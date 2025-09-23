יום שלישי, 23.09.2025 שעה 09:46
כדורסל ישראלי

עם וולף ושרף: ברוקלין פרסמה את השמות למחנה

הנטס הודיעו ברשתות על 24 השחקנים שיצאו למחנה האימונים של המועדון לקראת פתיחת העונה ב-NBA, כאשר גם שני הישראליים שנבחרו בדראפט כלולים ברשימה

|
בן שרף ודני וולף (רויטרס)
בן שרף ודני וולף (רויטרס)

הולכים ומתחממים לקראת העונה: ברוקלין נטס פרסמה את הסגל שיפתח את מחנה האימונים שלה, כשהבשורה המשמחת מבחינת הקהל הישראלי היא נוכחותם של בן שרף ודני וולף, שני הישראלים שממשיכים לחלום על מקום בליגה הטובה בעולם.

מלבד שרף ווולף, ברוקלין מגיעה למחנה עם שילוב של שחקנים צעירים ומנוסים, כולל ניק קלקסטון, מייקל פורטר ג’וניור, קאם תומאס, טרנס מאן, דריו ווייטהד, דרו טימי, וזאייר וויליאמס. גם השם הרוסי איגור דמין מסקרן מאוד, אחרי שנבחר בדראפט האחרון.

הסגל כולל 24 שחקנים, מתוכם שניים חתומים על חוזה דו צדדי, טייסון אטיין ואי ג’יי ליידל. עבור שרף ווולף, מדובר בהזדמנות נדירה להרשים את צוות המאמנים ואת הנהלת הנטס, ואם הכל יתחבר נכון, אולי גם להישאר בסגל לקראת פתיחת העונה ב-22 באוקטובר.

