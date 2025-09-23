לאפורטה ראה את זה מגיע: דמבלה טוב מאמבפה

כדור הזהב לשנת 2025 כבר חולק, וגם אם המתח נשמר עד לרגע האחרון, מה שהיה סוד גלוי הפך רשמי. אוסמן דמבלה הוכתר לשחקן הטוב בעולם, לאחר שגבר בהצבעה הסופית על לאמין ימאל, שסיים שני אחרי שזכה מוקדם יותר בפרס קופה לשחקן הצעיר המצטיין.

מבחינת ברצלונה, להכרעה הזו יש ערך סמלי מיוחד: דמבלה, שעזב את הקאמפ נואו לאחר תקופה רוויית אכזבות, זכה סוף סוף בלב הקונצנזוס עם הפרס האישי היוקרתי ביותר שקיים, והכל תחת שרביטו של לואיס אנריקה, דמות מפתח נוספת בהיסטוריה של המועדון.

הכוכב של פ.ס.ז’ היה דמות מפתח בזכייה של הפריזאים בליגת האלופות, והפך למנהיג החדש של קבוצתו של לוצ’ו במהלך העונה. ההצגות שלו בחצי הגמר באמירויות מול ארסנל ובגמר במינכן מול אינטר חיזקו את מעמדו בעונה בלתי נשכחת עבור המועדון הצרפתי, שלפני שנה בלבד חווה את הטראומה של עזיבת האליל קיליאן אמבפה.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

ולאפורטה כבר אמר זאת קודם. ברקע חגיגות הזכייה, הרשתות החברתיות שלפו מחדש משפט מפורסם של נשיא ברצלונה, שבעבר עורר מחלוקת ולעג במקביל. לפני שלוש שנים כתב לאפורטה כי דמבלה עולה על מי שנחשב אז ליהלום של הכדורגל הצרפתי: "אני עדיין חושב שדמבלה טוב יותר מאמבפה. זה לא אומר שאחד מציג ביצועים טובים יותר מהשני", אמר אז הנשיא.

הניגוד של 2025 היה חד ובולט. אמבפה הסתפק במקום השביעי בלבד, שנה חלשה במונחי ריאל מדריד על אף מאזן כיבושים מרשים, בעוד שדמבלה הפך למלך החדש של הכדורגל העולמי, ממשיך את דרכם של אגדות צרפתיות כמו זינדין זידאן ומישל פלטיני. “בסופו של דבר, מתברר שלאפורטה צדק”, לגלגו בתקשורת הקטלונית.