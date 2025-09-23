כמה שווה כדור הזהב? הערך של הגביע היוקרתי

אוסמן דמבלה זכה אמש (שני) בכדור הזהב לשנת 2025, גבר על לאמין ימאל והפך רשמית לשחקן השנה בעולם. אך לצד הוויכוחים על מי היה ראוי יותר לפרס, מסתתר סיפור מעניין לא פחות: מהו הערך האמיתי של הגביע המוזהב שכל כדורגלן חולם להניף?

טקס הענקת הפרס היוקרתי, שמוענק מאז 1956 על ידי ’פראנס פוטבול’ הוציא השנה לדרך דיון שנמשך חודשים ארוכים. בשלב מוקדם של העונה עלו שמות כמו ראפיניה, פדרי או ויטיניה כפייבוריטים, אך בהדרגה הם ירדו מהמרוץ. הקרב האמיתי נותר בין דמבלה, כוכב פאריס סן ז'רמן, לבין ילד הפלא של ברצלונה לאמין ימאל, קרב שהוכרע לבסוף לטובת הצרפתי.

כדור הזהב נולד ביוזמת העיתונאי הצרפתי גבריאל האנוט, ובשנותיו הראשונות נפתח אך ורק לשחקנים אירופאים. רק ב־1995 נפרצו הגבולות, והחל מ־2007 הפך הפרס לגלובלי, כזה שמוענק לשחקנים מכל העולם. ב־2010 חבירה של פיפ"א ל’פראנס פוטבול’ חיזקה את המעמד, אך השותפות נמשכה עד 2016 בלבד. מאז, כדור הזהב נותר כסמל הבלעדי של ההכרה האישית הגבוהה ביותר בכדורגל.

אוסמן דמבלה ולאמין ימאל (IMAGO)

שנות הקריירה המקבילות של ליאו מסי וכריסטיאנו רונאלדו הפכו את הפרס לאייקון תרבותי של ממש, כששניהם חלקו ביניהם כמעט את כל הזכיות מ־2008 ועד 2023, עם חריגות נדירות כמו לוקה מודריץ' ב־2018 וקארים בנזמה ב־2022. מ־2018 נוסף גם כדור הזהב לנשים, שבו שלטו אלכסיה פוטיאס ואייטנה בונמאטי מברצלונה.

ומה באשר לערכו של הגביע עצמו? למרות שמו, כדור הזהב אינו עשוי מזהב מלא. מדובר בכדור מבראס (סגסוגת נחושת ואבץ) המצופה בשכבת זהב, שמונח על בסיס זכוכית. משקלו הכולל הוא 7.2 קילוגרם, והוא מתנשא לגובה של 31 ס"מ.

העלות האמיתית של הגביע מוערכת בכ־3,000 עד 3,500 אירו בלבד, סכום זעום ביחס ליוקרה ולסמליות שהוא מייצג. אילו היה עשוי זהב טהור, העלויות היו נוסקות לגבהים שלא ניתן היה לעמוד בהם מדי שנה. כך, דווקא בזכות פשטותו היחסית, יכול כדור הזהב להמשיך להימסר בכל עונה לשחקן שהותיר חותם גדול יותר מכולם.