ליגה ספרדית 25-26
152-105ריאל מדריד1
133-165ברצלונה2
119-106אספניול3
104-105ויאריאל4
107-76אתלטיק בילבאו5
94-75אלצ'ה6
97-96בטיס7
97-65חטאפה8
810-86ולנסיה9
78-95סביליה10
75-55אלאבס11
65-65אתלטיקו מדריד12
64-45אוססונה13
56-55ראיו וייקאנו14
57-56סלטה ויגו15
49-95לבאנטה16
38-15אוביידו17
29-55ריאל סוסיאדד18
210-55מיורקה19
216-36ג'ירונה20

ויניסיוס בהרכב, פראן גרסיה מגן במקום קרבחאל

ריאל מדריד תנסה להישאר מושלמת נגד לבאנטה בחוץ ב-22:30 (חי בערוץ ONE), אלונסו ממשיך ברוטציות: אמבפה מקדימה, בלינגהאם יחכה לבכורה בליגה מהספסל

ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)
ויניסיוס ג'וניור (IMAGO)

מחזור אמצע השבוע הראשון בליגה הספרדית העונה יצא לדרך, והיום (שלישי, 22:30, שידור חי בערוץ ONE) גם המוליכה תצטרף אל החגיגה עם משחק חוץ לא פשוט בכלל. ריאל מדריד תתארח אצל לבאנטה במטרה להישאר מושלמת בליגה ולא לתת לברצלונה לצמק את הפער, כשזו תשחק רק בחמישי.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פראן גרסיה, דין האוסן, ראול אסנסיו, אלברו קאררס, דני סבאיוס, פדריקו ואלוורדה, ארדה גולר, פרנקו מסטנטואונו, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

הרכב לבאנטה: מת׳יו ראיין, אונאי אלגסאבל, אדריאן דה לה פואנטה, ג׳רמי טוליאן, דייגו פמפין, אוריול ריי, אונאי ונסדור, קרלוס אלברס, יון-אנדר אולאסגסטי, איבן רומרו ואטה איונג.

אחרי חמישה מחזורים בספרד, ריאל מדריד כאמור עם מאזן מושלם של חמישה ניצחונות והיא תקווה להישאר כך. הבלאנקוס גברו על אוססונה, אוביידו, מיורקה, סוסיאדד ואספניול, כשגם בליגת האלופות צ’אבי אלונסו וחניכיו לא מעדו ורשמו 1:2 על מארסיי, כך שהעונה המאמן החדש טרם עשה אפילו תיקו.

צ׳אבי אלונסו (IMAGO)צ׳אבי אלונסו (IMAGO)

לבאנטה אגב פתחה לא כל כך טוב את העונה הזו, כאשר היא במקום ה-16 מתוך 20 קבוצות בליגה הספרדית. הקבוצה הצנועה עם ניצחון אחד, תוצאת תיקו אחת ושלושה הפסדים, מה שנותן לה מאזן לא מרשים של ארבע נקודות מתוך 15 אפשריות.

