מכה ליוסטון: פרד ואן וליט קרע את הרצועה הצולבת

מכה לא פשוטה ליוסטון רוקטס: הרכז הבכיר פרד ואן וליט סובל מקרע ברצועה הצולבת וייתכן שייעדר מכל עונת 2025/26, כך דווח הלילה (בין שני לשלישי) ב-ESPN. על פי הדיווח, ואן וליט נפצע במהלך אימון מחוץ לעונה. מדובר בפציעה משמעותית ביותר עבור הרוקטס, שהפכו בעונה האחרונה לאחת הקבוצות הבולטות במערב, הרבה בזכות תרומתו של הרכז הוותיק.

ואן וליט (30), שזכה באליפות עם טורונטו ב-2019 ואף נבחר פעם אחת לאולסטאר, היה שותף מרכזי למהפך של יוסטון מקבוצת לוטרי לנציגה בולטת בפלייאוף. בעונתו הראשונה בקבוצה (2023/24) שיפרה יוסטון את מאזנה מ-22 ל-41 ניצחונות, ובעונה האחרונה כבר רשמה 52 ניצחונות וסיימה במקום השני במערב, תוך שהיא שמה קץ לבצורת פלייאוף של ארבע שנים.

בקיץ האחרון חתם ואן וליט על הארכת חוזה לשנתיים תמורת 50 מיליון דולר, עם אופציית שחקן לעונת 2026/27. כעת, עם הפציעה הקשה, יוסטון צפויה להסתמך על ריד שפרד, ארון הולידיי והכישרון העולה אמן תומפסון בעמדת הרכז.