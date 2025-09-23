שמישהו יעצור אותה: 1:4 לריאל על לבאנטה

לרגעים, זה היה נראה אחרת לגמרי, אך את התוצאה הסופית במשחק אמש (שלישי), הכריעה האיכות ההתקפית הבלתי נגמרת בריאל מדריד, שגברה בחוץ 1:4 על לבאנטה במסגרת המחזור השישי בליגה הספרדית, רגע לפני הדרבי של הקבוצה בשבוע הבא.
באופן מפתיע, דווקא המארחת מוולנסיה הייתה קרובה בפתיחת המשחק והגיעה לשני מצבים מסוכנים מאוד, אך איבן רומרו ואדריאן דה לה פואנטה שלחו שני מצבים ששרקו ליד שערו של טיבו קורטואה. על החמצות כאלו בדרך כלל משלמים ביוקר, וזה גם מה שקרה ל’צפרדעים’.
ויניסיוס, שקיבל קרדיט מצ’אבי אלונסו על רקע הדיווחים על סכסוך בין הצדדים, ביצע הומאז’ לחברו לקבוצה עד לעונה שעברה, לוקה מודריץ’, כשכבש בטריבלה יפה לשערו של מאת’יו ריאן. לא חלף זמן רב עד שפרנקו מסטנטואונו הוריד את קבוצתו להפסקה כשהיא ביתרון שני שערים, כשהארגנטינאי רשם שער בכורה במדים הלבנים.
המחצית השנייה נפתחה במומנטום של לבאנטה, שבאה על שכרה גם משער של אטה איונג, סגן מלך שערי הליגה נכון לרגע זה, כשניצל טעות של קורטואה והגנת ריאל. אבל אותו גול הצית את קיליאן אמבפה, שבשלוש דקות הצליח למצוא את הרשת פעמיים עם בעיטה מדויקת מהנקודה הלבנה ומבצע אישי יפה אחרי מסירה גדולה של ארדה גולר.
כאמור, במחזור הבא הבלאנקוס יתארחו בביתה של אתלטיקו מדריד חסרת היציבות לדרבי של העיר מדריד, במטרה להישאר מושלמת בפסגת הטבלה, בעוד שלבאנטה תנסה להתאושש במשחק חוץ קשה מול קבוצה אחרת ממדריד, חטאפה.
מחצית שניה
-
'90+3
- זהו זה! השופט שרק לסיום ההתמודדות! ריאל מדריד מנצחת 1:4 את לבאנטה. מתי הרכבת של צ'אבי אלונסו תיעצר, אם בכלל?
-
'82
- גם כובש הצמד, קיליאן אמבפה, סיים את חלקו ולא ישלים שלושער, כשרודריגו עלה במקומו
-
'82
- אדוארדו קמאבינגה ששב מפציעה החליף את דני סבאיוס
-
'82
- חילופים אחרונים גם בשורות ריאל מדריד, כשדויד אלאבה החליף את אלברו קאררס
-
'74
- קרלוס אלברס הוא האחרון לצאת, כשמי שנכנס במקומו הוא חוסה לואיס מוראלס
-
'74
- גם שותפו של איונג להתקפה, איבן רומרו, סיים את חלקו בהתמודדות. גודווין קויאליפו נכנס
-
'74
- חילופים אחרונים בשורות לבאנטה, כשאיקר לוסאדה עלה על חשבון כובש השער היחיד של קבוצתו, אטה איונג
-
'71
- גם כובש השער השני, פרנקו מסטנטואונו בחוץ, ובמקומו נכנס ג'וד בלינגהאם, שעלה לשחק לראשונה העונה
-
'71
- אורליאן טשואמני הוא חלק מחילוף כפול של צ'אבי אלונסו, אחרי שהחליף את פדריקו ואלוורדה
-
'66
- שער! אמבפה עם צמד בזק! הפעם עם שער שדה, הצרפתי הצליח להכפיל את המאזן שלו במשחק בתוך שלוש דקות בלבד, כשקיבל מסירה מארדה גולר, פתח מבערים, עבר את ריאן וגלגל מול שער חשוף את הרביעי. האורחת בדרך לניצחון, ולהישאר מושלמת בליגה
-
'65
- גם אונאי ונסדור שסיפק שני מצבים גדולים במחצית הראשונה יצא, רוג'ר ברוגה נכנס
-
'65
- חילוף כפול בשורות המארחת, כשיון אנדר אולאסגסטי יצא, וקווין אריאגה עלה במקומו
-
'63
- שער! קיליאן אמבפה דייק מהנקודה הלבנה! זה לא היה קשה עבור מלך שערי ריאל מדריד, ששלח את הכדור בנוחות אל הרשת כדי להרגיע את הקבוצה ולהוציא ליריבה את האוויר מהמפרשים
-
'62
- אחרי דקות במומנטום של המארחת, קיליאן אמבפה לראשונה המשחק ביצע פעולה התקפית, הטעה ברחבה את אלגסבאל שהכשיל אותו ושלח אותו אל הנקודה הלבנה, כשהשופט שרק לפנדל!
