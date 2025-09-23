יום שלישי, 23.09.2025 שעה 07:48
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
127-135מונאקו1
124-105פאריס סן-ז'רמן2
123-75ליון3
125-85שטרסבורג4
108-135ליל5
94-105מארסיי6
95-85לאנס7
88-75ראן8
69-75טולוז9
66-45אוקזר10
612-95פ.צ. פאריס11
69-65ניס12
54-35אנז'ה13
411-95ברסט14
48-65לה האבר15
45-35נאנט16
413-65לוריין17
113-55מץ18

לאפורטה ראה את זה מגיע: דמבלה טוב מאמבפה

זכייתו של כוכב פ.ס.ז’ בכדור הזהב החזיר לרשתות החברתיות את המשפט הוויראלי של נשיא ברצלונה. בתקשורת הקטלונית לגלגו: "בסוף מתברר שהוא צדק"

דמבלה ולאפורטה (IMAGO)
דמבלה ולאפורטה (IMAGO)

כדור הזהב לשנת 2025 כבר חולק, וגם אם המתח נשמר עד לרגע האחרון, מה שהיה סוד גלוי הפך רשמי. אוסמן דמבלה הוכתר לשחקן הטוב בעולם, לאחר שגבר בהצבעה הסופית על לאמין ימאל, שסיים שני אחרי שזכה מוקדם יותר בפרס קופה לשחקן הצעיר המצטיין.

מבחינת ברצלונה, להכרעה הזו יש ערך סמלי מיוחד: דמבלה, שעזב את הקאמפ נואו לאחר תקופה רוויית אכזבות, זכה סוף סוף בלב הקונצנזוס עם הפרס האישי היוקרתי ביותר שקיים, והכל תחת שרביטו של לואיס אנריקה, דמות מפתח נוספת בהיסטוריה של המועדון.

הכוכב של פ.ס.ז’ היה דמות מפתח בזכייה של הפריזאים בליגת האלופות, והפך למנהיג החדש של קבוצתו של לוצ’ו במהלך העונה. ההצגות שלו בחצי הגמר באמירויות מול ארסנל ובגמר במינכן מול אינטר חיזקו את מעמדו בעונה בלתי נשכחת עבור המועדון הצרפתי, שלפני שנה בלבד חווה את הטראומה של עזיבת האליל קיליאן אמבפה.

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

ולאפורטה כבר אמר זאת קודם. ברקע חגיגות הזכייה, הרשתות החברתיות שלפו מחדש משפט מפורסם של נשיא ברצלונה, שבעבר עורר מחלוקת ולעג במקביל. לפני שלוש שנים כתב לאפורטה כי דמבלה עולה על מי שנחשב אז ליהלום של הכדורגל הצרפתי: "אני עדיין חושב שדמבלה טוב יותר מאמבפה. זה לא אומר שאחד מציג ביצועים טובים יותר מהשני", אמר אז הנשיא.

הניגוד של 2025 היה חד ובולט. אמבפה הסתפק במקום השביעי בלבד, שנה חלשה במונחי ריאל מדריד על אף מאזן כיבושים מרשים, בעוד שדמבלה הפך למלך החדש של הכדורגל העולמי, ממשיך את דרכם של אגדות צרפתיות כמו זינדין זידאן ומישל פלטיני. “בסופו של דבר, מתברר שלאפורטה צדק”, לגלגו בתקשורת הקטלונית.

