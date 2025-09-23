עם וולף ושרף: ברוקלין פרסמה את השמות למחנה

הולכים ומתחממים לקראת העונה: ברוקלין נטס פרסמה את הסגל שיפתח את מחנה האימונים שלה, כשהבשורה המשמחת מבחינת הקהל הישראלי היא נוכחותם של בן שרף ודני וולף, שני הישראלים שממשיכים לחלום על מקום בליגה הטובה בעולם.

מלבד שרף ווולף, ברוקלין מגיעה למחנה עם שילוב של שחקנים צעירים ומנוסים, כולל ניק קלקסטון, מייקל פורטר ג’וניור, קאם תומאס, טרנס מאן, דריו ווייטהד, דרו טימי, וזאייר וויליאמס. גם השם הרוסי איגור דמין מסקרן מאוד, אחרי שנבחר בדראפט האחרון.

הסגל כולל 24 שחקנים, מתוכם שניים חתומים על חוזה דו צדדי, טייסון אטיין ואי ג’יי ליידל. עבור שרף ווולף, מדובר בהזדמנות נדירה להרשים את צוות המאמנים ואת הנהלת הנטס, ואם הכל יתחבר נכון, אולי גם להישאר בסגל לקראת פתיחת העונה ב-22 באוקטובר.