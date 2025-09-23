למרות הבישול בבכורה: סולומון שוב על הספסל

שני משחקים מאז שהגיע, מנור סולומון צפה מהספסל בקבוצתו מפסידה, ואז במשחק השלישי הוא חזה באירוע דומה עם הקבוצה שנקלעה שוב לפיגור, רק שהפעם הוא נשלח אל המערכה, והוכיח שמקומו על הדשא. הכוכב עלה כמחליף ב-1:0, בישל בנגיעה הראשונה שלו בוויאריאל והחל את הקאמבק בדרך ל-1:2 על אוססונה.

התקווה היא שהיום (שלישי, 22:30) הישראלי יקבל דקות נוספות, אך זה יקרה שוב רק מהספסל. המאמן מרסליניו פרסם את ההרכב הפותח של הצוללת הצהובה למשחק נגד סביליה ברמון סאנצ’ס פיחואן, וסולומון נמצא על הספסל פעם נוספת.

הרכב ויאריאל: ארנאו טנאס, סנטיאגו מוריניו, רפא מארין, רנאטו וייגה, סרג’י קרדונה, טייג’ון ביוקאנן, סנטי קומסיינה, דני פארחו, פאפה גאי, אלברטו מוליירו וטאלו אולהוושי.

הרכב סביליה: אודיסאס ולאחודימוס, ססאר אספיליקטה, אלחנדרו קסטרין, קיקה סלאס, חואנלו, ג’יבריל סו, נמניה גודלי, גבריאל סואזו, צ’ידורה אג’וקה, עדנן ינוזאי ואקור אדאמס.

קשה לראות מצב בו הישראלי לא יעלה, בטח כאשר בפעם שעברה הוא הביא תרומה ישירה בנגיעה הראשונה שלו כשחקן במועדון עם אותו בישול גדול לז’ורז’ מיקאוטאדזה. ויאריאל במקום השלישי בספרד אחרי פתיחת עונה נהדרת, עם 10 נקודות מתוך 15 אפשריות בעקבות שלושה ניצחונות, תיקו אחד והפסד אחד.