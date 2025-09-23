שמישהו יעצור אותה: 1:4 לריאל על לבאנטה

הרכבים וציונים

לרגעים, זה היה נראה אחרת לגמרי, אך את התוצאה הסופית במשחק אמש (שלישי), הכריעה האיכות ההתקפית הבלתי נגמרת בריאל מדריד, שגברה בחוץ 1:4 על לבאנטה במסגרת המחזור השישי בליגה הספרדית, רגע לפני הדרבי של הקבוצה בשבוע הבא.

באופן מפתיע, דווקא המארחת מוולנסיה הייתה קרובה בפתיחת המשחק והגיעה לשני מצבים מסוכנים מאוד, אך איבן רומרו ואדריאן דה לה פואנטה שלחו שני מצבים ששרקו ליד שערו של טיבו קורטואה. על החמצות כאלו בדרך כלל משלמים ביוקר, וזה גם מה שקרה ל’צפרדעים’.

ויניסיוס, שקיבל קרדיט מצ’אבי אלונסו על רקע הדיווחים על סכסוך בין הצדדים, ביצע הומאז’ לחברו לקבוצה עד לעונה שעברה, לוקה מודריץ’, כשכבש בטריבלה יפה לשערו של מאת’יו ריאן. לא חלף זמן רב עד שפרנקו מסטנטואונו הוריד את קבוצתו להפסקה כשהיא ביתרון שני שערים, כשהארגנטינאי רשם שער בכורה במדים הלבנים.

המחצית השנייה נפתחה במומנטום של לבאנטה, שבאה על שכרה גם משער של אטה איונג, סגן מלך שערי הליגה נכון לרגע זה, כשניצל טעות של קורטואה והגנת ריאל. אבל אותו גול הצית את קיליאן אמבפה, שבשלוש דקות הצליח למצוא את הרשת פעמיים עם בעיטה מדויקת מהנקודה הלבנה ומבצע אישי יפה אחרי מסירה גדולה של ארדה גולר.

כאמור, במחזור הבא הבלאנקוס יתארחו בביתה של אתלטיקו מדריד חסרת היציבות לדרבי של העיר מדריד, במטרה להישאר מושלמת בפסגת הטבלה, בעוד שלבאנטה תנסה להתאושש במשחק חוץ קשה מול קבוצה אחרת ממדריד, חטאפה.