יום שלישי, 23.09.2025 שעה 09:44
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
00-00דנבר נאגטס
00-00ברוקלין נטס
00-00שארלוט הורנטס
00-00גולדן סטייט ווריורס
00-00אוקלהומה ת'אנדר
00-00סקרמנטו קינגס
00-00פורטלנד בלייזרס
00-00פיניקס סאנס
00-00לוס אנג'לס לייקרס
00-00לוס אנג'לס קליפרס
00-00יוסטון רוקטס
00-00ממפיס גריזליס
00-00יוטה ג'אז
00-00סן אנטוניו ספרס
00-00מינסוטה טימברוולבס
00-00בוסטון סלטיקס
00-00דאלאס מאבריקס
00-00טורונטו ראפטורס
00-00מילווקי באקס
00-00אינדיאנה פייסרס
00-00דטרויט פיסטונס
00-00קליבלנד קאבלירס
00-00שיקגו בולס
00-00ניו אורלינס פליקנס
00-00אטלנטה הוקס
00-00וושינגטון וויזארדס
00-00פילדלפיה 76'
00-00אורלנדו מג'יק
00-00ניו יורק ניקס
00-00מיאמי היט

מכה ליוסטון: פרד ואן וליט קרע את הרצועה הצולבת

חדשות רעות לרוקטס: הרכז הבכיר של הקבוצה אובחן עם פציעה קשה מאוד במהלך אימון מחוץ לעונה, והוא צפוי לפספס את כל העונה הקרובה. דוראנט יסתדר?

|
פרד ואן וליט מול סטף קרי (IMAGO)
פרד ואן וליט מול סטף קרי (IMAGO)

מכה לא פשוטה ליוסטון רוקטס: הרכז הבכיר פרד ואן וליט סובל מקרע ברצועה הצולבת וייתכן שייעדר מכל עונת 2025/26, כך דווח הלילה (בין שני לשלישי) ב-ESPN. על פי הדיווח, ואן וליט נפצע במהלך אימון מחוץ לעונה. מדובר בפציעה משמעותית ביותר עבור הרוקטס, שהפכו בעונה האחרונה לאחת הקבוצות הבולטות במערב, הרבה בזכות תרומתו של הרכז הוותיק.

ואן וליט (30), שזכה באליפות עם טורונטו ב-2019 ואף נבחר פעם אחת לאולסטאר, היה שותף מרכזי למהפך של יוסטון מקבוצת לוטרי לנציגה בולטת בפלייאוף. בעונתו הראשונה בקבוצה (2023/24) שיפרה יוסטון את מאזנה מ-22 ל-41 ניצחונות, ובעונה האחרונה כבר רשמה 52 ניצחונות וסיימה במקום השני במערב, תוך שהיא שמה קץ לבצורת פלייאוף של ארבע שנים.

בקיץ האחרון חתם ואן וליט על הארכת חוזה לשנתיים תמורת 50 מיליון דולר, עם אופציית שחקן לעונת 2026/27. כעת, עם הפציעה הקשה, יוסטון צפויה להסתמך על ריד שפרד, ארון הולידיי והכישרון העולה אמן תומפסון בעמדת הרכז.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */