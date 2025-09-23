לפני סביליה: המחמאה של מאמן ויאריאל לסולומון

לפי דיווחים בספרד, מנור סולומון צפוי לפתוח על הספסל במשחק של ויאריאל מול סביליה הערב (שלישי, 22:30) בפיחואן. מאמן הצוללת הצהובה, מרסלינו, התייחס בהרחבה להכנות לקרב הקשה והדגיש כי כדי לנצח בפיחואן קבוצתו תצטרך לשמור על קור רוח ולהכתיב את קצב המשחק.

מרסלינו, שמייחל לניצחון חוץ ראשון העונה, החמיא לשחקניו החדשים בחלק הקדמי, ביניהם מנור סולומון, וציין את החשיבות שלהם בהוספת עומק ויצירתיות להתקפה. "סולומון ומוליירו הם שחקנים חדשים. האחד הגיע ממש בסיום החלון והשני השלים קדם עונה. כל אחד מביא וריאציות שונות למשחק שלנו בהתאם ליכולותיו", אמר המאמן, והוסיף כי על אף ההתאמות, מבנה הקבוצה לא השתנה.

במקביל, המאמן התייחס למצוקת הפציעות שמלווה את קבוצתו, במיוחד בהגנה. "אנחנו קצרים מאוד מאחור, אך יש לנו יותר אפשרויות בהתקפה. אם יהיה מחסור, ניעזר גם בשחקני הקבוצה השנייה. אין תירוצים, כל הקבוצות חוות תקופות כאלה", הבהיר.

מרסלינו ומנור סולומון (ויאריאל)

על סביליה, היריבה הבאה, אמר מרסלינו: "מדובר בקבוצה סופר אינטנסיבית שמשחקת עד הקצה. היא לוחצת אישית, יוצאת מהר קדימה ורצה היטב לשטחים. מול יריבה כזו חייבים להיות רגועים, לקרוא את המשחק נכון ולשלוט בו. בלי זה יהיה קשה מאוד לנצח".

מרסלינו לא שכח להתייחס גם לבעיות בהשגת תוצאות מחוץ ללה סרמיקה. לדבריו, הקבוצה איבדה נקודות חשובות במשחקים בהם כבר הייתה קרובה לניצחון, והוא הדגיש את חשיבות הדיוק ברחבה כדי לשוב עם שלוש נקודות מבירת אנדלוסיה. "אנחנו מגיעים למצבים ברורים, אבל חייבים לנצל יותר. כדי לנצח בסביליה אנחנו צריכים להיות מדויקים וחדים בכל הפעולות".

לסיום, המאמן שיבח את המנטליות של שחקניו וציין את חשיבות השחקנים מהספסל, דוגמת סולומון, ביכולת לשנות משחקים. "יש משחקים לכולם. אם עובדים טוב, מקבלים הזדמנות. זה מה שנותן עוצמה לקבוצה", אמר. למרות שייפתח על הספסל, ייתכן שסולומון יקבל דקות משמעותיות מול סביליה, כחלק מהאסטרטגיה של המאמן לחלק עומסים ולהוסיף פתרונות התקפיים מהספסל.