-
'56
- המשחק החל להתחמם כשגם אונאי אלגסבאל ראה את הכרטיס הצהוב
-
'55
- אלברו קאררס ספג כרטיס צהוב אחרי שדרך על שחקן היריבה במהלך של השער המצמק של לבאנטה
-
'54
- שער! לבאנטה חזרה למשחק! הצפרדעים יצאו להתקפה דרך המרכז הפרוץ של ריאל, כשכדור תוהה הגיע אל ראשו של אטה איונג, שהצליח להקדים את קורטואה שיצא לא טוב לכדור, ולכבוש מול שער חשוף את השער המצמק
מחצית ראשונה
-
'41
- החמצה גדולה של ויניסיוס! או אולי הצלה גדולה של ריאן! אלברו קאררס, שפתח היום כבלם, התקדם עד לרחבת לבאנטה, שם מסר לברזילאי שנותר באחד על אחד מול האוסטרלי, אך הפעם האחרון קרא את המהלך והדף בצורה נהדרת את המצב, כדי להותיר את התוצאה 0:2 לריאל
-
'38
- שער! הפעם זה נכנס לו! התקפה מתפרצת של הבלאנקוס עברה דרך רגליו של ויניסיוס, ששלח באגף הימני את פרנקו מסטנטואונו. הקיצוני הצעיר התקדם באין מפריע ובעט ברגל ימין כדור שנכנס לרשת, במה שהפך לשער הבכורה של הארגנטינאי במדים הלבנים
-
'32
- מסטנוטואונו עדיין לא הצליח למצוא את המסגרת גם במצב השלישי שלו במשחק, כשקיבל כדור מכובש השער ויניסיוס, וניסה שוב לבעוט מקצה הרחבה כדור שהלך יותר מדי הצידה
-
'28
- שער! ויניסיוס בשער מטורף! הברזילאי קיבל מסירה לרחבה מואלוורדה, וסיפק בעיטת טריבלה בהומאז' לחברו לקבוצה בעונה שעברה לוקה מודריץ', כשלריאן לא נותר מה לעשות אלא לצפות בכדור נכנס לרשת שלו
-
'24
- האורחת נכנסה לקצב והפעם פדריקו ואלוורדה ניסה לבחון את שוער היריבה עם בעיטה עוצמתית מרחוק, אבל ריאן היה עירני והדף את הכדור
-
'21
- הפעם המזל עם 'הצפרדעים', כשבעיטה מסובבת של ויניסיוס נהדפה על ידי ריאן. הכדור החוזר הגיע אל מסטנטואונו, שהגיב לתנועה שלו ובנגיעה ניסה לכבוש, אבל לרוע מזלו המצב שלו הלך למשקוף ונקלט על ידי השוער האוסטרלי
-
'19
- דני סבאיוס קיבל מסירה, וממרכז הקשת שנמצאת מחוץ לרחבת ה-16 בעט בנגיעה כדור שהלך מעל השער של שוער לבאנטה, מאת'יו ריאן
-
'13
- עוד החמצת ענק של המארחת! כדור קרן של ונסנדור מצא את היעד, שהיה ראשו של אדריאן 'דלה' דה לה פואנטה, שנותר פנוי לבדו ונגח בעוצמה כדור ששרק ליד הקורה של טיבו קורטואה
-
'9
- גם פרנקו מסטנטואונו ניסה לכבוש כשסובב את הכדור מחוץ לרחבה, אבל הכדור הסתובב יותר מדי והלך החוצה
-
'7
- ארדה גולר עם המצב הראשון לזכות ריאל מדריד, כשכדור שהגביה הטורקי הורחק בחזרה אליו, הוא בעט כדור שנבלם לקרן
-
'4
- החמצה גדולה ללבאנטה כבר בפתיחה! אונאי ונסנדור ניצל חור בהגנת ריאל מדריד ומצא את איבן רומרו, שבנגיעה בעט כדור שהלך יותר מדי לרוחב. הזדמנות אדירה של המארחת התפספסה, היא תצטער על כך?
-
'1
- השופט איסידרו דיאס דה מרה הוציא את ההתמודדות לדרך! ריאל מדריד תצליח להישאר מושלמת בסיום או שלבאנטה תפתיע ותחבר ניצחון שני ברצף?