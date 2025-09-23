יום שלישי, 23.09.2025 שעה 22:15
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
152-105ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
119-106אספניול3
104-105ויאריאל4
107-76אתלטיק בילבאו5
94-75אלצ'ה6
97-96בטיס7
97-65חטאפה8
810-86ולנסיה9
78-95סביליה10
75-55אלאבס11
65-65אתלטיקו מדריד12
64-45אוססונה13
56-55ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
49-95לבאנטה16
38-15אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
210-55מיורקה19
216-36ג'ירונה20

למרות הבישול בבכורה: סולומון שוב על הספסל

אחרי שעלה והחל את המהפך של ויאריאל נגד אוססונה, מרסלינו החליט שוב להשאיר את הישראלי מחוץ להרכב הפותח גם נגד סביליה ב-22:30. יעלה ויתרום?

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

שני משחקים מאז שהגיע, מנור סולומון צפה מהספסל בקבוצתו מפסידה, ואז במשחק השלישי הוא חזה באירוע דומה עם הקבוצה שנקלעה שוב לפיגור, רק שהפעם הוא נשלח אל המערכה, והוכיח שמקומו על הדשא. הכוכב עלה כמחליף ב-1:0, בישל בנגיעה הראשונה שלו בוויאריאל והחל את הקאמבק בדרך ל-1:2 על אוססונה.

התקווה היא שהיום (שלישי, 22:30) הישראלי יקבל דקות נוספות, אך זה יקרה שוב רק מהספסל. המאמן מרסליניו פרסם את ההרכב הפותח של הצוללת הצהובה למשחק נגד סביליה ברמון סאנצ’ס פיחואן, וסולומון נמצא על הספסל פעם נוספת.

הרכב ויאריאל: ארנאו טנאס, סנטיאגו מוריניו, רפא מארין, רנאטו וייגה, סרג’י קרדונה, טייג’ון ביוקאנן, סנטי קומסיינה, דני פארחו, פאפה גאי, אלברטו מוליירו וטאלו אולהוושי.

הרכב סביליה: אודיסאס ולאחודימוס, ססאר אספיליקטה, אלחנדרו קסטרין, קיקה סלאס, חואנלו, ג’יבריל סו, נמניה גודלי, גבריאל סואזו, צ’ידורה אג’וקה, עדנן ינוזאי ואקור אדאמס.

קשה לראות מצב בו הישראלי לא יעלה, בטח כאשר בפעם שעברה הוא הביא תרומה ישירה בנגיעה הראשונה שלו כשחקן במועדון עם אותו בישול גדול לז’ורז’ מיקאוטאדזה. ויאריאל במקום השלישי בספרד אחרי פתיחת עונה נהדרת, עם 10 נקודות מתוך 15 אפשריות בעקבות שלושה ניצחונות, תיקו אחד והפסד אחד.

