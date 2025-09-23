ויניסיוס בהרכב, פראן גרסיה מגן במקום קרבחאל

מחזור אמצע השבוע הראשון בליגה הספרדית העונה יצא לדרך, והיום (שלישי, 22:30, שידור חי בערוץ ONE) גם המוליכה תצטרף אל החגיגה עם משחק חוץ לא פשוט בכלל. ריאל מדריד תתארח אצל לבאנטה במטרה להישאר מושלמת בליגה ולא לתת לברצלונה לצמק את הפער, כשזו תשחק רק בחמישי.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, פראן גרסיה, דין האוסן, ראול אסנסיו, אלברו קאררס, דני סבאיוס, פדריקו ואלוורדה, ארדה גולר, פרנקו מסטנטואונו, ויניסיוס וקיליאן אמבפה.

הרכב לבאנטה: מת׳יו ראיין, אונאי אלגסאבל, אדריאן דה לה פואנטה, ג׳רמי טוליאן, דייגו פמפין, אוריול ריי, אונאי ונסדור, קרלוס אלברס, יון-אנדר אולאסגסטי, איבן רומרו ואטה איונג.

אחרי חמישה מחזורים בספרד, ריאל מדריד כאמור עם מאזן מושלם של חמישה ניצחונות והיא תקווה להישאר כך. הבלאנקוס גברו על אוססונה, אוביידו, מיורקה, סוסיאדד ואספניול, כשגם בליגת האלופות צ’אבי אלונסו וחניכיו לא מעדו ורשמו 1:2 על מארסיי, כך שהעונה המאמן החדש טרם עשה אפילו תיקו.

צ׳אבי אלונסו (IMAGO)

לבאנטה אגב פתחה לא כל כך טוב את העונה הזו, כאשר היא במקום ה-16 מתוך 20 קבוצות בליגה הספרדית. הקבוצה הצנועה עם ניצחון אחד, תוצאת תיקו אחת ושלושה הפסדים, מה שנותן לה מאזן לא מרשים של ארבע נקודות מתוך 15 אפשריות.