ממוצע מדהים של 34.7 נקודות למשחק וזכה להיכלל בחמישיית הטורניר, גם אם נבחרתו נעצרה ברבע הגמר מול גרמניה.

מאמני ואנליסטי הלייקרס התרשמו מאוד מהניידות ומהביצועים של דונצ'יץ' אחרי השינוי הפיזי שעבר, והדגישו את השיפור בהגנה ובמנהיגות שלו על הפרקט. "מהיבט של מנהיגות, אני תומך בכך ששחקנים ישחקו כדורסל גם בקיץ. אפשר לומר שזה סוג של חלק מההכנה לעונה, ובארה"ב לעיתים הפוקוס הוא על עבודה אישית. אני חושב שהאווירה הקבוצתית הזו עלולה להיעלם, ולכן זה חשוב", הוסיף פלינקה. עם פתיחת מחנה האימונים לקראת העונה בסוף ספטמבר, דונצ'יץ' והלייקרס רואים בקיץ ביורובאסקט את ההכנה המושלמת לקראת עונת ה־NBA.